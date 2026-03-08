H μυστική ρήτρα στο συμβόλαιο του Μέσι και ο μισθός στην Ίντερ Μαϊάμι

Σε αποκαλύψεις προχώρησε ο ιδιοκτήτης της Ίντερ Μαϊάμι για τον μισθό του Μέσι, αλλά και για τη μυστική ρήτρα που υπάρχει στο συμβόλαιο του εμβληματικού Αργεντινού.

Συγκεκριμένα, ο Χόρχε Μας δήλωσε ότι οι απολαβές του Μέσι αγγίζουν τα 60 έως και τα 70 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των μπόνους και των επιπλέον εσόδων που μπορεί να προκύψουν.

Η αποκάλυψη για τη συμφωνία του Μέσι με την Ίντερ Μαϊάμι

Inter Miami owner Jorge Mas said this week that Lionel Messi’s compensation amounts to about $70 million to $80 million a year, when including his ownership share in the team. According to the MLS Players’ Association salary release, Messi makes a base salary of $12 million,… pic.twitter.com/cV75x2f0gc — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) March 7, 2026

Ωστόσο σύμφωνα με το MLS Salary Report, στο συμβόλαιο του Μέσι καταγράφεται βασικός μισθός 10 εκατ. Η διαφορά αυτή στηρίζεται σε μία ειδική ρήτρα που υπάρχει στο συμβόλαιο του.

Η ρήτρα στο συμβόλαιό του προέβλεπε ότι ο Μέσι θα λαμβάνει ποσοστό και από την αξία του συλλόγου. Συνεπώς, όταν υπέγραψε το 2023 η αποτίμηση της ομάδας ήταν περίπου 475 εκατομμύρια ευρώ, ενώ πλέον ξεπερνά τα 1,1 δισεκατομμύρια.