Ντέβιν Μπούκερ για το NBA Europe: «Ναι, ίσως παίξω και στην Ελλάδα…»
Μπάσκετ 15 Μαρτίου 2026, 12:22

Ντέβιν Μπούκερ για το NBA Europe: «Ναι, ίσως παίξω και στην Ελλάδα…»

Ο Ντέβιν Μπούκερ ρωτήθηκε για το αν θα παίξει ποτέ στην Ευρώπη, απάντησε θετικά και αναφέρθηκε και στην Ελλάδα…

Γιώργος Πανταζόγλου
Το ενδεχόμενο να έχει μελλοντική σχέση με την Ευρώπη και ακόμη και με την Ελλάδα άφησε ανοιχτό ο Ντέβιν Μπούκερ, μιλώντας στη Mundo Deportivo μετά την ήττα των Φοίνιξ Σανς από τους Τορόντο Ράπτορς.

Ο superstar του NBA ρωτήθηκε αρχικά αν θα τον ενδιέφερε να επενδύσει σε ομάδα της πιθανής νέας λίγκας του NBA στην Ευρώπη και απάντησε θετικά, δείχνοντας ότι βλέπει σοβαρά μια τέτοια προοπτική για το μέλλον.

Τι απάντησε ο Ντέβιν Μπούκερ για την Ευρώπη και την Ελλάδα

«Ναι, φυσικά, αυτό είναι ένα όνειρό μου, να γίνω ιδιοκτήτης αθλητικής ομάδας σε οποιαδήποτε λίγκα, οπότε ελπίζω μια μέρα να συμβεί», ανέφερε.

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός γκαρντ ρωτήθηκε αν θα μπορούσε να φανταστεί τον εαυτό του να έχει ενεργό ρόλο στην Ευρώπη όταν ολοκληρώσει την καριέρα του στο NBA. Ο ίδιος δεν έκλεισε την πόρτα, αν και ξεκαθάρισε ότι βλέπει περισσότερο τον εαυτό του σε ρόλο ανάπτυξης παικτών παρά ως αθλητή.

«Ίσως να προπονώ, δεν ξέρω αν θα παίξω. Αγαπώ την Ευρώπη. Κάθε καλοκαίρι προσπαθώ να ταξιδεύω εκεί τουλάχιστον για δύο ή τρεις εβδομάδες. Το μπάσκετ χωρίς σύνορα, η εξάπλωση του παιχνιδιού και η δημιουργία μιας άλλης λίγκας εκεί θα ήταν υπέροχα», είπε.

Όταν η κουβέντα πήγε ακόμη πιο συγκεκριμένα και του ζητήθηκε να πει πού θα μπορούσε να φανταστεί τον εαυτό του, ο Μπούκερ απάντησε με χιούμορ, βάζοντας μέσα και την Ελλάδα.

«Ομάδες; Πρέπει κάπου να με βάλετε. Ίσως Ισπανία, Μαρμπέγια ή κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω… Ελλάδα; Πες μου εσύ», ανέφερε χαμογελώντας.

Στη συνέχεια προέκυψαν στη συζήτηση τα ονόματα της Μπαρτσελόνα και της Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Μπούκερ να αποκαλύπτει ότι έχει ήδη επισκεφθεί τη Βαρκελώνη και ότι του άρεσε πολύ.

«Δεν έχω πάει ακόμα στη Μαδρίτη, αλλά έχω ακούσει ότι είναι όμορφη. Έχω πάει στη Βαρκελώνη και πέρασα πολύ καλά εκεί, είναι δίπλα στη θάλασσα», τόνισε, στέλνοντας ουσιαστικά ένα μικρό… νεύμα προς την καταλανική πλευρά.

Ποδόσφαιρο 15.03.26

Ο Μαυροπάνος σκόραρε κόντρα στη Σίτι και «τρέλανε» τους οπαδούς της Άρσεναλ στα social media (pics)

Ο Ντίνος Μαυροπάνος πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης στο ματς της Γούεστ Χαμ με τη Μάντσεστερ Σίτι (1-1) και οι οπαδοί της Άρσεναλ τρελάθηκαν με τον Έλληνα διεθνή που «έκοψε» δυο βαθμούς από τους πολίτες

LIVE: Πανιώνιος – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 15.03.26

LIVE: Πανιώνιος – Ολυμπιακός

LIVE: Πανιώνιος – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανιώνιος – Ολυμπιακός για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Ποδόσφαιρο 15.03.26

Μοντέλο εκθέτει τον Λιονέλ Μέσι: «Δεν είναι ο Άγιος που όλοι πιστεύουν» (pic)

Ο Αντρέα Ρινκόν, μοντέλο και ηθοποιός, αναφέρθηκε στον Λιονέλ Μέσι, αναφέροντας πως την έχει μπλοκάρει στο Instagram, με τις φήμες στην Αργεντινή για την σχέση τους να δίνουν και να παίρνουν.

Ποδόσφαιρο 15.03.26

Η ΑΕΚ δοκιμάζεται στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο, ψάχνουν εντός έδρας τρίποντο ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός

Η ΑΕΚ φιλοξενείται από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι (19:30) – Εντός έδρας «μάχες» για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, ο Δικέφαλος κοντράρεται με τον Λεβαδειακό (18:00) και οι Πράσινοι αντιμετωπίζουν τον Παναιτωλικό (21:00).

Μπάσκετ 15.03.26

Κοντράρεται με τον Πανιώνιο ο Ολυμπιακός – Ο Παναθηναϊκός «μάχεται» με την ΑΕΚ για τη δεύτερη θέση

Ο Πανιώνιος φιλοξενεί τον Ολυμπιακό (15/3, 13:00) στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL – Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ, με στόχο την επιστροφή στις νίκες στο εγχώριο πρωτάθλημα

Ποδόσφαιρο 15.03.26

Δυο καπνισμένες κάννες: Ο Ελ Κααμπί συνεχίζει την ιστορική πορεία του στο σκοράρισμα

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί συνεχίζει να... πυροβολεί ασταμάτητα προς τα αντίπαλα δίχτυα, έφτασε τα 80 γκολ με τον Ολυμπιακό και ανεβαίνει σε όλες τις ιστορικές λίστες των «ερυθρόλευκων».

Ποδόσφαιρο 15.03.26

Μπάγερν: Έξαλλος ο Χένες με τον διαιτητή, ο οποίος παραδέχθηκε λάθος του

Η Μπάγερν έμεινε με 9 παίκτες στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν (1-1), ο Χένες μίλησε για τη χειρότερη διαιτησία της Bundesliga ενώ ο Ντίνγκερτ δήλωσε ότι κακώς απέβαλε τον Λουίς Ντίαζ

Κόσμος 15.03.26

«Η Τουρκία δεν πρόκειται να απαντήσει στο Ιράν» λέει ο Φιντάν - «Απαιτείται σχέδιο τελικής έκβασης»

Ο Χακάν Φιντάν ανέφερε ότι η Τουρκία βρίσκεται σε επαφή με τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και χώρες της περιοχής, εκτιμώντας παράλληλα ότι το Ιράν παραμένει ανοιχτό σε παρασκηνιακές διπλωματικές επαφές παρά την ένταση

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ 15.03.26

Ανδρουλάκης: Καλώ κάθε πολίτη να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή, με κοινωνική Δικαιοσύνη και Κράτος Δικαίου

Η πολιτική αλλαγή περνά μέσα από την ήττα της ΝΔ, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ευχαριστώντας τα δεκάδες χιλιάδες μέλη του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, για το μήνυμα ενότητας και προοπτικής της δημοκρατικής παράταξης

Πυρά 15.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης επικαλείται το «δικαίωμα στη σιωπή» σε υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Βολές από τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ για το Κυριακάτικο μήνυμα του πρωθυπουργού. «Επικαλείται κι αυτός το 'δικαίωμα στη σιωπή' με 'ολίγη' από διαστρέβλωση, ψέματα και 'κωλοτούμπα'», τονίζει

Xρυσό αγαλματίδιο 15.03.26

Πώς κατέληξε να στάζει τόσο δηλητήριο ο διάλογος για τα φετινά Όσκαρ;

Η οργή για τα σχόλια του Τιμοθέ Σαλαμέ σχετικά με το μπαλέτο ή για το γεγονός ότι η Τζέσι Μπάκλεϊ δεν συμπαθεί τις γάτες έχει φτάσει σε ένα παράξενο αποκορύφωμα πριν τα Όσκαρ.

Πολιτική Γραμματεία 15.03.26

Σε εξέλιξη οι εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ για το συνέδριο – Τα πρώτα μηνύματα

Οι κάλπες για την ανάδειξη συνέδρων στο ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ άνοιξαν στις 07:00 και θα είναι τουλάχιστον ανοιχτές έως τις 19:00 - Οι δηλώσεις Γιάννη Βαρδακαστάνη, Χάρη Δούκα, Άννα Διαμαντοπούλου

Ελλάδα 15.03.26

«Ποτέ ξανά»: Πορεία μνήμης στη μνήμη των 50.000 Εβραίων θυμάτων του ναζισμού στη Θεσσαλονίκη

Η φετινή συγκέντρωση μνήμης στην πλατεία Ελευθερίας συμπίπτει και με την έναρξη των εργασιών της πλατείας Ελευθερίας, με τη νοηματοδότησή της ως Πάρκο Μνήμης, το οποίο θα αποδοθεί, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, στους πολίτες σε 14 μήνες

Προσοχή 15.03.26

Έρχονται πρόστιμα από τις έξυπνες κάμερες - Σε λίγες ημέρες οι πρώτες βεβαιώσεις

Σε περιπτώσεις όπου ο οδηγός εντοπίζεται με αλκοόλ 0,20- 0,40, οι συνεπιβάτες θα μπορούν με δική τους ευθύνη να παραλάβουν το όχημα, ώστε να μην το πάρει η Τροχαία, σύμφωνα με νέα ΚΥΑ

Πένθος 15.03.26

Χαίρε, Γιούργκεν Χάμπερμας

Ο Γιούργκεν Χάμπερμας, ο κορυφαίος φιλόσοφος της μεταπολεμικής Ευρώπης, πέθανε στα 96 του χρόνια

Πολιτική 15.03.26

Μητσοτάκης: Διεκδικεί εύσημα δημοσιονομικής σοβαρότητας, εξαγγέλλει συγκρότηση υπουργικής επιτροπής για τα πυρηνικά

Με την ακρίβεια να συνεχίζει να επιβαρύνει τα νοικοκυριά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπερασπίζεται την κυβερνητική πολιτική αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης της πυρηνικής ενέργειας μέσω μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων.

Πολιτική Γραμματεία 15.03.26

Ο παρακολουθούμενος Πλεύρης δεν βλέπει εμπλοκή της κυβέρνησης στο Predator, παρά τους ισχυρισμούς Ντίλιαν

Ο πρώην υπουργός Θάνος Πλεύρης έπεσε θύμα του Predator τον Μάιο του 2021 - Προανήγγειλε «ανάλογα με την εξέλιξη της υπόθεσης» να προβεί σε ενέργειες, σχολιάζοντας τις αποκαλυπτικές δηλώσεις Ντίλιαν περί πώλησης του κατασκοπευτικού λογισμικού μόνο σε κυβερνήσεις και αρχές επιβολής του νόμου

Στοιχεία Eurostat 15.03.26

«Καυτή» σοκολάτα - Γιατί ανατιμήθηκε επτά φορές πάνω από τον πληθωρισμό - Οι αποκλίσεις μεταξύ χωρών της ΕΕ

Η απότομη αύξηση στη σοκολάτα οφείλεται κυρίως σε μια άνευ προηγουμένου έκρηξη των παγκόσμιων τιμών κακάο, αποτέλεσμα σοβαρών διαταραχών στην προσφορά, εξηγεί οικονομολόγος του FAO

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

