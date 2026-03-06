Ο Μέσι χειροκροτεί τον Τραμπ για τους βομβαρδισμούς στο Ιράν (vid)
Μέσι και Ίντερ Μαϊάμι συναντήθηκαν με τον Ντόναλντ Τραμπ και ο Αργεντινός μύθος της μπάλας ακούει τα εξ αμάξης από όλο το ίντερνετ για την κίνησή του να χειροκροτήσει σε κομμάτι της ομιλίας του Αμερικανού προέδρου για τους βομβαρδισμούς στο Ιράν.
Σάλος έχει προκληθεί από την κίνηση του Λιονέλ Μέσι, του Λουίς Σουάρες και μερικών ακόμα παικτών της Ίντερ Μαϊάμι, να χειροκροτήσουν τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο μετά την ομιλία του για τα αποτελέσματα του πολέμου στο Ιράν.
Viral, με την αρνητική έννοια, έχει γίνει η κίνηση του 38χρονου άσου. Συγκεκριμένα, μετά από ένα σχόλιο του Τραμπ αναφορικά με την τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τους βομβαρδισμούς στο Ιράν, που έχουν σκοτώσει εκατοντάδες ανθρώπους και μικρά παιδιά, θα δείτε στιγμιότυπο στο παρακάτω βίντεο με τον Μέσι στο τέλος να τον χειροκροτάει (αμήχανα) και να προκαλεί την… έκρηξη των social media.
Δείτε τι συνέβη με Μέσι και Τραμπ
Donald Trump casually announces more illegal bombing of Iran in front of the entire Inter Miami squad.
Hundreds of children have been killed in Iran in the last few days.
Lionel Messi and his teammates respond with applause. Bizarre. pic.twitter.com/rT0E2tlm9L
— Leyla Hamed (@leylahamed) March 5, 2026
Από εκεί και πέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος αποθέωσε με τα λόγια του τον Αργεντινό σούπερ σταρ για τα όσα έχει προσφέρει στο άθλημα του ποδοσφαίρου, έκανε τη σύγκριση με τον Πελέ και φυσικά ευχαρίστησε τον Μέσι που έχει επιλέξει τις ΗΠΑ για να συνεχίσει την ασύγκριτη καριέρα του.
- Ο Μέσι χειροκροτεί τον Τραμπ για τους βομβαρδισμούς στο Ιράν (vid)
- Ο Βασιλιάς… προελαύνει: Ο Λεμπρόν Τζέιμς συνεχίζει να σαρώνει τα ρεκόρ στο NBA! (vids)
- Το Μαρόκο ανακοίνωσε τον Μοχάμεντ Ουαμπί: Ο νέος προπονητής του Ελ Κααμπί
- Χορηγός… γράπωσε τη Ριμπάκινα και αυτή του απομάκρυνε το χέρι (vid)
- Συνεχίζεται η γκρίνια στη Μονακό: Ένταση ανάμεσα σε Τζέιμς και Οκόμπο (vid)
- Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Κρίσιμο ντέρμπι «αιωνίων» στο ΣΕΦ
- Εκτός τόπου και χρόνου η δήλωση Γκαγκάτση για Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι
- Euroleague: Η βαθμολογία πριν από το ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις