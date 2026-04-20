Σάλτσμπουργκ: Τρόλεϊ «καρφώθηκε» σε σούπερ μάρκετ – Ένας νεκρός και επτά τραυματίες

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και επτά τραυματίστηκαν τη Δευτέρα, όταν ένα τρόλεϊ βγήκε από το δρόμο και «καρφώθηκε» στην είσοδο ενός σούπερ μάρκετ στο Σάλτσμπουργκ, σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό της Αυστρίας.

«Ένα άτομο έχασε τη ζωή του παρά τις προσπάθειες ανάνηψης», δήλωσε εκπρόσωπος του Ερυθρού Σταυρού στο AFP.

Δύο τραυματίες σε σοβαρή κατάσταση

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, δύο εκ των οποίων σε σοβαρή κατάσταση, πρόσθεσε, καθώς μια μεγάλη ομάδα διασωστών έσπευσε στον τόπο του ατυχήματος.

Obus in Salzburger Supermarkt gekracht: Das Rote Kreuz meldet zunächst mehrere Verletzte – mittlerweile ist es traurige Gewissheit, dass eine Person bei dem Vorfall ihr Leben lassen musste …https://t.co/pPyGj9516S pic.twitter.com/LknhMgS1he — Kronen Zeitung (@krone_at) April 20, 2026

Οι λεπτομέρειες του ατυχήματος παραμένουν ασαφείς

Οι Αρχές, όπως αναφέρει το local.at δεν έχουν αναφερθεί σε λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες του ατυχήματος.

Το περιστατικό, όπως αναφέρουν πληροφορίες, συνέβη σε μια διασταύρωση σε μια βόρεια συνοικία του Σάλτσμπουργκ. Επίσης, δεν έχουν δοθεί πληροφορίες σχετικά με το άτομο που έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες της εφημερίδας «Krone», η αιτία του ατυχήματος ήταν πιθανώς να υπέστη κάτι ξαφνικό στην υγεία του ο 59χρονος οδηγός του τρόλεϊ. Μάλιστα, όπως αναφέρει η εφημερίδα, ο οδηγός φέρεται να υποβάλλεται σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση.