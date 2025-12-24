H βαθμολογία στη Euroleague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στο Κάουνας
Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία στην Euroleague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στο Κάουνας και τα επτά πρώτα παιχνίδια της 18ης αγωνιστικής.
- Σκελετός της Εποχής του Χαλκού είναι η αρχαιότερη περίπτωση αιμομιξίας πατέρα-κόρης
- Το ρεσάλτο του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού στο πλοίο του Έλληνα «Εσκομπάρ» με τους 4 τόνους κοκαΐνη
- Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Βόρεια Μακεδονία – Τελειώνει το μαζούτ και ο λιγνίτης
- Προσωρινή αποφυλάκιση για τον Μπολσονάρου - Μεταφέρεται σε νοσοκομείο για χειρουργική επέμβαση
Βαθμολογία Euroleague: Με εντυπωσιακό δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός πέρασε νικηφόρα με 92-85 επί της Ζαλγκίρις στο Κάουνας για την 18η αγωνιστική της Euroleague.
Με τη νίκη αυτή η ομάδα του Εργκίν Αταμάν βελτίωσε το ρεκόρ της στο 12-6 και ανέβηκε στην 3η θέση της βαθμολογίας αυτή τη στιγμή.
Από εκεί και πέρα η Φενέρμπαχτσε πήρε το ντέρμπι της αγωνιστικής με της Μπαρτσελόνα, επικρατώντας με 72-71. Η ομάδα του Σάρας βελτίωσε το ρεκόρ της στο 11-6 έχοντας και ένα ματς λιγότερο αυτό με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ που έχει αναβληθεί.
Από την πλευρά τους οι Πειραιώτες έχουν απολογισμό 9-7 και την Παρασκευή (26/12) αντιμετωπίζουν στην Ιταλία τη Βίρτους στις 21:30.
Από εκεί και πέρα σε παιχνίδι που κρίθηκε σε δύο παρατάσεις η Βιλερμπάν «λύγισε» την Αναντολού Εφές με 103-99 στο ματς της αγωνιστικής, ενώ η Παρί είχε ρίξει «100άρα» λίγο νωρίτερα στον Ερυθρό Αστέρα επικρατώντας με 102-92.
Νωρίτερα η Ντουμπάι BC πήρε πολύτιμη νίκη με 99-92 επί της Αρμάνι Μιλάνο, ενώ η Χαποελ Τελ Αβίβ που επιβλήθηκε με 82-72 της Μπάγερν στο Μόναχο δείχνοντας οτι μπορεί να καταφέρει και χωρίς τον ηγέτη της τον Μίτσιτς που τραυματίστηκε και θα μείνει μερικές εβδομάδες εκτός δράσης.
Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής της Euroleague
Τρίτη 23/12
Ντουμπάι BC – Αρμάνι Μιλάνο 99-92
Φενέρμπαχτσε – Μπαρτσελόνα 72-71
Ζαλγκίρις Κάουνας – Παναθηναϊκός 85-92
Μπάγερν Μονάχου – Χάποελ ΤελΑβίβ 72-82
Βαλένθια – Μπασκόνια 91-81
Παρί – Ερυθρός Αστέρας 102-92
Βιλερμπάν – Αναντολού Εφές 103-99
Παρασκευή 26/12
Παρτιζάν – Μακάμπι Τελ Αβίβ 19:00
Μονακό – Ρεάλ Μαδρίτης 20:30
Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός 21:30
Βαθμολογία Euroleague σε 18 αγωνιστικές
- Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας 1-1 (8-7 πεν.): Πρόκριση «θρίλερ» για τους «κανονιέρηδες» στα πέναλτι!
- H βαθμολογία στη Euroleague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στο Κάουνας
- Ολυμπιακός – Πανιώνιος 2-3: Πήρε το ντέρμπι και το Σούπερ Καπ (vid)
- Αταμάν: «Οι μάνατζέρ μας μιλάνε με τον ατζέντη του Γιουρτσεβέν – Αισιόδοξοι οι γιατροί για Λεσόρ»
- Καλλιμάρμαρο: Στα σημαντικότερα γεγονότα του παγκόσμιου αθλητισμού από την Ευρωπαϊκή Ολυμπιακή Επιτροπή η χορηγία Μαρινάκη
- Η υπόκλιση του Παζ στον Φάμπρεγας και το σενάριο για τη Ρεάλ Μαδρίτης
- Βράζει το ποδόσφαιρο με ΕΠΟ και Λανουά – Μπούσης: «Όλοι είδαν τις μ@λ@κίες» (pic)
- Χαμός για τον τραυματισμό του Ίσακ – Ο Τόμας Φρανκ υπερασπίστηκε τον παίκτη του
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις