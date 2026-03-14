Σάββατο 14 Μαρτίου 2026
Μπαρτσελόνα: «Πουλάει Μπαλντέ για να πάρει Μπαστόνι»
Ποδόσφαιρο 14 Μαρτίου 2026, 08:15

Μπαρτσελόνα: «Πουλάει Μπαλντέ για να πάρει Μπαστόνι»

Έχουν το ίδιο όνομα! Σενάριο ότι η Μπαρτσελόνα θα πουλήσει τον Αλεχάντρο Μπαλντέ, καθώς ο Ντέκο στοχεύει τον σταρ της Ίντερ, Αλεσάντρο Μπαστόνι

Fiberlayering: Η ισορροπημένη πρακτική που μεταμορφώνει το έντερο

Fiberlayering: Η ισορροπημένη πρακτική που μεταμορφώνει το έντερο

Στη φόρα βγήκαν τα σχέδια Ντέκο σχετικά με την άμυνα της Μπαρτσελόνα ενόψει της επόμενης σεζόν. Ο Ματέο Μορέτο, ειδικός σε θέματα μεταγραφών, αναφέρει ότι ο αθλητικός διευθυντής των «μπλαουγκράνα» θέλει τον αμυντικό της Ίντερ, Αλεσάντρο Μπαστόνι. Σύμφωνα με δημοσιογράφο το σχέδιο εμπεριέχει και παράλληλη κίνηση, καθώς περιλαμβάνει την πώληση του Αλεχάντρο Μπαλντέ, εάν καταφθάσει μια μεγάλη προσφορά.

Θα παρατηρήσατε ότι οι δυο παίκτες έχουν το ίδιο όνομα! Αλεχάντρο Μπαλντέ και Αλεσάντρο Μπαστόνι. Με αφορμή το σενάριο της συγκεκριμένης αλλαγής ο δημοσιογράφος Ματέο Μορέτο ισχυρίζεται ότι ο καταλανικός σύλλογος μελετά ήδη τα πλάνα του την επόμενη σεζόν, ξεκινώντας από την άμυνα.

«Αυτό το μεταγραφικό σενάριο εξαρτάται από τις εκλογές για την προεδρία του συλλόγου. Ο Ντέκο θέλει τον Μπαστόνι, αυτός θα είναι ο κύριος στόχος του», δήλωσε ο Μορέτο.

Ο Ιταλός διεθνής παραμένει με συμβόλαιο με την Ίντερ, ωστόσο ο αριστερός αμυντικός φέρεται να θεωρεί την Μπαρτσελόνα ως έναν ελκυστικό προορισμό. Μάλιστα, ο Μορέτο «έδειξε» ότι αμυντικός της Ίντερ γνωρίζει ότι ο Ντέκο τον έχει στη λίστα του: «Ο Μπαστόνι γνωρίζει για το ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα και δεν έχει κλείσει την πόρτα. Η πιθανότητα τον ενδιαφέρει πολύ».

Περιττό να αναφέρουμε ότι ο Μπαστόνι, που θεωρείται ένας από τους καλύτερους αριστερούς κεντρικούς αμυντικούς στην Ευρώπη. Επίσης, ο Ντέκο θεωρεί ότι ταιριάζει στο μακροπρόθεσμο σχέδιο της Μπαρτσελόνα για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής.

Ο Μορέτο αποκάλυψε επίσης μια απροσδόκητη εσωτερική συζήτηση στον σύλλογο που ακούει στο όνομα Αλεσάντρο Μπαλντέ, ενός αμυντικού που προέρχεται από τις ακαδημίες της ομάδας. «Ο Ντέκο έχει τις δικές του ιδέες και μεταξύ αυτών υπάρχουν αμφιβολίες για το μέλλον του Μπαλντέ. Η Μπαρτσελόνα θα ακούσει προσφορές. Ο Μπαλντέ δεν θα είναι ανέγγιχτος», αποκάλυψε ο Μορέτο.

Η αλήθεια είναι ότι το σενάριο για τον Μπαλντέ δημιουργεί ερωτηματικά, καθώς είναι ακρογωνιαίος λίθος της νέας γενιάς του συλλόγου, αφού μπήκε στην πρώτη ομάδα το 2022. Ο Ισπανός διεθνής παίκτης έχει ήδη καταγράψει περίπου 160 εμφανίσεις για την Μπαρτσελόνα και έχει καθιερωθεί ως η κύρια επιλογή του συλλόγου στη θέση του αριστερού μπακ. «Η Παρί Σεν Ζερμέν είχε ήδη ρωτήσει γι’ αυτόν πριν από μερικά χρόνια», είπε ο Μορέτο.

Όλα αυτά θα εξαρτηθούν από το τι θα συμβεί και στις εκλογές για την προεδρία της Μπαρτσελόνα. Ίσως, η πώληση του Μπαλντέ να συνδέεται και με οικονομική ανάσα του συλλόγου. Πάντως, οι οπαδοί αντιδρούν όταν βγαίνουν στο σφυρί παίκτες που προέρχονται από τις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα.

Moody’s: Οι «αστερίσκοι» για την ελληνική οικονομία

Moody’s: Οι «αστερίσκοι» για την ελληνική οικονομία

Fiberlayering: Η ισορροπημένη πρακτική που μεταμορφώνει το έντερο

Fiberlayering: Η ισορροπημένη πρακτική που μεταμορφώνει το έντερο

Μέση Ανατολή: Το Ιράν απειλεί με αντίποινα μετά την επίθεση στο νησί Χαργκ – Επλήγη η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ιράκ

Μέση Ανατολή: Το Ιράν απειλεί με αντίποινα μετά την επίθεση στο νησί Χαργκ – Επλήγη η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ιράκ

Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;
Τρελό; 14.03.26

Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;

Η όσφρηση συνδέεται άμεσα με το συναίσθημα και τη μνήμη - για αυτό και κάποιες μυρωδιές μπορεί πολύ συχνά να μας «ξυπνήσουν» κάποιες αναμνήσεις.

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Βόλεϊ 13.03.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για τον πρώτο ημιτελικό των play offs της Volley League ανδρών. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Premier League: Ο Αρνε Σλοτ άνοιξε …παράθυρο χειμερινής διακοπής λόγω Champions League
Ποδόσφαιρο 13.03.26

Premier League: Ο Αρνε Σλοτ άνοιξε …παράθυρο χειμερινής διακοπής λόγω Champions League

«Γενικά, δεν βοηθά τις αγγλικές ομάδες το γεγονός ότι δεν υπάρχει χειμερινή διακοπή», παραδέχθηκε ο τεχνικός της Λίβερπουλ Αρνε Σλοτ που κλήθηκε να εξηγήσει τις εκτός των συνόρων εμφανίσεις

Ο νεαρός σκυλάκος Μίλο, που τον πέταξαν στον δρόμο, καρτερά τον άνθρωπό του
Υιοθεσία 14.03.26

Μίλο: Ένα αδεσποτάκι με αδαμάντινη καρδιά δεν έχει οικογένεια - Καιρός να αποκτήσει

Ήταν μόλις δύο μηνών ο Μίλο - ένα τοσοδούλι πλασματάκι-, όταν κάποιος ασυνείδητος τον εγκατέλειψε στον περιφερειακό της Λιβαδειάς. Η ζωή του βρισκόταν σε κίνδυνο.

Τζούλη Τούντα
Νέα κρίση, παλιά συνταγή: Ειδικοί αξιολογούν τα κυβερνητικά μέτρα για τις ανατιμήσεις λόγω πολέμου
Ακρίβεια 14.03.26

Νέα κρίση, παλιά συνταγή: Ειδικοί αξιολογούν τα κυβερνητικά μέτρα για τις ανατιμήσεις λόγω πολέμου

Αρκούν τα κυβερνητικά μέτρα, όπως το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, για να αντιμετωπιστούν οι ανατιμήσεις που φέρνει η νέα πρωτόγνωρη κρίση στον Περσικό; Τι δηλώνουν στο in τρεις ειδικοί.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Πόθοι κάτω από τη γούνα: Μicro-dramas με πλούσια και φτωχά AI κατοικίδια, η νέα μανία στην Κίνα
Ρεκόρ προβολών 14.03.26

Πόθοι κάτω από τη γούνα: Μicro-dramas με πλούσια και φτωχά AI κατοικίδια, η νέα μανία στην Κίνα

Η νέα ψηφιακή τάση που κατακλύζει τις κινεζικές πλατφόρμες Douyin και Xiaohongshu φέρνει στο προσκήνιο έναν απροσδόκητο θίασο: γάτες, σκύλους και παπαγάλους που «ερμηνεύουν» μελοδραματικούς ρόλους μέσω τεχνητής νοημοσύνης σε micro-dramas εκθρονίζουν κάθε ανταγωνιστή από την κορυφή των προβολών

Λουκάς Καρνής
Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα ο καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 20χρονου
Γνώριζε το θύμα 14.03.26

Στον εισαγγελέα ο καθ' ομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 20χρονου στη Θεσσαλονίκη

Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για τα κίνητρα της επίθεσης με μαχαίρι στη Θεσσαλονίκη - Ο 20χρονος δέχτηκε δύο χτυπήματα με αιχμηρό αντικείμενο σε θώρακα και πλάτη, έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση

Χαλκιδική: Θρίλερ με τη σορό σε βαλίτσα – «Φορούσε βέρα – Είχε χαρτιά στο στόμα»
Θρίλερ 14.03.26

Το μακάβριο εύρημα της κόκκινης βαλίτσας - Πώς βρέθηκε η σορός στη Χαλκιδική, «φορούσε βέρα»

Μπροστά σε έναν δυσεπίλυτο γρίφο βρίσκονται οι αστυνομικές αρχές που αναζητούν την ταυτότητα του θύματος, η σορός του οποίου εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε δύσβατη δασική περιοχή, στη Χαλκιδική.

Κικίλιας: Χτυπήθηκε ελληνόκτητο πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα – Καλά στην υγεία τους οι ναυτικοί
Πολιτική Γραμματεία 14.03.26

Κικίλιας: Χτυπήθηκε ελληνόκτητο πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα – Καλά στην υγεία τους οι ναυτικοί

Σύμφωνα με τον υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια, το πλοίο έχει υποστεί κάποιες υλικές ζημιές, είχε ξεκινήσει χωρίς φορτίο από τη Θεσσαλονίκη και θα μετέφερε πετρέλαιο.

Κώστας Γρεβενίτης: Θρίλερ με εξαφάνιση του επιχειρηματία – Νέες μαρτυρίες – Για αρπαγή μιλάει η εισαγγελέας
«Ήταν ιδιόρρυθμος» 14.03.26

Θρίλερ με την υπόθεση εξαφάνισης του Κώστα Γρεβενίτη - Νέες μαρτυρίες - Για αρπαγή μιλάει η εισαγγελέας

Μάρτυρες περιγράφουν τις διαφορές που είχε ο Γρεβενίτης με τα ανίψια του και κλίμα έντασης για τα χωράφια - Το λευκό βανάκι, τα έγγραφα και ο άνδρας που εθεάθη μαζί του λίγο πριν από την εξαφάνιση

Το Ιράν απειλεί με πετρελαϊκά αντίποινα μετά την επίθεση στο νησί Χάργκ – Επλήγη η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ιράκ
15η μέρα πολέμου 14.03.26 Upd: 09:06

Το Ιράν απειλεί με πετρελαϊκά αντίποινα μετά την επίθεση στο νησί Χάργκ – Επλήγη η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ιράκ

Σε κρίσιμη καμπή ο πόλεμος μετά την αμερικανική επίθεση στη νήσο Χαργκ του Ιράν - Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επικήρυξε τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ενώ ο Τραμπ εξετάζει την αποστολή 5.000 στρατιωτών στην περιοχή

Παρασκευή Τσιβόλα
Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;
Τρελό; 14.03.26

Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;

Η όσφρηση συνδέεται άμεσα με το συναίσθημα και τη μνήμη - για αυτό και κάποιες μυρωδιές μπορεί πολύ συχνά να μας «ξυπνήσουν» κάποιες αναμνήσεις.

Μπάφετ: Τα μετρητά είναι απαραίτητα σαν οξυγόνο αλλά δεν είναι καλό περιουσιακό στοιχείο
Οικονομικές Ειδήσεις 14.03.26

Μπάφετ: Τα μετρητά είναι απαραίτητα σας οξυγόνο

Όταν ο Γουόρεν Μπάφετ παραιτήθηκε από τη θέση του CEO της Berkshire Hathaway στα τέλη του 2025, η εταιρεία διέθετε περισσότερα από 370 δισ. δολάρια σε ισοδύναμα μετρητών (κρατικά ομόλογα)

Συνταξιούχοι: Σημειωτόν και μετ’ εμποδίων οι πληρωμές των αναδρομικών
Με το σταγονόμετρο 14.03.26

Σημειωτόν και μετ’ εμποδίων οι πληρωμές των αναδρομικών στους συνταξιούχους

Μόνο 20.000 δικαιούχοι από 370.000 έχουν πληρωθεί - Μεγάλες καθυστερήσεις στην εκδίκαση των υποθέσεων - Συνταξιούχοι που προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη θα πάρουν αναδρομικά του 11μήνου με τόκο 6%

«Είναι απλώς ένα μη γεγονός»: Αμφιβάλλουν οι ειδικοί για τον πίνακα που αποδίδεται στον Μιχαήλ Άγγελο
Art 14.03.26

«Είναι απλώς ένα μη γεγονός»: Αμφιβάλλουν οι ειδικοί για τον πίνακα που αποδίδεται στον Μιχαήλ Άγγελο

Μια μελέτη 600 σελίδων του ιστορικού τέχνης Μισέλ Ντραγκέ υποστηρίζει ότι ένας πίνακας του 16ου αιώνα είναι έργο του Μιχαήλ Αγγέλου. Ωστόσο, κορυφαίοι ειδικοί εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις

Ευγενία Κοτρώτσιου
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Σάββατο 14 Μαρτίου 2026
