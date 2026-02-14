Βόλος: Τρομακτικό τροχαίο – Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε δύο ΙΧ και καρφώθηκε μέσα σε φροντιστήριο
Ευτυχώς δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός αλλά μόνο υλικές ζημιές
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στον Βόλο και συγκεκριμένα στη διασταύρωση των οδών Ανθίμου Γαζή, μεταξύ Κουταρέλια και Χατζηαργύρη.
Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, αυτοκίνητο, εξετράπη της πορείας του επί της οδού Γαζή, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, χτύπησε αρχικά σε δύο σταθμευμένα οχήματα, στη συνέχεια σε δέντρο και κατέληξε με σφοδρότητα μέσα σε κτήριο της περιοχής που στεγάζει φροντιστήριο.
Το φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές, καθώς η πρόσοψη του καταστήματος διαλύθηκε από την πρόσκρουση.
Στο αυτοκίνητο επέβαιναν ο ενήλικος οδηγός και ο ανήλικος αδελφός του. Μάλιστα, το αυτοκίνητο ήταν μεταχειρισμένο και είχε αγοραστεί μόλις μία ημέρα πριν από το ατύχημα.
Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και την «τρελή» πορεία του αυτοκινήτου, δεν σημειώθηκε τραυματισμός. Τα δύο νεαρά άτομα είναι καλά στην υγεία τους.
Η Τροχαία Βόλου διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, στον οδηγό διενεργήθηκε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε ότι δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ.
