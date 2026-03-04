Eπίσημο: Οι νέες έδρες των Dubai BC, Μακάμπι και Χάποελ στην Euroleague – Τα δεδομένα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό

Ανακοίνωση για τα γήπεδα που θα χρησιμοποιήσουν οι Μακάμπι Τελ Αβίβ, Χάποελ Τελ Αβίβ και Dubai BC μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, εξέδωσε η Euroleague.

Η διοργανώτρια Αρχή επιβεβαίωσε τη μετακόμιση της Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια και της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι, ενώ παράλληλα γνωστοποίησε ότι η Dubai BC θα δίνει τα εντός έδρας παιχνίδια της στο Σαράγεβο.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η Χάποελ Τελ Αβίβ θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό (2/4, 21:05) και τον Ολυμπιακό (9/4, 21:05) στη Σόφια, ενώ η Dubai BC θα φιλοξενήσει τους Πράσινους (24/3, 18:00) στο Σαράγεβο.

Η ανακοίνωση της EuroLeague

Η Euroleague Basketball ενέκρινε της εναλλακτικές έδρες για τις ομάδες του Ισραήλ και του Ντουμπάι, ώστε να διεξαχθούν οι υπόλοιπες αναμετρήσεις της κανονικής περιόδου της EuroLeague 2025-26 και οι εντός έδρας αναμετρήσεις του BKT EuroCup, σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση στην περιοχή τους.

Η Maccabi Rapyd Tel Aviv θα φιλοξενήσει όλες τις εντός έδρας αναμετρήσεις της στην πρωτεύουσα της Σερβίας, το Βελιγράδι, στο Aleksandar Nikolic Hall.

Η Hapoel IBI Tel Aviv θα παίξει τους εντός έδρας αγώνες της στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, Σόφια, στο Arena 8888.

Η Dubai Basketball θα παίξει τους εντός έδρας αγώνες της στην πρωτεύουσα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, Σαράγεβο, στο Zetra Arena.

Η Euroleague Basketball θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασης, διατηρώντας επαφή με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, και θα ανακοινώσει τυχόν αλλαγές σχετικά με τις παραπάνω αποφάσεις σε περίπτωση που η κατάσταση στην περιοχή αλλάξει.

Η Euroleague Basketball αξιολογεί επί του παρόντος τις καλύτερες επιλογές για την αναπρογραμματισμό ή/και τη μεταφορά των αγώνων που αφορούν τις ομάδες που επηρεάζονται από την αναστολή των αγώνων του 21ου και 30ου γύρου. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες».