H βαθμολογία στη Euroleague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στο Κάουνας

Βαθμολογία Euroleague: Με εντυπωσιακό δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός πέρασε νικηφόρα με 92-85 επί της Ζαλγκίρις στο Κάουνας για την 18η αγωνιστική της Euroleague.

Με τη νίκη αυτή η ομάδα του Εργκίν Αταμάν βελτίωσε το ρεκόρ της στο 12-6 και ανέβηκε στην 3η θέση της βαθμολογίας αυτή τη στιγμή.

Από εκεί και πέρα η Φενέρμπαχτσε πήρε το ντέρμπι της αγωνιστικής με της Μπαρτσελόνα, επικρατώντας με 72-71. Η ομάδα του Σάρας βελτίωσε το ρεκόρ της στο 11-6 έχοντας και ένα ματς λιγότερο αυτό με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ που έχει αναβληθεί.

Από την πλευρά τους οι Πειραιώτες έχουν απολογισμό 9-7 και την Παρασκευή (26/12) αντιμετωπίζουν στην Ιταλία τη Βίρτους στις 21:30.

Από εκεί και πέρα σε παιχνίδι που κρίθηκε σε δύο παρατάσεις η Βιλερμπάν «λύγισε» την Αναντολού Εφές με 103-99 στο ματς της αγωνιστικής, ενώ η Παρί είχε ρίξει «100άρα» λίγο νωρίτερα στον Ερυθρό Αστέρα επικρατώντας με 102-92.

Νωρίτερα η Ντουμπάι BC πήρε πολύτιμη νίκη με 99-92 επί της Αρμάνι Μιλάνο, ενώ η Χαποελ Τελ Αβίβ που επιβλήθηκε με 82-72 της Μπάγερν στο Μόναχο δείχνοντας οτι μπορεί να καταφέρει και χωρίς τον ηγέτη της τον Μίτσιτς που τραυματίστηκε και θα μείνει μερικές εβδομάδες εκτός δράσης.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής της Euroleague

Τρίτη 23/12

Ντουμπάι BC – Αρμάνι Μιλάνο 99-92

Φενέρμπαχτσε – Μπαρτσελόνα 72-71

Ζαλγκίρις Κάουνας – Παναθηναϊκός 85-92

Μπάγερν Μονάχου – Χάποελ ΤελΑβίβ 72-82

Βαλένθια – Μπασκόνια 91-81

Παρί – Ερυθρός Αστέρας 102-92

Βιλερμπάν – Αναντολού Εφές 103-99

Παρασκευή 26/12

Παρτιζάν – Μακάμπι Τελ Αβίβ 19:00

Μονακό – Ρεάλ Μαδρίτης 20:30

Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός 21:30

Βαθμολογία Euroleague σε 18 αγωνιστικές