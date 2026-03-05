sports betsson
Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
Τι είπε ο CEO της Euroleague για το NBA Europe: «Μια συμμαχία είναι εφικτή»
Euroleague 05 Μαρτίου 2026, 10:02

Τι είπε ο CEO της Euroleague για το NBA Europe: «Μια συμμαχία είναι εφικτή»

Ο νέος CEO της Euroleague μοιράστηκε το όραμά του, για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ και μίλησε για την άφιξη του NBA στην Ευρώπη.

Σύνταξη
Ο Τσους Μπουένο, ο νέος CEO της Euroleague, βρέθηκε στα γραφεία της «Marca» και μίλησε για το όραμά του, αναφορικά με το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ και την επικείμενη άφιξη του NBA Europe.

Μετά από σχεδόν 13 χρόνια ως Αντιπρόεδρος Λειτουργιών του NBA στην Ευρώπη, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή, ο Μπουένο διετέλεσε Παγκόσμιος Γενικός Διευθυντής του «DAZN Basketball», σχεδιάζοντας και υλοποιώντας την παγκόσμια στρατηγική μπάσκετ της πλατφόρμας.

Η πρόσληψη του Μπουένο έχει ερμηνευτεί ευρέως ως μια κίνηση προς την ενίσχυση της ενότητας στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και πιθανώς της συμφιλίωσης με το NBA, με τον ίδιο να αναφέρει αρχικά: «Είμαι ευγνώμων για τα λόγια των Άνταμ Σίλβερ, Μαρκ Τέιτουμ και Γιώργου Αϊβάζογλου. Πιστεύουν ότι είμαι κάποιος που χτίζει γέφυρες. Γνωρίζω καλά το NBA. Έχω ήδη μιλήσει μαζί τους, για την κατάσταση».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του CEO της Euroleague:

Όταν ρωτήθηκε ευθέως αν μια συνεργασία μεταξύ της Euroleague και του NBA είναι εφικτή, ήταν κατηγορηματικός. «Φυσικά και είναι δυνατό. Απολύτως. Μόλις το NBA ολοκληρώσει την περίοδο αξιολόγησης των επενδύσεων, θα καθίσουμε να συζητήσουμε. Έχουμε καταστήσει σαφές ότι είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε. Είμαστε πρόθυμοι να βρούμε κοινό έδαφος για συνεργασία. Έχω βρεθεί σε κάθε τραπέζι -συμπεριλαμβανομένης της FIBA- και αυτή είναι μια μοναδική στιγμή. Το όνειρό μου, είναι να χτίσω ένα οικοσύστημα που να λειτουργεί για όλους. Αυτή είναι η αποστολή».

Το NBA δοκιμάζει αυτή τη στιγμή το ενδιαφέρον της αγοράς για επένδυση σε ένα πιθανό ευρωπαϊκό πρότζεκτ, με την απόφαση να αναμένεται μέχρι το τέλος του μήνα, με τον Μπουένο να υπογραμμίζει: «Αν το NBA μπορεί να συγκεντρώσει 2, ή ακόμα και 5 δισεκατομμύρια δολάρια και να εισέλθει στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα του μπάσκετ, αυτά είναι καλά νέα. Το μπάσκετ δεν είχε ποτέ τόσα πολλά χρήματα διαθέσιμα. Το κλειδί είναι πώς θα μεγιστοποιήσουμε την ευκαιρία. Ο κατακερματισμός καίει χρήματα. Είναι καλύτερο να διερευνήσουμε τι μπορούμε να κάνουμε μαζί».

Αρκετές ισχυρές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των Ρεάλ Μαδρίτης, Φενέρμπαχτσε και Βιλερμπάν, δεν έχουν ακόμη επισημοποιήσει τις μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις τους στην Euroleague, κάτι που θα αλλάξει πολύ σύντομα, σύμφωνα με τον CEO της Ευρωλίγκας: «Αναμένουμε σαφήνεια τις επόμενες δύο, ή τρεις εβδομάδες. Βασίζομαι και στους τρεις συλλόγους. Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι το πιο σημαντικό brand name στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και προφανώς, τους θέλουμε μαζί μας».

Το ενδιαφέρον από τη Μέση Ανατολή αυξάνεται, με πολλές πόλεις και ομάδες ιδιοκτητών να διερευνούν την είσοδο στη διοργάνωση και ο Μπουένο πρόσθεσε: «Η Euroleague δημιουργεί έντονο ενδιαφέρον, όχι μόνο από το Άμπου Ντάμπι. Όταν επεκταθούμε, θα αξιολογήσουμε κάθε περίπτωση ξεχωριστά».

Υπάρχει όμως και το ρωσικό ζήτημα, συμπεριλαμβανομένου ενός από τους 13 συλλόγους-μετόχους της Euroleague, της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, με τον Μπουένο να συμπληρώνει: «Θαυμάζω την ΤΣΣΚΑ. Αν η σύγκρουση τελειώσει και οι συνθήκες ομαλοποιηθούν, θα χαρούμε πολύ να τους δούμε να επιστρέφουν».

Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο: Μπροστά σε μια νέα ενεργειακή κρίση η Ευρώπη; – Τι εναλλακτικές έχει

Φυσικό αέριο: Μπροστά σε μια νέα ενεργειακή κρίση η Ευρώπη; – Τι εναλλακτικές έχει

Κόσμος
Το Ιράν λέει ότι έπληξε αμερικανικό τάνκερ στον Περσικό

Το Ιράν λέει ότι έπληξε αμερικανικό τάνκερ στον Περσικό

inWellness
inTown
