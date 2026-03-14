Μπαρτσελόνα: «Πουλάει Μπαλντέ για να πάρει Μπαστόνι»

Στη φόρα βγήκαν τα σχέδια Ντέκο σχετικά με την άμυνα της Μπαρτσελόνα ενόψει της επόμενης σεζόν. Ο Ματέο Μορέτο, ειδικός σε θέματα μεταγραφών, αναφέρει ότι ο αθλητικός διευθυντής των «μπλαουγκράνα» θέλει τον αμυντικό της Ίντερ, Αλεσάντρο Μπαστόνι. Σύμφωνα με δημοσιογράφο το σχέδιο εμπεριέχει και παράλληλη κίνηση, καθώς περιλαμβάνει την πώληση του Αλεχάντρο Μπαλντέ, εάν καταφθάσει μια μεγάλη προσφορά.

Θα παρατηρήσατε ότι οι δυο παίκτες έχουν το ίδιο όνομα! Αλεχάντρο Μπαλντέ και Αλεσάντρο Μπαστόνι. Με αφορμή το σενάριο της συγκεκριμένης αλλαγής ο δημοσιογράφος Ματέο Μορέτο ισχυρίζεται ότι ο καταλανικός σύλλογος μελετά ήδη τα πλάνα του την επόμενη σεζόν, ξεκινώντας από την άμυνα.

«Αυτό το μεταγραφικό σενάριο εξαρτάται από τις εκλογές για την προεδρία του συλλόγου. Ο Ντέκο θέλει τον Μπαστόνι, αυτός θα είναι ο κύριος στόχος του», δήλωσε ο Μορέτο.

Ο Ιταλός διεθνής παραμένει με συμβόλαιο με την Ίντερ, ωστόσο ο αριστερός αμυντικός φέρεται να θεωρεί την Μπαρτσελόνα ως έναν ελκυστικό προορισμό. Μάλιστα, ο Μορέτο «έδειξε» ότι αμυντικός της Ίντερ γνωρίζει ότι ο Ντέκο τον έχει στη λίστα του: «Ο Μπαστόνι γνωρίζει για το ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα και δεν έχει κλείσει την πόρτα. Η πιθανότητα τον ενδιαφέρει πολύ».

Περιττό να αναφέρουμε ότι ο Μπαστόνι, που θεωρείται ένας από τους καλύτερους αριστερούς κεντρικούς αμυντικούς στην Ευρώπη. Επίσης, ο Ντέκο θεωρεί ότι ταιριάζει στο μακροπρόθεσμο σχέδιο της Μπαρτσελόνα για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής.

Ο Μορέτο αποκάλυψε επίσης μια απροσδόκητη εσωτερική συζήτηση στον σύλλογο που ακούει στο όνομα Αλεσάντρο Μπαλντέ, ενός αμυντικού που προέρχεται από τις ακαδημίες της ομάδας. «Ο Ντέκο έχει τις δικές του ιδέες και μεταξύ αυτών υπάρχουν αμφιβολίες για το μέλλον του Μπαλντέ. Η Μπαρτσελόνα θα ακούσει προσφορές. Ο Μπαλντέ δεν θα είναι ανέγγιχτος», αποκάλυψε ο Μορέτο.

Η αλήθεια είναι ότι το σενάριο για τον Μπαλντέ δημιουργεί ερωτηματικά, καθώς είναι ακρογωνιαίος λίθος της νέας γενιάς του συλλόγου, αφού μπήκε στην πρώτη ομάδα το 2022. Ο Ισπανός διεθνής παίκτης έχει ήδη καταγράψει περίπου 160 εμφανίσεις για την Μπαρτσελόνα και έχει καθιερωθεί ως η κύρια επιλογή του συλλόγου στη θέση του αριστερού μπακ. «Η Παρί Σεν Ζερμέν είχε ήδη ρωτήσει γι’ αυτόν πριν από μερικά χρόνια», είπε ο Μορέτο.

Όλα αυτά θα εξαρτηθούν από το τι θα συμβεί και στις εκλογές για την προεδρία της Μπαρτσελόνα. Ίσως, η πώληση του Μπαλντέ να συνδέεται και με οικονομική ανάσα του συλλόγου. Πάντως, οι οπαδοί αντιδρούν όταν βγαίνουν στο σφυρί παίκτες που προέρχονται από τις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα.