Η ομάδα της Premier League που εξετάζει την ένταξη της στο NBA Europe

Το πλάνο του NBA Europe που θα αλλάξει τα δεδομένα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι σε εξέλιξη με τους αρμόδιους να προσπαθούν να το υλοποιήσουν σε βάθος τριετίας.

Στα τέλη Μαρτίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να μπουν όλα σε μια σειρά, δρομολογώντας τη δημιουργία της νεοσύστατης λίγκας, με την υπογραφή του Άνταμ Σίλβερ που ψάχνει μεγάλους επενδυτές και ταυτόχρονα πολύ μεγάλα brand.

Το τελευταίο διάστημα όλο και περισσότεροι επενδυτές εκφράζουν ενδιαφέρον για να ενταχθούν στη λίγκα. Ανάμεσά τους και ομάδες ποδοσφαίρου, όπως η Παρί Σεν Ζερμέν και η Μίλαν, που ήδη βολιδοσκοπούν την κατάσταση.

Η Νιούκαστλ βλέπει «ζεστά» το NBA Europe

Τις τελευταίες μέρες ωστόσο μια νέα ενδιαφερόμενη έχει βγει στην επιφάνεια. Όπως αναφέρει το Athletic η Νιούκαστλ εξετάζει κάτι παραπάνω από «ζεστά» το ενδεχόμενο παρουσίας στο NBA Europe. Πιο συγκεκριμένα, η σκέψη αυτή βρίσκεται στα υψηλά κλιμάκια της διοίκησης της ομάδας.

Πρόκειται για το σαουδαραβικό επενδυτικό fund PIF, το οποίο, όπως αναφέρθηκε, θέλει να δημιουργήσει μια ομάδα για το NBA Europe, με την έδρα της να μην βρίσκεται στη βόρεια Αγγλία αλλά στο – Λονδίνο!

Το Λονδίνο άλλωστε αποτελεί στρατηγικό στόχο το NBA Europe, το οποίο επιθυμεί διακαώς την δημιουργία ομάδας στην πρωτεύουσα της Αγγελίας τόσο για λόγους πρεστίζ, όσο και για λόγους μάρκετινγκ.