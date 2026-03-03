Επιστρέφει στην Κωνσταντινούπολη από το Ντουμπάι o Γιασικεβίτσιους

Αίσιο τέλος αναμένεται να δοθεί στην «περιπέτεια» που πέρασε ο Σάρας Γιασικεβίτσιους με τους συνεργάτες του, καθώς είχαν αποκλειστεί στο Ντουμπάι μετά τις επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν και δεν μπορούσαν να επιστρέψουν στην Κωνσταντινούπολη.

Ο αθλητικός διευθυντής της Φενέρμπαχτσε, Ουγκούρ Οζάν Σουλάκ ενημέρωσε ότι όλα είναι υπό έλεγχο και το επιτελείο της Φενέρ μαζί με τον Γιασικεβίτσιους αναμένεται να αναχωρήσει σήμερα (3/3) από το Ντουμπάι για πτήση με προορισμό την Κωνσταντινούπολη και όπως ανέφερε, θα φτάσουν στην Τουρκία το απόγευμα της Τρίτης.

Τι αναφέρουν στο εξωτερικό για τον Γιασικεβίτσιους

Hepimiz iyiyiz. Biraz sonra Dubai’den kalkacak uçakta hep beraberiz ve bu gece İstanbul’da olabilmeyi umuyoruz. Desteğiniz ve mesajlarınız için teşekkürler. https://t.co/IvCEMTOsBj — Ugur Ozan Sulak (@ugurozan) March 3, 2026

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γιασικεβίτσιους βρέθηκε στο Ντουμπάι για διακοπές, λόγω των αγώνων των εθνικών ομάδων, ωστόσο μετά τους βομβαρδισμούς κατέστη προσωρινά αδύνατο να γυρίσει στην Τουρκία λόγω της αναστολής των πτήσεων από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.