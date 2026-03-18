Ίντερ – Μίλαν: Νέο «ντέρμπι» για τη συμμετοχή στη μελλοντική NBA Europe

Το ιστορικό ντέρμπι του Μιλάνου φαίνεται πως μεταφέρεται και εκτός ποδοσφαιρικού γηπέδου, καθώς Ίντερ και Μίλαν εξετάζουν τη δημιουργία ομάδας που θα συμμετάσχει στο φιλόδοξο πρότζεκτ της NBA Europe, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει μετά το 2027 ή το 2028. Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, το επενδυτικό fund Oaktree, που ελέγχει την Ίντερ, εμφανίζεται να έχει αποκτήσει προβάδισμα έναντι της RedBird του Τζέρι Καρντινάλε, ιδιοκτήτη της Μίλαν.

Το NBA φέρεται να αξιολογεί θετικά τη «σχεδόν απεριόριστη χρηματοδοτική δυνατότητα» της Oaktree, ενώ οι επαφές με μεγάλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και με τον μπασκετικό σύλλογο Ολίμπια Μιλάνο έχουν δημιουργήσει θετικό κλίμα. Το σχέδιο προβλέπει τη συμμετοχή ισχυρών ευρωπαϊκών brands, κυρίως ποδοσφαιρικών συλλόγων, όπως η Ρόμα, η Παρί Σεν Ζερμέν, η Μπαρτσελόνα, αλλά και αγγλικές ομάδες.

Ωστόσο, το εγχείρημα συνοδεύεται από σημαντικές αβεβαιότητες. Το κόστος εισόδου στη νέα λίγκα εκτιμάται κατά μέσο όρο στα 500 εκατομμύρια δολάρια, ενώ παραμένουν ανοιχτά ζητήματα σχετικά με τη συμβατότητα του σχεδίου με τη Euroleague, στην οποία συμμετέχει η Ολίμπια Μιλάνο έως το 2036. Παράλληλα, η επιτροπή του NBA πιέζει για γρήγορες αποφάσεις, θέτοντας συγκεκριμένες προθεσμίες στους ενδιαφερόμενους.

Η προοπτική δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης υπό την ομπρέλα του NBA ενδέχεται να αλλάξει τις ισορροπίες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, ανοίγοντας νέο πεδίο ανταγωνισμού όχι μόνο μεταξύ συλλόγων αλλά και μεταξύ θεσμών. Το αν το «ντέρμπι» του Μιλάνου θα μεταφερθεί τελικά και στα παρκέ της νέας λίγκας θα εξαρτηθεί από τις επενδυτικές αποφάσεις των επόμενων μηνών.

Οι δύο πλευρές έχουν ήδη ξεκινήσει επαφές με τη διοίκηση του NBA και με χρηματοπιστωτικούς φορείς όπως η JP Morgan, ενώ παράλληλα εξετάζουν τη συνεργασία με την Ολίμπια Μιλάνο, τον ιστορικό σύλλογο μπάσκετ της πόλης. Το NBA έχει θέσει ως προθεσμία τις 31 Μαρτίου για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από ευρωπαϊκά κλαμπ, επιδιώκοντας να προσελκύσει μεγάλα ποδοσφαιρικά brands.

Επιπλέον, η ιταλική ομοσπονδία και η FIBA αντιμετωπίζουν με επιφυλάξεις την είσοδο του NBA στην ευρωπαϊκή αγορά.

Παρά το κλίμα αβεβαιότητας, το ενδιαφέρον παραμένει ισχυρό. Η Oaktree εμφανίζεται θετική σε έναν αρχικό διάλογο, ενώ η RedBird επιδιώκει να διασφαλίσει στρατηγικό πλεονέκτημα μέσω συνεργασιών και επενδύσεων. Το μέλλον του NBA Europe θα κριθεί από τη δυνατότητα γεφύρωσης οικονομικών, πολιτικών και αθλητικών συμφερόντων, σε μια μάχη επιρροής που ξεπερνά τα όρια του αθλητισμού και αγγίζει την παγκόσμια αγορά του θεάματος.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει ήδη απαντήσει αρνητικά στην πρόταση συμμετοχής στο νέο πρότζεκτ του NBA Europe. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το σχετικό δημοσίευμα, τα κλαμπ που εμφανίζονται πιο θετικά προσανατολισμένα προς τη νέα διοργάνωση είναι η Παρί Σεν Ζερμέν, η Νιούκαστλ και το επενδυτικό σχήμα RedBird — και στη συνέχεια η Μίλαν. Ωστόσο, μέχρι στιγμής κανένας ευρωπαϊκός σύλλογος μπάσκετ δεν έχει αποδεχθεί τις αρχικές προϋποθέσεις που θέτει το NBA για τη δημιουργία της νέας λίγκας, γεγονός που δείχνει ότι το εγχείρημα βρίσκεται ακόμη σε στάδιο διερεύνησης και διαπραγμάτευσης.