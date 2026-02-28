O Λιονέλ Μέσι και η Ίντερ Μαϊάμι θα επισκεφτούν τον Λευκό Οίκο και τον Ντόναλντ Τραμπ

Η Ίντερ Μαϊάμι θα γιορτάσει το πρώτο πρωτάθλημα MLS Cup στην Iστορία του συλλόγου με μια επίσκεψη στον Λευκό Οίκο στις 5 Μαρτίου, όπως αποκάλυψαν σήμερα (28/2) οι εφημερίδες «The Athletic» και «Miami Herald». Η «Herald» επικαλέστηκε μια πηγή που ανέφερε ότι «όλοι από τον σύλλογο θα είναι παρόντες για να συναντήσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κάτι που σημαίνει ότι και ο Λιονέλ Μέσι αναμένεται να είναι παρών στην εκδήλωση.

Γιατί θα γίνει η επίσκεψη του Λιονέλ Μέσι και της Ίντερ Μαϊάμι

Η επίσκεψη έχει προγραμματισθεί δύο ημέρες πριν η Ίντερ Μαϊάμι αντιμετωπίσει την D.C. Γιουνάϊτεντ στην Ουάσινγκτον.

Οι πρωταθλητές του MLS Cup του 2024, Λος Άντζελες Γκάλαξι, δεν πήγαν στον Λευκό Οίκο πέρυσι, ενώ μεταξύ των παικτών που συναντήθηκαν με τον -τότε- πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα για να γιορτάσουν το πρωτάθλημα του 2011, ήταν και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, νυν συνιδιοκτήτης της Ίντερ Μαϊάμι.

Σημειώνεται, ότι ο Μέσι δεν έχει βρεθεί ποτέ στον Λευκό Οίκο, παρά το γεγονός ότι του απονεμήθηκε το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας από τον πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν τον Ιανουάριο του 2025. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ έχασε την τελετή λόγω προβλημάτων στο πρόγραμμα του.