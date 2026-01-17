Τρομερή ατάκα του Γιασικεβίτσιους: «Καλό που χάνει βολές ο Ντε Κολό μήπως και τον πιάσω σε ποσοστό» (vid)

Η Φενέρμπαχτσε κατάφερε να πάρει μια πολύτιμη νίκη επί της Βαλένθια επικρατώντας 82-79, με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να βρίσκεται σε αρκετά εύθυμη διάθεση μετά το παιχνίδι.

Ο Λιθουανός τεχνικός ρωτήθηκε για το ντεμπούτο του Νάντο Ντε Κολό, ενώ στάθηκε στο γεγονός πως ο Γάλλος έχασε τη μοναδική βολή της ομάδας (17/18 σύνολο), με τον Σάρας να τονίζει πως είναι κάτι καλό αφού μπορεί να τον πιάσει σε ποσοστό ευστοχίας.

Ο Ντε Κολό σουτάρει με 93.4% στις βολές στην καριέρα του στη διοργάνωση, έχοντας πετύχει 1240/1328 και βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας, ενώ ο Γιασικεβίτσιους ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 92.3% (548/594 βολές).

Just keep missing those free throws @NandoDeColo and your coach will be happy 😂 pic.twitter.com/4jddWys3jj — EuroLeague (@EuroLeague) January 16, 2026

Οι δηλώσεις του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους:

«Είναι ένας παίκτης, όπως ήταν πέρυσι ο ΜακΚόλουμ, που ξέρει τι να κάνει με την μπάλα. Αυτοί οι παίκτες, ακόμα κι όταν κάνουν λάθη, κάνουν λογικά λάθη.

Υποθέτω πως η δουλειά μου είναι να τον κρατήσω φρέσκο τον Νάντο. Και ο Νάντο θα είναι στο παρκέ αρκετά στις κρίσιμες στιγμές των αγώνων, γιατί καταλαβαίνει τι πρέπει να κάνει και πώς να ακολουθήσει τις ιδέες της ομάδας.

Καλό είναι που έχασε βολές απόψε. Γιατί έτσι ίσως μπορέσω να τον πιάσω σε ποσοστό ευστοχίας».