«Μπαίνει» στο NBA Europe η Παρί Σεν Ζερμέν
Το project του NBA Europe έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον της Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία φαίνεται να ετοιμάζει πρόταση για τη δημιουργία franchise και τη συμμετοχή της στη πολυσυζητημένη διοργάνωση.
Η Παρί Σεν Ζερμέν, σύμφωνα με δημοσιεύματα, αναμένεται να καταθέσει πρόταση για τη συμμετοχή της στο NBA Europe.
Η πολυσυζητημένη διοργάνωση, όπως όλα δείχνουν θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2027 και οι Παριζιάνοι επιθυμούν να προχωρήσουν στη δημιουργία franchise προκειμένου να μπορέσουν να συμμετάσχουν.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της L’Equipe, η ιδιοκτήτρια εταιρεία της Παρί Σεν Ζερμέν, Qatar Sports investment, ενδιαφέρεται στο να επενδύσει στο NBA Europe.
Υπενθυμίζεται ότι στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν συνολικά 16 ομάδες, οι 12 εξ αυτών θα είναι μόνιμες, ενώ οι υπόλοιπες τέσσερις θα διεκδικούν την παρουσία τους μέσω πρόκρισης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το project του NBA Europe αποτελεί πόλο έλξης για ποικίλες ομάδες, με τη διοργανώτρια αρχή να στοχεύει στην προσέγγιση συλλόγων που εκπροσωπούν γνωστά brand names της Ευρώπης.
