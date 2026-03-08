H μυστική ρήτρα στο συμβόλαιο του Μέσι και ο μισθός στην Ίντερ Μαϊάμι
Ο ιδιοκτήτης της Ίντερ Μαϊάμι, Χόρχε Μας προχώρησε σε μία αποκάλυψη για τον μισθό που λαμβάνει ο Μέσι, καθώς και για τη μυστική ρήτρα που υπάρχει στο συμβόλαιό του.
Σε αποκαλύψεις προχώρησε ο ιδιοκτήτης της Ίντερ Μαϊάμι για τον μισθό του Μέσι, αλλά και για τη μυστική ρήτρα που υπάρχει στο συμβόλαιο του εμβληματικού Αργεντινού.
Συγκεκριμένα, ο Χόρχε Μας δήλωσε ότι οι απολαβές του Μέσι αγγίζουν τα 60 έως και τα 70 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των μπόνους και των επιπλέον εσόδων που μπορεί να προκύψουν.
Η αποκάλυψη για τη συμφωνία του Μέσι με την Ίντερ Μαϊάμι
Inter Miami owner Jorge Mas said this week that Lionel Messi’s compensation amounts to about $70 million to $80 million a year, when including his ownership share in the team.
According to the MLS Players’ Association salary release, Messi makes a base salary of $12 million,… pic.twitter.com/cV75x2f0gc
— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) March 7, 2026
Ωστόσο σύμφωνα με το MLS Salary Report, στο συμβόλαιο του Μέσι καταγράφεται βασικός μισθός 10 εκατ. Η διαφορά αυτή στηρίζεται σε μία ειδική ρήτρα που υπάρχει στο συμβόλαιο του.
Η ρήτρα στο συμβόλαιό του προέβλεπε ότι ο Μέσι θα λαμβάνει ποσοστό και από την αξία του συλλόγου. Συνεπώς, όταν υπέγραψε το 2023 η αποτίμηση της ομάδας ήταν περίπου 475 εκατομμύρια ευρώ, ενώ πλέον ξεπερνά τα 1,1 δισεκατομμύρια.
- LIVE: Ηρακλής – Παναθηναϊκός
- Πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ: «Μην αποκλείουμε τίποτα για τη Euroleague»
- Μπαρτζώκας: «Θα δούμε για Βεζένκοφ και Γουόκαπ ενόψει Γαλλίας»
- Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 100-73: «Καθάρισε» εύκολα με 100άρα και… φουλάρει για Γαλλία (vids)
- «Εβάν, θα τρώω όλο το μπρόκολο μου» – Το απίθανο πανό για τον Φουρνιέ από μικρό φίλο του Ολυμπιακού (pic)
- Παναθηναϊκός: Πρόβλημα με Σλούκα, εκτός 12άδας με Ηρακλή οι Φαρίντ και Οσμάν
- H μυστική ρήτρα στο συμβόλαιο του Μέσι και ο μισθός στην Ίντερ Μαϊάμι
- Ολυμπιακός: Έτοιμος για τη «διαβολοβδομάδα» ο Βεζένκοφ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις