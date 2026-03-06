sports betsson
Παρασκευή 06 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
06.03.2026 | 07:40
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό λόγω εργασιών
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Μέσι χειροκροτεί τον Τραμπ για τους βομβαρδισμούς στο Ιράν (vid)
Ποδόσφαιρο 06 Μαρτίου 2026, 10:55

Ο Μέσι χειροκροτεί τον Τραμπ για τους βομβαρδισμούς στο Ιράν (vid)

Μέσι και Ίντερ Μαϊάμι συναντήθηκαν με τον Ντόναλντ Τραμπ και ο Αργεντινός μύθος της μπάλας ακούει τα εξ αμάξης από όλο το ίντερνετ για την κίνησή του να χειροκροτήσει σε κομμάτι της ομιλίας του Αμερικανού προέδρου για τους βομβαρδισμούς στο Ιράν.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Σχεδόν 200.000 άνθρωποι αποκαλύπτουν το μυστικό για υγιή καρδιά

Σχεδόν 200.000 άνθρωποι αποκαλύπτουν το μυστικό για υγιή καρδιά

Spotlight

Σάλος έχει προκληθεί από την κίνηση του Λιονέλ Μέσι, του Λουίς Σουάρες και μερικών ακόμα παικτών της Ίντερ Μαϊάμι, να χειροκροτήσουν τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο μετά την ομιλία του για τα αποτελέσματα του πολέμου στο Ιράν.

Viral, με την αρνητική έννοια, έχει γίνει η κίνηση του 38χρονου άσου. Συγκεκριμένα, μετά από ένα σχόλιο του Τραμπ αναφορικά με την τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τους βομβαρδισμούς στο Ιράν, που έχουν σκοτώσει εκατοντάδες ανθρώπους και μικρά παιδιά, θα δείτε στιγμιότυπο στο παρακάτω βίντεο με τον Μέσι στο τέλος να τον χειροκροτάει (αμήχανα) και να προκαλεί την… έκρηξη των social media.

Δείτε τι συνέβη με Μέσι και Τραμπ

Από εκεί και πέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος αποθέωσε με τα λόγια του τον Αργεντινό σούπερ σταρ για τα όσα έχει προσφέρει στο άθλημα του ποδοσφαίρου, έκανε τη σύγκριση με τον Πελέ και φυσικά ευχαρίστησε τον Μέσι που έχει επιλέξει τις ΗΠΑ για να συνεχίσει την ασύγκριτη καριέρα του.

Headlines:
Economy
Μέση Ανατολή: Πόσο θα αντέξει το ελληνικό μαξιλάρι στην κρίση;

Μέση Ανατολή: Πόσο θα αντέξει το ελληνικό μαξιλάρι στην κρίση;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχεδόν 200.000 άνθρωποι αποκαλύπτουν το μυστικό για υγιή καρδιά

Σχεδόν 200.000 άνθρωποι αποκαλύπτουν το μυστικό για υγιή καρδιά

Κόσμος
Ιράν: Αλλεπάλληλοι βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Βηρυτό

Ιράν: Αλλεπάλληλοι βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Βηρυτό

inWellness
inTown
inTickets 04.03.26

«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης

Η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Survivors - Ξαναγράφοντας το μύθο της θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα Τζων Κασσαβέτης στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Ο Μέσι χειροκροτεί τον Τραμπ για τους βομβαρδισμούς στο Ιράν (vid)
Ποδόσφαιρο 06.03.26

Ο Μέσι χειροκροτεί τον Τραμπ για τους βομβαρδισμούς στο Ιράν (vid)

Μέσι και Ίντερ Μαϊάμι συναντήθηκαν με τον Ντόναλντ Τραμπ και ο Αργεντινός μύθος της μπάλας ακούει τα εξ αμάξης από όλο το ίντερνετ για την κίνησή του να χειροκροτήσει σε κομμάτι της ομιλίας του Αμερικανού προέδρου για τους βομβαρδισμούς στο Ιράν.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας 1-3: Νέα ήττα και μόλις στο +1 από την επικίνδυνη ζώνη οι Πετεινοί
Ποδόσφαιρο 06.03.26

Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας 1-3: Νέα ήττα και μόλις στο +1 από την επικίνδυνη ζώνη οι Πετεινοί

Η Κρίσταλ Πάλας νίκησε 3-1 με ανατροπή την Τότεναμ και την άφησε έναν πόντο πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Καταδίκασε την ομάδα του με πέναλτι και αποβολή ο Φαν ντε Βεν.

Σύνταξη
Φενερμπαχτσέ – Μονακό 88-70: Ένατη σερί νίκη για την ομάδα του Γιασικεβίτσιους
Euroleague 05.03.26

Φενερμπαχτσέ – Μονακό 88-70: Ένατη σερί νίκη για την ομάδα του Γιασικεβίτσιους

Και το σερί… καλά κρατεί για την Φενερμπαχτσέ, με τον Χόρτον-Τάκερ να βάζει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στη νίκη της τούρκικης ομάδας απέναντι στην Μονακό του Βασίλη Σπανούλη.

Σύνταξη
Ο Λανουά που δεν τηρεί τα προσχήματα με τους Φωτιά, Βεργέτη και το άρωμα πρόκλησης
Ποδόσφαιρο 05.03.26

Ο Λανουά που δεν τηρεί τα προσχήματα με τους Φωτιά, Βεργέτη και το άρωμα πρόκλησης

Η στάση του Λανουά και της ΚΕΔ δείχνει ότι συμφωνούν με το πέναλτι-φάντασμα υπέρ του ΠΑΟΚ καθώς δεν πρόκειται να ακουστούν… καμπάνες. Φωτιάς, Βεργέτης παραμένουν στους ορισμούς του Σαββατοκύριακου

Βάιος Μπαλάφας
Αλαμπάμα: Ξύλο σε αγώνα μπάσκετ γυναικών – Χτυπήθηκε και μια διαιτητής (vid)
Μπάσκετ 05.03.26

Αλαμπάμα: Ξύλο σε αγώνα μπάσκετ γυναικών – Χτυπήθηκε και μια διαιτητής (vid)

Μαλλιά κουβάρια έγιναν οι παίκτες στο παιχνίδι των Σάουθ Αλαμπάμα με την ομάδα της Κόσταλ Καρολάινα γυναικών στην Πενσακόλα της Φλόριντα, με αποκορύφωμα ότι μια διαιτητής έχασε τις αισθήσεις της

Σύνταξη
LIVE: Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας
Ποδόσφαιρο 05.03.26

LIVE: Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας

LIVE: Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας για την 29η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Πράσινο φως για το νέο γήπεδο της Ρόμα
Ποδόσφαιρο 05.03.26

Πράσινο φως για το νέο γήπεδο της Ρόμα

Οι δημοτικές επιτροπές ενέκριναν το σχέδιο σκοπιμότητας – Το έργο για το νέο γήπεδο της Ρόμα προχωρά προς την τελική έγκριση του δημοτικού συμβουλίου της Ρώμης.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κρήτη: Συνελήφθη 37χρονος που έφερνε μεγάλες ποσότητες βεγγαλικών από το εξωτερικό
Στα Χανιά 06.03.26

Συνελήφθη 37χρονος που έφερνε στην Κρήτη μεγάλες ποσότητες βεγγαλικών από το εξωτερικό

Οι Αρχές είχαν ειδοποιηθεί για την παράνομη δράση του και γνώριζαν ότι το πρωί της Πέμπτης θα έφτανε στην Κρήτη, με πλοίο της γραμμής, μεταφέροντας ένα ακόμα μεγάλο φορτίο

Σύνταξη
Ύδρα, Χαλκίδα, Αθήνα: Το κινηματογραφικό tour του Μπραντ Πιτ στην Ελλάδα συνεχίζεται
Χολιγουντιανός αέρας 06.03.26

Ύδρα, Χαλκίδα, Αθήνα: Το κινηματογραφικό tour του Μπραντ Πιτ στην Ελλάδα συνεχίζεται

Μετά την Ύδρα και τη Χαλκίδα, η νέα στάση της ελληνικής περιοδείας του Μπραντ Πιτ γίνεται στην Αθήνα, με την πλατεία Κοτζιά να έχει μεταμορφωθεί σε ένα μεγάλο στούντιο.

Σύνταξη
Με συλλογικό «μπλιαχ» στον Τιμοτέ Σαλαμέ απαντούν καλλιτέχνες της όπερας και του μπαλέτου – Τι είπε
Βίντεο 06.03.26

Με συλλογικό «μπλιαχ» στον Τιμοτέ Σαλαμέ απαντούν καλλιτέχνες της όπερας και του μπαλέτου – Τι είπε

Οι δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ για το μπαλέτο και την όπερα, σε συζήτηση με τον Μάθιου ΜακΚόναχι στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, προκάλεσαν αντιδράσεις, με καλλιτέχνες των παραστατικών τεχνών να απαντούν δημόσια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γιατί οι προσπάθειες της ΕΕ να μειώσει την τιμή της ενέργειας είναι καταδικασμένες να αποτύχουν
Πόλεμος στο Ιράν 06.03.26

Γιατί οι προσπάθειες της ΕΕ να μειώσει την τιμή της ενέργειας είναι καταδικασμένες να αποτύχουν

Ο πόλεμος με το Ιράν προκαλεί και πάλι πανικό στους ευρωπαίους πολιτικούς σχετικά με τις υψηλές τιμές της ενέργειας στην ΕΕ, αλλά οι απαντήσεις είναι πολύπλοκες και πολιτικά ευαίσθητες.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Επίσημη πρώτη… για το κόμμα Τσίπρα – Παρών σε εκδήλωση υποστηρικτών στη Θεσσαλονίκη
Πολιτική Γραμματεία 06.03.26

Επίσημη πρώτη… για το κόμμα Τσίπρα – Παρών σε εκδήλωση υποστηρικτών στη Θεσσαλονίκη

Για πρώτη φορά ο Αλέξης Τσίπρας θα παραστεί σε εκδήλωση πρωτοβουλίας πολιτών, χαιρετισμός – παρέμβαση εν μέσω θερμών εξελίξεων στα εθνικά και στις υποκλοπές.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν θα έκαναν ποτέ μήνυση σε κάποιον που τους σατίριζε
Editorial 06.03.26

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν θα έκαναν ποτέ μήνυση σε κάποιον που τους σατίριζε

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ξεχνά ότι η κριτική στους υπουργούς είναι αυτονόητη πλευρά της δημοκρατίας. Όπως και η ελευθερία της έκφρασης την οποία ο ίδιος σαφώς περιφρονεί

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Δύο παιδικοί φίλοι από την Παλαιστίνη κατάφεραν να χτίσουν μια βιβλιοθήκη εν μέσω γενοκτονίας στη Γάζα
Λουλούδια στα πόδια 06.03.26

Δύο παιδικοί φίλοι από την Παλαιστίνη κατάφεραν να χτίσουν μια βιβλιοθήκη εν μέσω γενοκτονίας στη Γάζα

Ο Ομάρ Χαμάντ και ο Ιμπραήμ Μασρί από τη Γάζα, ένωσαν τις δυνάμεις τους και κατάφεραν να δημιουργήσουν μια βιβλιοθήκη, ενόσω οι βόμβες έπεφταν δίπλα τους και μετρούσαν απώλειες αγαπημένων.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κατερίνη: Πώς εντοπίστηκε ο 17χρονος παραχαράκτης – Διατηρούσε ολόκληρο εργαστήριο στο δωμάτιό του
Στην Κατερίνη 06.03.26

Πώς εντοπίστηκε ο 17χρονος παραχαράκτης - Διατηρούσε ολόκληρο εργαστήριο στο δωμάτιό του

Μετά τις καταγγελίες για βίντεο που έδειχναν αναλήψεις από ΑΤΜ με κάρτες - κλώνους, έμπειροι αστυνομικοί της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος παρακολουθούσαν τους λογαριασμούς του 17χρονου από την Κατερίνη

Σύνταξη
«Πώς μπορούμε ακόμη να μιλάμε για πόλεμο;»: Ο Ρομπέρτο Μπενίνι έγινε viral με το πιο σημαντικό μήνυμα των ημερών
Βίντεο 06.03.26

«Πώς μπορούμε ακόμη να μιλάμε για πόλεμο;»: Ο Ρομπέρτο Μπενίνι έγινε viral με το πιο σημαντικό μήνυμα των ημερών

«Όταν τα παιδιά παίζουν πόλεμο και ένα από αυτά χτυπήσει, ακόμη κι αν απλώς γρατζουνιστεί, σταματούν. Γιατί όμως, όταν σκοτώνεται ένα πραγματικό παιδί, δεν σταματούν;», λέει μεταξύ άλλων ο Ρομπέρτο Μπενίνι στο απόσπασμα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Εκτός τόπου και χρόνου η δήλωση Γκαγκάτση για Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι
On Field 06.03.26

Εκτός τόπου και χρόνου η δήλωση Γκαγκάτση για Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι

Στον αγώνα Κηφισιά-ΠΑΟΚ επιβεβαιώθηκε ότι οι ρέφερι δεν είναι έτοιμοι, παρά την άποψη του προέδρου της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση, την οποία ο Λανουά αντιμετωπίζει με εκκωφαντική σιωπή. Κατέρρευσε το αφήγημα

Βάιος Μπαλάφας
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 06 Μαρτίου 2026
Απόρρητο