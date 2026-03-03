Επιστρέφει στην Κωνσταντινούπολη από το Ντουμπάι o Γιασικεβίτσιους
Βρέθηκε λύση για τον Γιασικεβίτσιους και του συνεργάτες του που είχαν αποκλειστεί στο Ντουμπάι και επιστρέφουν το απόγευμα της Τρίτης στην Κωνσταντινούπολη.
Αίσιο τέλος αναμένεται να δοθεί στην «περιπέτεια» που πέρασε ο Σάρας Γιασικεβίτσιους με τους συνεργάτες του, καθώς είχαν αποκλειστεί στο Ντουμπάι μετά τις επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν και δεν μπορούσαν να επιστρέψουν στην Κωνσταντινούπολη.
Ο αθλητικός διευθυντής της Φενέρμπαχτσε, Ουγκούρ Οζάν Σουλάκ ενημέρωσε ότι όλα είναι υπό έλεγχο και το επιτελείο της Φενέρ μαζί με τον Γιασικεβίτσιους αναμένεται να αναχωρήσει σήμερα (3/3) από το Ντουμπάι για πτήση με προορισμό την Κωνσταντινούπολη και όπως ανέφερε, θα φτάσουν στην Τουρκία το απόγευμα της Τρίτης.
Τι αναφέρουν στο εξωτερικό για τον Γιασικεβίτσιους
Hepimiz iyiyiz. Biraz sonra Dubai’den kalkacak uçakta hep beraberiz ve bu gece İstanbul’da olabilmeyi umuyoruz. Desteğiniz ve mesajlarınız için teşekkürler. https://t.co/IvCEMTOsBj
— Ugur Ozan Sulak (@ugurozan) March 3, 2026
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γιασικεβίτσιους βρέθηκε στο Ντουμπάι για διακοπές, λόγω των αγώνων των εθνικών ομάδων, ωστόσο μετά τους βομβαρδισμούς κατέστη προσωρινά αδύνατο να γυρίσει στην Τουρκία λόγω της αναστολής των πτήσεων από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
- Πότε αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Αντρέα Τρινκιέρι
- Κόκκινος συναγερμός και στη Φόρμουλα 1 λόγω Μέσης Ανατολής: Χάος στις πτήσεις πριν το αυστραλιανό γκραν πρι
- «Καζάνι που βράζει» η Ρεάλ – Η νέα ήττα, τα νεύρα των παικτών και οι οπαδοί που ζητούν την παραίτηση του Πέρεθ
- Άρης: Αίσιο τέλος για την U18 που είχε εγκλωβιστεί στο Άμπου Ντάμπι, επιστρέφει με πτήση τσάρτερ η αποστολή
- Σε δύσκολη θέση στη Euroleague o Παναθηναϊκός – Το πρόγραμμα και οι επόμενοι αντίπαλοι (pic)
- Επιστρέφει στην Κωνσταντινούπολη από το Ντουμπάι o Γιασικεβίτσιους
- Παναθηναϊκός: Ελληνικό ντουέτο με Τσάπρα και Τσαντίλα
- Ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα στους «8» του Champions League κόντρα στη Νόβι Μπέογκραντ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις