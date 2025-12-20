Ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε, Σαντετίν Σαράν, κλήθηκε να καταθέσει ως ύποπτος σε υπόθεση ναρκωτικών!

Μεγάλη αίσθηση έχει προκαλέσει στην Τουρκία ότι ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε Σαντετίν Σαράν κλήθηκε να καταθέσει στον αρμόδιο εισαγγελέα καθώς θεωρείται ύποπτος για υπόθεση ναρκωτικών! Στην υπόθεση εμπλέκονται και πολλά άλλα διάσημα πρόσωπα της χώρας.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «haberler.com», μεταξύ των κατηγοριών εναντίον του Σαράν είναι η παροχή ειδικού χώρου, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων για τη διευκόλυνση της χρήσης ναρκωτικών. Επιπλέον το CNN Türk σε ζωντανή μετάδοση, μετέφερε ότι ο Σαράν κατηγορείται επίσης για «κατασκευή και εμπορία ναρκωτικών». Μάλιστα έχει γίνει ήδη έρευνα από τις Αρχές στο σπίτι του ισχυρού άνδρα της Φενέρ.

Να αναφέρουμε ότι ο 61χρονος Τούρκος επιχειρηματίας (γεννημένος στο Κολοράντο των ΗΠΑ) βρισκόταν στην Ιταλία για το παιχνίδι της μπασκετικής ομάδας με την Αρμάνι Μιλάνο (νίκη για τους Τούρκους με 87-72) και επέστρεψε εσπευσμένα προκειμένου να καταθέσει και να θέσει εαυτόν στη διάθεση των Αρχών. «Θα επιστρέψω στην Τουρκία αύριο το πρωί, δεν φοβάμαι τίποτα», ήταν η πρώτη αντίδραση μετά την είδηση για την εμπλοκή του στην υπόθεση.

Πλέον μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η εν λόγω υπόθεση και αν και κατά πόσα θα επηρεάσει μία από τις μεγαλύτερες ομάδες της γειτονικής χώρας, σε περίπτωση φυσικά που υπάρχουν αρκετά στοιχεία ώστε ο πρόεδρός της οδηγηθεί σε δίκη.

Όσον αφορά την ενασχόλησή του με τα διοικητικά της Φενέρ, το ενδιαφέρον προέκυψε το 2021 όταν εξέφρασε την πρόθεσή του να διεκδικήσει την προεδρία της. Φέτος τον Ιούλιο κατάφερε να συγκεντρώσει τις 500 υπογραφές από μέλη της ομάδας, οι οποίες απαιτούνταν για να δηλώσει συμμετοχή στις εκλογές. Στην εκλογική διαδικασία επικράτησε του Αλί Κοτς με 12.325 ψήφους έναντι 12.068 κι έτσι έγινε ο 38ος πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε, αναλαμβάνοντας την διοικητική ηγεσία του συλλόγου σε όλα τα αθλήματα.