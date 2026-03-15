Λάτσιο-Μίλαν 1-0: Οι φιλοξενούμενοι κλώτσησαν την ευκαιρία, κερδισμένη η Ιντερ (+8) – Λεάο κατά Αλέγκρι (pics)

Δώρο της Λάτσιο στην Ιντερ καθώς νίκησε 1-0 τη Μίλαν, στο ματς για την 29η αγωνιστική της Serie A. Έτσι οι φιλοξενούμενοι όχι μόνο δεν εκμεταλλεύτηκαν την ισοπαλία της Ίντερ με την Αταλάντα, αλλά αυξήθηκε η μεταξύ τους διαφορά. Η Ιντερ έχει 68 βαθμούς και η συμπολίτισσα Μίλαν είναι δεύτερη με 60.

Η Λάτσιο προηγήθηκε στο 27’ και κατάφερε να κρατήσει. Είναι 9η με 40 βαθμούς.

Το παιχνίδι ήταν μοιρασμένο, όμως η πρώτη ευκαιρία άργησε αρκετά. Την έχασε η Μίλαν στο 23’, όταν κεφαλιά του Εστουπινιάν κατέληξε άουτ, πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Η Λάτσιο απάντησε στο 25’, όταν σουτ του Τέιλορ έγλειψε το οριζόντιο δοκάρι.

Το παιχνίδι πήρε… φωτιά και η Λάτσιο έκανε το 1-0 στο 27’, με όμορφο γκολ του ‘Ισακσεν, μετά από ατομική ενέργεια και έξοχο σουτ εντός της περιοχής. Ο σκόρερ πήρε μακρινή μπαλιά και πέρασε τον Εστουπινιάν. Η Λάτσιο είχε ευκαιρία και με τον Μαλτίνι στο 37’, όμως ο Μενιάν μπλόκαρε το σουτ που έκανε.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου η Μίλαν ρίσκαρε περισσότερο και στο 52’ ο Μότα έκανε διαδοχικές αποκρούσεις σε σουτ του Πούλισικ και σε κεφαλιά του Φοφανά.

Στο 71’ ο διαιτητής Μάρκο Γκούιντα κλήθηκε στο VAR για ενδεχόμενο πέναλτι υπέρ της Μίλαν σε πτώση του Ατεκάμι, όμως επέμεινε στην αρχική απόφασή του ότι δεν υπήρχε παράβαση. Επίσης, στο 75’ ακυρώθηκε γκολ της Μίλαν για χέρι του Ατεκάμι. Καλό σουτ του Μόντριτς στο 82’ κατέληξε άουτ.

Στο 98′ αποβλήθηκε ο προπονητής της Λάτσιο, Μαουρίτσιο Σάρι.

*Ο Λεάο έδειξε νευρικός με την αλλαγή και δεν έβγαινε από το γήπεδο (66′). Ο Αλέγκρι πήγε να τον αγκαλιάσει, όμως ο Πορτογάλος τον απέφυγε!

🤯 Leao FURIOSO, non accetta il cambio al 66′ di Lazio-Milan Impiega diversi secondi per lasciare il campo, Maigna lascia la porta per andare a parlarci e consolarlo. Allegri prova ad abbracciarlo, ma Leao si divincola arrabbiato e rientrando in panchina calcia via alcune… pic.twitter.com/LALDvG1Cl7 — calciomercato.it (@calciomercatoit) March 15, 2026

ΛΑΤΣΙΟ: Μότα, Πρόβστγκαρντ, Τζίλα, Ταβάρες, Μάρουσιτς, Πάτριτς, Τέιλορ (90’ Μπελαϊάν), Ντέλε-Μπασίρου, Ζακάν (83’ Καντσελιέρι), Ίσακσεν (67’ Πέδρο), Μαλντίνι (67’ Ντιά).

ΜΙΛΑΝ: Μενιάν, Ντε Βίντερ, Πάβλοβιτς, Τομόρι (57’ Ατεκάμι), Μόντριτς, Γιασάρι, Φοφανά (66’ Ενκουνκού), Σαλεμάκερς (84’ Ρίτσι), Εστουπινιάν (57’ Μπαρτεζάγκι), Πούλισικ, Λεάο (66’ Φίλκρουγκ).

Τα αποτελέσματα της 29ης αγωνιστικής της Serie A:

Παρασκευή 13/03

Τορίνο-Πάρμα 4-1

Σάββατο 14/03

Ίντερ-Αταλάντα 1-1

Νάπολι-Λέτσε 2-1

Ουντινέζε-Γιουβέντους 0-1

Κυριακή 15/03

Βερόνα-Τζένοα 0-2

Πίζα-Κάλιαρι 3-1

Σασουόλο-Μπολόνια 0-1

Κόμο-Ρόμα 2-1

Λάτσιο-Μίλαν 1-0

Δευτέρα 16/03

Κρεμονέζε-Φιορεντίνα (21:45)

Η βαθμολογία στη Serie A

Η επόμενη (30η) αγωνιστική:

Παρασκευή 20/03

Κάλιαρι-Νάπολι 19:30

Τζένοα-Ουντινέζε 21:45

Σάββατο 21/03

Πάρμα-Κρεμονέζε 16:00

Μίλαν-Τορίνο 19:00

Γιουβέντους-Σασουόλο 21:45

Κυριακή 22/03

Κόμο-Πίζα 13:30

Αταλάντα-Βερόνα 16:00

Μπολόνια-Λάτσιο 16:00

Ρόμα-Λέτσε 19:00

Φιορεντίνα-Ίντερ 21:45