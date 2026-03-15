Ντέβιν Μπούκερ για το NBA Europe: «Ναι, ίσως παίξω και στην Ελλάδα…»

Το ενδεχόμενο να έχει μελλοντική σχέση με την Ευρώπη και ακόμη και με την Ελλάδα άφησε ανοιχτό ο Ντέβιν Μπούκερ, μιλώντας στη Mundo Deportivo μετά την ήττα των Φοίνιξ Σανς από τους Τορόντο Ράπτορς.

Ο superstar του NBA ρωτήθηκε αρχικά αν θα τον ενδιέφερε να επενδύσει σε ομάδα της πιθανής νέας λίγκας του NBA στην Ευρώπη και απάντησε θετικά, δείχνοντας ότι βλέπει σοβαρά μια τέτοια προοπτική για το μέλλον.

Τι απάντησε ο Ντέβιν Μπούκερ για την Ευρώπη και την Ελλάδα

«Ναι, φυσικά, αυτό είναι ένα όνειρό μου, να γίνω ιδιοκτήτης αθλητικής ομάδας σε οποιαδήποτε λίγκα, οπότε ελπίζω μια μέρα να συμβεί», ανέφερε.

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός γκαρντ ρωτήθηκε αν θα μπορούσε να φανταστεί τον εαυτό του να έχει ενεργό ρόλο στην Ευρώπη όταν ολοκληρώσει την καριέρα του στο NBA. Ο ίδιος δεν έκλεισε την πόρτα, αν και ξεκαθάρισε ότι βλέπει περισσότερο τον εαυτό του σε ρόλο ανάπτυξης παικτών παρά ως αθλητή.

«Ίσως να προπονώ, δεν ξέρω αν θα παίξω. Αγαπώ την Ευρώπη. Κάθε καλοκαίρι προσπαθώ να ταξιδεύω εκεί τουλάχιστον για δύο ή τρεις εβδομάδες. Το μπάσκετ χωρίς σύνορα, η εξάπλωση του παιχνιδιού και η δημιουργία μιας άλλης λίγκας εκεί θα ήταν υπέροχα», είπε.

Όταν η κουβέντα πήγε ακόμη πιο συγκεκριμένα και του ζητήθηκε να πει πού θα μπορούσε να φανταστεί τον εαυτό του, ο Μπούκερ απάντησε με χιούμορ, βάζοντας μέσα και την Ελλάδα.

«Ομάδες; Πρέπει κάπου να με βάλετε. Ίσως Ισπανία, Μαρμπέγια ή κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω… Ελλάδα; Πες μου εσύ», ανέφερε χαμογελώντας.

Στη συνέχεια προέκυψαν στη συζήτηση τα ονόματα της Μπαρτσελόνα και της Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Μπούκερ να αποκαλύπτει ότι έχει ήδη επισκεφθεί τη Βαρκελώνη και ότι του άρεσε πολύ.

«Δεν έχω πάει ακόμα στη Μαδρίτη, αλλά έχω ακούσει ότι είναι όμορφη. Έχω πάει στη Βαρκελώνη και πέρασα πολύ καλά εκεί, είναι δίπλα στη θάλασσα», τόνισε, στέλνοντας ουσιαστικά ένα μικρό… νεύμα προς την καταλανική πλευρά.