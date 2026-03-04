Τέλος στην περιπέτεια του Γιασικεβίτσιους – Έφυγε από το Ντουμπάι

Ύστερα από μέρες παραμονής στο Ντουμπάι, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους κατάφερε να επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη, πάνω στην ώρα για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Φενέρμπαχτσε στη Euroleague αύριο Πέμπτη (4/3, 19:45) με τη Μονακό για την 30η αγωνιστική.

Ο Λιθουανός τεχνικός είχε βρεθεί στην πόλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για λόγους αναψυχής, καθώς υπήρχε διακοπή στα πρωταθλήματα για τις αναμετρήσεις των Εθνικών Ομάδων, ωστόσο, οι επιθέσεις από το Ιράν άλλαξαν τα σχέδιά του.

Οι βομβαρδισμοί που δέχθηκε το Ντουμπάι οδήγησε στο κλείσιμο του εναέριου χώρου της πόλης με αποτέλεσμα τόσο ο ίδιος, όσο και πολλοί άλλοι τουρίστες να παραμείνουν εγκλωβισμένοι για αρκετές μέρες μέχρι να βρεθεί κάποια λύση.

Dubai’de mahsur kalan Fenerbahçe Beko koçu Sarunas Jasikevicius, Türkiye’ye döndü. pic.twitter.com/o1aRhH5a53 — KAFA Sports (@sportskafa) March 3, 2026

Η Φενέρμπαχτσε και οι άνθρωποί της ήταν σε συνεχή επικοινωνία με τον 49χρονο προπονητή και έτσι το βράδυ της Τρίτης ο «Σάρας» κατάφερε να προσγειωθεί στην Κωνσταντινούπολη και να βάλει τέλος στην ολιγοήμερη περιπέτειά του.