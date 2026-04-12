Δευτέρα 13 Απριλίου 2026
12.04.2026 | 09:12
Πώς θα κινηθούν μετρό, λεωφορεία και τρόλεϊ Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη του Πάσχα
Μεταγραφικός «πόλεμος» Ίντερ – Μπαρτσελόνα για τον Μπαστόνι
Ποδόσφαιρο 12 Απριλίου 2026, 23:25

Μεταγραφικός «πόλεμος» Ίντερ – Μπαρτσελόνα για τον Μπαστόνι

Οι «νερατζούρι» κλείνουν ήδη τον διάδοχο του Ιταλού στόπερ, καθώς στο Μιλάνο θεωρούν πιθανή τη μεταγραφή του στους «μπλαουγκράνα»

Γιώργος Μαζιάς
Η υπόθεση του Αλεσάντρο Μπαστόνι εξελίσσεται σε ένα από τα πιο καυτά μεταγραφικά σίριαλ του καλοκαιριού, με την Ίντερ και την Μπαρτσελόνα να κινούνται ήδη σε… διαφορετικές ταχύτητες, αλλά με κοινό σημείο την παραδοχή ότι το deal πλησιάζει.

Στην Καταλονία, ο τεχνικός διευθυντής Ντέκο έχει εδώ και μήνες θέσει ως βασικό στόχο την ενίσχυση του κέντρου της άμυνας, με τον Ιταλό διεθνή να αποτελεί την πρώτη επιλογή. Οι επαφές είναι συνεχείς και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η επιθυμία του ίδιου του ποδοσφαιριστή να αλλάξει περιβάλλον και να φορέσει τη φανέλα των «μπλαουγκράνα» λειτουργεί ως καταλύτης στις εξελίξεις.

Στο Μιλάνο, ωστόσο, δεν περιμένουν παθητικά τις εξελίξεις. Αντίθετα, η διοίκηση της Ίντερ φαίνεται να έχει ήδη πάρει τις αποφάσεις της, προετοιμάζοντας την «επόμενη μέρα» χωρίς τον Μπαστόνι. Σε αυτό το πλαίσιο, οι «νερατζούρι» έχουν προχωρήσει σε κατ’ αρχήν συμφωνία για την απόκτηση του Τάρικ Μουχαρέμοβιτς, ενός 23χρονου αριστεροπόδαρου κεντρικού αμυντικού που αγωνίζεται στη Σασουόλο.

Ο Βόσνιος διεθνής θεωρείται μία από τις αποκαλύψεις της φετινής Serie A, με σταθερές εμφανίσεις και αγωνιστικά χαρακτηριστικά που ταιριάζουν στο προφίλ του αντικαταστάτη του Μπαστόνι. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει ήδη συμφωνία τόσο μεταξύ των συλλόγων όσο και με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, γεγονός που δείχνει ότι η Ίντερ έχει κινηθεί με ταχύτητα και αποφασιστικότητα.

Το μεγάλο «αγκάθι» παραμένει οικονομικό. Η ιταλική ομάδα κοστολογεί τον Μπαστόνι στα 70 εκατομμύρια ευρώ, ένα ποσό που η Μπαρτσελόνα δεν φαίνεται διατεθειμένη να καταβάλει στο σύνολό του. Οι Καταλανοί επιχειρούν να μειώσουν το κόστος είτε μέσω ανταλλαγμάτων είτε αξιοποιώντας την πίεση που μπορεί να ασκήσει ο ίδιος ο παίκτης προς την πλευρά της Ίντερ.

Στους διαδρόμους του «Καμπ Νόου» επικρατεί η αίσθηση ότι η ιταλική ομάδα έχει ήδη αποδεχθεί την αποχώρηση του βασικού της στόπερ, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε πιο ευέλικτες διαπραγματεύσεις. Από την άλλη πλευρά, η Ίντερ θέλει να διασφαλίσει ότι δεν θα αποδυναμωθεί αγωνιστικά, γι’ αυτό και η κίνηση για τον Μουχαρέμοβιτς αποτελεί ουσιαστικά μια στρατηγική προληπτικής θωράκισης.

Η υπόθεση Μπαστόνι δεν είναι απλώς μια ακόμη μεταγραφή. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς οι μεγάλες ομάδες σχεδιάζουν ταυτόχρονα την ενίσχυση και την ανανέωσή τους, ισορροπώντας ανάμεσα σε οικονομικούς περιορισμούς, αγωνιστικές ανάγκες και τις φιλοδοξίες των ίδιων των ποδοσφαιριστών.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται καθοριστικό. Αν οι ενδείξεις επιβεβαιωθούν, τότε η μετακίνηση του Ιταλού αμυντικού στη Βαρκελώνη δεν θα αποτελέσει απλώς μια σημαντική μεταγραφή, αλλά μια κίνηση που μπορεί να επηρεάσει συνολικά τις ισορροπίες στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

