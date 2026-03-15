Ντέβιν Μπούκερ για το NBA Europe: «Ναι, ίσως παίξω και στην Ελλάδα…»
Ο Ντέβιν Μπούκερ ρωτήθηκε για το αν θα παίξει ποτέ στην Ευρώπη, απάντησε θετικά και αναφέρθηκε και στην Ελλάδα…
- Σήμερα αναρτώνται τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ - Ξεκινά τη Δευτέρα η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων
- Νεκρός εντοπίστηκε ο ψαράς που αγνοούνταν στη Ρόδο από το βράδυ του Σαββάτου
- Θρήνος για το βρέφος που βρέθηκε νεκρό στην κούνια του - Οι πρώτες ενδείξεις για τον θάνατό του
- Χάρισε ζωή με τον θάνατό της μία 61χρονη γυναίκα
Το ενδεχόμενο να έχει μελλοντική σχέση με την Ευρώπη και ακόμη και με την Ελλάδα άφησε ανοιχτό ο Ντέβιν Μπούκερ, μιλώντας στη Mundo Deportivo μετά την ήττα των Φοίνιξ Σανς από τους Τορόντο Ράπτορς.
Ο superstar του NBA ρωτήθηκε αρχικά αν θα τον ενδιέφερε να επενδύσει σε ομάδα της πιθανής νέας λίγκας του NBA στην Ευρώπη και απάντησε θετικά, δείχνοντας ότι βλέπει σοβαρά μια τέτοια προοπτική για το μέλλον.
Τι απάντησε ο Ντέβιν Μπούκερ για την Ευρώπη και την Ελλάδα
«Ναι, φυσικά, αυτό είναι ένα όνειρό μου, να γίνω ιδιοκτήτης αθλητικής ομάδας σε οποιαδήποτε λίγκα, οπότε ελπίζω μια μέρα να συμβεί», ανέφερε.
Στη συνέχεια, ο Αμερικανός γκαρντ ρωτήθηκε αν θα μπορούσε να φανταστεί τον εαυτό του να έχει ενεργό ρόλο στην Ευρώπη όταν ολοκληρώσει την καριέρα του στο NBA. Ο ίδιος δεν έκλεισε την πόρτα, αν και ξεκαθάρισε ότι βλέπει περισσότερο τον εαυτό του σε ρόλο ανάπτυξης παικτών παρά ως αθλητή.
«Ίσως να προπονώ, δεν ξέρω αν θα παίξω. Αγαπώ την Ευρώπη. Κάθε καλοκαίρι προσπαθώ να ταξιδεύω εκεί τουλάχιστον για δύο ή τρεις εβδομάδες. Το μπάσκετ χωρίς σύνορα, η εξάπλωση του παιχνιδιού και η δημιουργία μιας άλλης λίγκας εκεί θα ήταν υπέροχα», είπε.
Όταν η κουβέντα πήγε ακόμη πιο συγκεκριμένα και του ζητήθηκε να πει πού θα μπορούσε να φανταστεί τον εαυτό του, ο Μπούκερ απάντησε με χιούμορ, βάζοντας μέσα και την Ελλάδα.
«Ομάδες; Πρέπει κάπου να με βάλετε. Ίσως Ισπανία, Μαρμπέγια ή κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω… Ελλάδα; Πες μου εσύ», ανέφερε χαμογελώντας.
Στη συνέχεια προέκυψαν στη συζήτηση τα ονόματα της Μπαρτσελόνα και της Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Μπούκερ να αποκαλύπτει ότι έχει ήδη επισκεφθεί τη Βαρκελώνη και ότι του άρεσε πολύ.
«Δεν έχω πάει ακόμα στη Μαδρίτη, αλλά έχω ακούσει ότι είναι όμορφη. Έχω πάει στη Βαρκελώνη και πέρασα πολύ καλά εκεί, είναι δίπλα στη θάλασσα», τόνισε, στέλνοντας ουσιαστικά ένα μικρό… νεύμα προς την καταλανική πλευρά.
- Superleague 2: Αυτές είναι οι ενδεκάδες στο Καλαμάτα – Ολυμπιακός Β’
- Ο Μαυροπάνος σκόραρε κόντρα στη Σίτι και «τρέλανε» τους οπαδούς της Άρσεναλ στα social media (pics)
- Ο Φουρνιέ είχε φραστικό επεισόδιο με οπαδό του Πανιωνίου και αποβλήθηκε (vid)
- Η Αργεντινή έστειλε τελεσίγραφο για το Finalissima
- LIVE: Πανιώνιος – Ολυμπιακός
- Ντέβιν Μπούκερ για το NBA Europe: «Ναι, ίσως παίξω και στην Ελλάδα…»
- Ο Γιαννακόπουλος σε ρόλο… Akyla με την κούπα της Euroleague (vid)
- ΛεΜπρόν: «Ο Ντόντσιτς είναι ο κορυφαίος της γενιάς του»
