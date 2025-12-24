sports betsson
H βαθμολογία στη Euroleague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στο Κάουνας
H βαθμολογία στη Euroleague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στο Κάουνας

Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία στην Euroleague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στο Κάουνας και τα επτά πρώτα παιχνίδια της 18ης αγωνιστικής.

Βαθμολογία Euroleague: Με εντυπωσιακό δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός πέρασε νικηφόρα με 92-85 επί της Ζαλγκίρις στο Κάουνας για την 18η αγωνιστική της Euroleague.

Με τη νίκη αυτή η ομάδα του Εργκίν Αταμάν βελτίωσε το ρεκόρ της στο 12-6 και ανέβηκε στην 3η θέση της βαθμολογίας αυτή τη στιγμή.

Από εκεί και πέρα η Φενέρμπαχτσε πήρε το ντέρμπι της αγωνιστικής με της Μπαρτσελόνα, επικρατώντας με 72-71. Η ομάδα του Σάρας βελτίωσε το ρεκόρ της στο 11-6 έχοντας και ένα ματς λιγότερο αυτό με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ που έχει αναβληθεί.

Από την πλευρά τους οι Πειραιώτες έχουν απολογισμό 9-7 και την Παρασκευή (26/12) αντιμετωπίζουν στην Ιταλία τη Βίρτους στις 21:30.

Από εκεί και πέρα σε παιχνίδι που κρίθηκε σε δύο παρατάσεις η Βιλερμπάν «λύγισε» την Αναντολού Εφές με 103-99 στο ματς της αγωνιστικής, ενώ η Παρί είχε ρίξει «100άρα» λίγο νωρίτερα στον Ερυθρό Αστέρα επικρατώντας με 102-92.

Νωρίτερα η Ντουμπάι BC πήρε πολύτιμη νίκη με 99-92 επί της Αρμάνι Μιλάνο, ενώ η Χαποελ Τελ Αβίβ που επιβλήθηκε με 82-72 της Μπάγερν στο Μόναχο δείχνοντας οτι μπορεί να καταφέρει και χωρίς τον ηγέτη της τον Μίτσιτς που τραυματίστηκε και θα μείνει μερικές εβδομάδες εκτός δράσης.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής της Euroleague

Τρίτη 23/12
Ντουμπάι BC – Αρμάνι Μιλάνο 99-92
Φενέρμπαχτσε – Μπαρτσελόνα 72-71
Ζαλγκίρις Κάουνας – Παναθηναϊκός 85-92
Μπάγερν Μονάχου – Χάποελ ΤελΑβίβ 72-82
Βαλένθια – Μπασκόνια 91-81
Παρί – Ερυθρός Αστέρας 102-92
Βιλερμπάν – Αναντολού Εφές 103-99

Παρασκευή 26/12
Παρτιζάν – Μακάμπι Τελ Αβίβ 19:00
Μονακό – Ρεάλ Μαδρίτης 20:30
Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός 21:30

Βαθμολογία Euroleague σε 18 αγωνιστικές

Vita.gr
inTown
Αθλητική Ροή
Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας 1-1 (8-7 πεν.): Πρόκριση «θρίλερ» για τους «κανονιέρηδες» στα πέναλτι!
Ποδόσφαιρο 24.12.25

Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας 1-1 (8-7 πεν.): Πρόκριση «θρίλερ» για τους «κανονιέρηδες» στα πέναλτι!

Η Άρσεναλ συμπληρώνει το «καρέ» των ημιτελικών του League Cup Αγγλίας, καθώς έναν συγκλονιστικό προημιτελικό που έγινε στο «Emirates» απέκλεισε με 8-7 την Κρίσταλ Πάλας στα πέναλτι.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μπάσκετ 23.12.25

Αταμάν: «Οι μάνατζέρ μας μιλάνε με τον ατζέντη του Γιουρτσεβέν – Αισιόδοξοι οι γιατροί για Λεσόρ»

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού μετά τη νίκη στο Κάουνας, αναφέρθηκε στο θέμα παραμονής του Ομέρ Γιουρτσέβεν και δήλωσε αισιόδοξος για την πιθανότατα ο Ματίας Λεσόρ να αγωνιστεί φέτος.

Σύνταξη
Αταμάν: «Οι μάνατζέρ μας μιλάνε με τον ατζέντη του Γιουρτσεβέν – Αισιόδοξοι οι γιατροί για Λεσόρ»
Μπάσκετ 23.12.25

Αταμάν: «Οι μάνατζέρ μας μιλάνε με τον ατζέντη του Γιουρτσεβέν – Αισιόδοξοι οι γιατροί για Λεσόρ»

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού μετά τη νίκη στο Κάουνας, αναφέρθηκε στο θέμα παραμονής του Ομέρ Γιουρτσέβεν και δήλωσε αισιόδοξος για την πιθανότατα ο Ματίας Λεσόρ να αγωνιστεί φέτος.

Σύνταξη
Πρίντεζης: «Στη Μάλαγα σκέφτηκα ακόμα και να αποσυρθώ!» – Τι απάντησε για το αν θα πήγαινε στον Παναθηναϊκό
Μπάσκετ 23.12.25

Ο Πρίντεζης για το αν θα έπαιζε στον Παναθηναϊκό - Η στιγμή που σκέφτηκε να παρατήσει το μπάσκετ

Σε συνέντευξή του σε podcast, ο Γιώργος Πρίντεζης μίλησε, ανάμεσα σε άλλα- για την περίοδο που σκέφθηκε ακόμη και να σταματήσει το μπάσκετ, ενώ απάντησε και στο αν θα πήγαινε στον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Βεζένκοφ: «Τα Χριστούγεννα είναι πολύ ωραία, αλλά πρέπει να δείχνεις την ανθρωπιά σου κάθε μέρα»
Μπάσκετ 23.12.25

Βεζένκοφ: «Τα Χριστούγεννα είναι πολύ ωραία, αλλά πρέπει να δείχνεις την ανθρωπιά σου κάθε μέρα»

Ο Σάσα Βεζένκοφ μίλησε στους δημοσιογράφους στο πλαίσιο του «meet and greet» και μεταξύ άλλων μίλησε για το ματς με τη Βίρτους (26/12, 21:30), αλλά και για το εορταστικό κλίμα των ημερών.

Σύνταξη
Μιλουτίνοφ: «Να περνάω τα Χριστούγεννα με την οικογένειά μου»
Μπάσκετ 23.12.25

Μιλουτίνοφ για τα πιο ξεχωριστά Χριστούγεννα που έχει περάσει

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ μίλησε στο πλαίσιο εκδήλωσης της ΚΑΕ Ολυμπιακός στην «πλατεία Κοραή» στο πλαίσιο του κλίματος των εορτών ανέφερε στο αν θυμάται κάποια Χριστούγεννα που ήταν ξεχωριστά.

Σύνταξη
Κανονικά στο Βελιγράδι θα διεξαχθεί το Παρτιζάν – Ολυμπιακός
Euroleague 23.12.25

Κανονικά στο Βελιγράδι θα διεξαχθεί το Παρτιζάν – Ολυμπιακός

Στην φυσική της έδρα στο Βελιγράδι και όχι στη Βιέννη, όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί, θα διεξαχθεί το Παρτιζάν – Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα, όπως τονίζει σε ανακοίνωσή της η σερβική ομάδα.

Σύνταξη
Ανακοίνωσε Πεναρόγια και Πέιν η Παρτιζάν (pics)
Euroleague 23.12.25

Ανακοίνωσε Πεναρόγια και Πέιν η Παρτιζάν (pics)

Διπλή ανακοίνωση από την Παρτιζάν το πρωί της Τρίτης, με τον σύλλογο του Βελιγραδίου να επισημοποιεί τη συμφωνία του τόσο με τον Ζοάν Πενιαρόγια στον πάγκο, όσο και με τον Αμερικανό NBAer, Κάμερον Πέιν.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Νομίζω πως ο Φαλ θα γυρίσει μέσα στη χρονιά»
Μπάσκετ 21.12.25

Ο Μπαρτζώκας αποκάλυψε πως η επιστροφή του Φαλ θα γίνει πιο σύντομα από ότι αναμενόταν

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανέφερε πως η αποθεραπεία του Μουστάφα Φαλ πηγαίνει πολύ καλά και εξέφρασε την πίστη ότι ο Γάλλος σέντερ θα καταφέρει να αγωνιστεί μέσα στη φετινή σεζόν.

Σύνταξη
