Ξέσπασε για το «βαρύ» πρόγραμμα ο Σάρας: «Στο αποκορύφωμα της εξάντλησης οι παίκτες»

Παρά τη νίκη της Φενέρμπαχτσε κόντρα στην Μπαρτσελόνα, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους φάνηκε ιδιαίτερα προβληματισμένος στις δηλώσεις του.

Ο λόγος; Το φορτωμένο καλεντάρι της Euroleague, αλλά και του ευρωπαϊκού μπάσκετ γενικότερα, καθώς όπως ανέφερε ο τεχνικός των πρωταθλητών Ευρώπης, το «πολύ βαρύ» πρόγραμμα της διοργάνωσης έχει οδηγήσει τους παίκτες στο αποκορύφωμα της εξάντλησης.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Γιασικεβίτσιους:

«Στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και στο μπάσκετ γενικότερα, δεν μπορούμε να παίξουμε πέντε παιχνίδια σε εννέα ημέρες, και κατά τη διάρκεια της σεζόν υπάρχουν τέσσερις τέτοιες συνεχόμενες συνεχόμενες χρονιές. Σε ορισμένες καταστάσεις, οι παίκτες είναι απλώς “τελειωμένοι”, στο μυαλό και στο σώμα, βρίσκονται στο αποκορύφωμα της εξάντληση.

Ο Γουίλμπεκιν πήγε στον γιατρό. Θα δούμε αν μπορεί να επιστρέψει σύντομα στο γήπεδο και να ξεκινήσει κάποια μπασκετική προπόνηση. Ο Γιάντουνεν πιθανότατα χρειάζεται μερικές μέρες ακόμα. Νομίζω ότι ο Μπιτίμ πιθανότατα θα μείνει εκτός για τουλάχιστον δύο εβδομάδες».