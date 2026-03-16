Έχασαν τον ύπνο τους στην Ίντερ λόγω διαιτησίας

Δυο ώρες μετά τη λήξη του εντός έδρας αγώνα με την Αταλάντα (1-1) έφυγαν από το «Τζουζέπε Μεάτσα» ο πρόεδρος της Ιντερ Τζουζέπε Μαρότα και ο προπονητής Κριστιάν Κίβου ο οποίος είχε αποβληθεί για διαμαρτυρία στο ματς του Σαββάτου (15/3). Είχε προηγηθεί σύσκεψη με τον αθλητικό διευθυντή Πιέρο Ασίλιο, τον αναπληρωτή του Ντάριο Μπασίν και τον τιμ μάνατζερ Ρικάρντο Φέρι, προκειμένου να αποφασίσουν τις κινήσεις μετά τις κακές διαιτησίες σε βάρος των πρωτοπόρων της Serie A, με οκτώ βαθμούς διαφορά από τη Μίλαν.

Μετά το ντέρμπι με τη Μίλαν, η Ίντερ για δεύτερη σερί αγωνιστική είχε παράπονα από τη διαιτησία. Πάντως, αποφάσισαν να μην βγάλουν ανακοίνωση αλλά να προβούν σε μια σειρά από θεσμικές κινήσεις.

Μετά την ήττα από τη Μίλαν, η Ίντερ αναδείχθηκε ισόπαλη (1-1) με την Αταλάντα, όμως είχε παράπονα από το διαιτητή Τζιανλούκα Μανγκανιέλο, ο οποίος με τη σύμφωνη γνώμη του VAR έδειξε σέντρα. «Δεν μπορώ να το πιστέψω, το μέτρησε», ήταν η αυθόρμητη αντίδραση του Νικολό Μπαρέλα, που σηκώθηκε αμέσως από τον πάγκο, εμφανώς εκνευρισμένος. Ο προπονητής Κριστιάν Κίβου βγήκε από την τεχνική περιοχή, όντας έξαλλος για να διαμαρτυρηθεί και αποβλήθηκε με δυο διαδοχικές κίτρινες κάρτες.

Η Ιντερ φώναξε για επιθετικό φάουλ στον Ντάμφρις στο 1-1 της Αταλάντα, ενώ φώναξε και για πέναλτι του Σκαλβίνι στον Φρατέζι. Δεν το έδωσε ο ρέφερι, το εξέτασε ο VAR Ματέο Γκαρίγλιο που έκρινε ότι δεν υπήρχε παράβαση. Για τον Γκαρίγλιο η Ιντερ καταγγέλλει ότι τον είχαν καρατομήσει από διαιτητή αλλά τον επανάφεραν για το VAR.

«Με βρήκες Σκάλβο, ορκίζομαι στη ζωή της μητέρας μου» φώναξε ο Φρατέζι στον Σκαλβίνι. Μετά τα έβαλε με τον διαιτητή Μανγκανιέλο: «Δείτε το ριπλέι, πώς γίνεται να μην το ελέγχετε; Μα πως το κάνετε αυτό πια;».

🎙 Stramaccioni: «Scalvini tries to clear the ball and clearly kicks Frattesi. This is a clear-cut penalty, there’s nothing to discuss. Scalvini kicks Frattesi’s ankle instead of the ball.» pic.twitter.com/IHfqVS5Bvr — INTER TRANSFERS (@EnjoyInter) March 14, 2026

Η ένταση μεταφέρθηκε και στα αποδυτήρια των διαιτητών, όπου πήγαν ο πρόεδρος της Ιντερ Τζουζέπε Μαρότα και ο αθλητικός διευθυντής Πιέρο Ασίλιο για να διαμαρτυρηθούν στον Μανγκανιέλο. Η Ίντερ θεωρεί ότι έχει διαμορφωθεί κλίμα εχθρικό απέναντι στην ομάδα.

Στα αποδυτήρια των διαιτητών εμφανίστηκαν επίσης ο Ανδρέα Ντι Μάρκο, ομοσπονδιακός συντονιστής σχέσεων διαιτητών και συλλόγων, και ο Αντρέα Γκερβασόνι, εκπρόσωπος της ΚΕΔ Ιταλίας (CAN) για την αξιολόγηση της διαιτησίας. Σύμφωνα με την Corriere della Sera οι δυο αρμόδιοι άφησαν να εννοηθεί ότι τουλάχιστον στη φάση του πέναλτι η Ίντερ έχει δίκιο.