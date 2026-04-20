Σημαντική είδηση:
20.04.2026 | 17:28
Πήλιο: Φωτιά σε πευκοδάσος στο Νεοχώρι
Η Aν Χάθαγουεϊ αφήνει πίσω της την ιδέα της τελειότητας – Πιο ζωντανή, πιο σίγουρη, πιο περιζήτητη
Fizz 20 Απριλίου 2026, 19:40

Η Aν Χάθαγουεϊ αφήνει πίσω της την ιδέα της τελειότητας – Πιο ζωντανή, πιο σίγουρη, πιο περιζήτητη

Μετά από χρόνια που ήταν η πιο αυστηρή κριτής του εαυτού της, η πρωταγωνίστρια του «Ο Διάβολος φοράει Prada 2» είναι -και φαίνεται- στα καλύτερά της. Η Αν Χάθαγουεϊ έπιασε το νόημα.

Έφη Αλεβίζου
A
Νάρκισσοι: Υπάρχει τρόπος να τους «ξεσκεπάσουμε» από την αρχή;

Με τη δική της playlist γεμάτη με Bad Bunny, Billie Eilish και Madonna να παίζει δυνατά από τα ηχεία και τα φτερά στο φόρεμά της Tamara Ralph να ανεμίζουν από τη μηχανή αέρα, η 43χρονη Αν Χάθαγουεϊ διασκεδάζει με όλο της το είναι στη φωτογράφιση για το εξώφυλλο του People. Αλλά δεν ήταν πάντα τόσο, ας πούμε, χαλαρή.

«Όταν ξεκίνησα, πίστευα ότι θα γινόμουν καλύτερη καλλιτέχνιδα αν ήμουν πολύ αυστηρή με τον εαυτό μου», λέει. «Και μετά, όταν έγινα 40, απλώς βρήκα ένα διαφορετικό ρυθμό και δεν με ενδιέφερε πλέον να ζω μια αμήχανη ζωή. Με ενδιέφερε μόνο να φτάσω στο διασκεδαστικό κομμάτι».

Πέντε ταινίες στη σειρά, φέτος

Από τον ρόλο που την ανέδειξε το 2001 στην ταινία «Το Ημερολόγιο μιας Πριγκίπισσας» (σε σκηνοθεσία του «δημιουργού σταρ» Γκάρι Μάρσαλ) και σε ταινίες καλλιτεχνικού κινηματογράφου όπως το «Brokeback Mountain» και το «Becoming Jane», μέχρι εμπορικές επιτυχίες όπως η «Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων» και το «Les Misérables», για το οποίο κέρδισε Όσκαρ, η Χάθαγουεϊ έχει καταστεί μία από τις πιο περιζήτητες ηθοποιούς του Χόλιγουντ.

Μόνο φέτος η Χάθαγουεϊ έχει πέντε ταινίες στη σειρά, οι οποίες πρόκειται να κυκλοφορήσουν, συμπεριλαμβανομένης της πολυαναμενόμενης συνέχειας «Ο Διάβολος φοράει Prada 2», η οποία βγαίνει στις αίθουσες της Αθήνας στις 30 Μαρτίου.

Η Aν Χάθαγουεϊ είναι το εξώφυλλο του περιοδικού PEOPLE για το 2026 με τίτλο «#WorldsMostBeautiful»

Περισσότερη σοφία

Η επιστροφή της Χάθαγουεϊ στον εμβληματικό ρόλο της Άντι Σακς 20 χρόνια αργότερα, μαζί με τους αρχικούς συμπρωταγωνιστές της, τη Μέριλ Στριπ, την Έμιλι Μπλαντ και τον Στάνλεϊ Τούτσι, «ήταν απλά υπέροχη. Ήταν χαρούμενη», λέει.

«Μερικές φορές σκέφτεσαι: “Μακάρι να μπορούσα να γυρίσω σε εκείνη τη στιγμή γνωρίζοντας όσα ξέρω τώρα”. Έτσι, για μένα αυτή ήταν η ευκαιρία να βρεθώ ξανά με τους ίδιους ανθρώπους, να επιστρέψω σε εκείνο τον κόσμο, αλλά με λίγο περισσότερη σοφία».

«Αδιάκοπη αναστάτωση»

Η σταρ που μεγάλωσε στο Νιου Τζέρσεϊ αποδίδει το μεγαλύτερο μέρος της επιτυχίας της στον «σύντροφο των ονείρων της», τον σύζυγό της εδώ και 13 χρόνια, τον σχεδιαστή κοσμημάτων και παραγωγό ταινιών Άνταμ Σουλμάν, 45 ετών, καθώς και στους δύο γιους τους, τον Τζόναθαν, 10 ετών, και τον Τζακ, 6 ετών, που την κρατούν προσγειωμένη, αλλά παραδέχεται ότι εξακολουθεί να υπάρχει μια «αδιάκοπη αναστάτωση» παρά όλη την επιτυχία της.

«Είσαι πάντα σε μια προεξοχή. Πέφτεις και απλά ξανασκαρφαλώνεις», λέει η Χάθαγουεϊ. «Αλλά το λατρεύω. Λατρεύω τον κίνδυνο. Νομίζω ότι το καλύτερο που μπορώ να ελπίζω είναι, αν είμαι αρκετά τυχερή για να συνεχίσω να δουλεύω, να κοιτάξω τελικά πίσω και να πω: “Ω, τα κατάφερα.”» Και ακόμα περισσότερα.

Ψάχνω επίσης ανθρώπους που είναι διακριτικοί. Είμαι σαν θησαυροφυλάκιο. Ξέρεις τι άλλο εκτιμώ σε έναν φίλο; Κάποιον που θα σου πει όταν έχεις ένα σπόρο παπαρούνας στα δόντια σου

Χάθαγουεϊ

Η Αν Χάθαγουεϊ στη φωτογράφιση του People από τον Jonny Marlow

-Πώς ορίζεις την ομορφιά;

Ένας σκηνοθέτης μου είπε κάποτε: «Η ομορφιά μπορεί να περιέχει μέσα της ασχήμια, το πιο σημαντικό είναι να περιέχει αλήθεια». Γι’ αυτό, για μένα η ομορφιά πάντα κινείται σε αυτά τα πλαίσια.

-Ποιες ιδιότητες στις γυναικείες φιλίες θεωρείς όμορφες;

Το χιούμορ. Μου αρέσει να γελάω και μου αρέσουν οι άνθρωποι που ψάχνουν το αστείο σε μια κατάσταση. Θέλεις ανθρώπους με τους οποίους μπορείς να γιορτάζεις τις καλές στιγμές και θέλεις ανθρώπους με τους οποίους μπορείς να γελάς στις δύσκολες στιγμές. Ψάχνω επίσης ανθρώπους που είναι διακριτικοί. Είμαι σαν θησαυροφυλάκιο. Ξέρεις τι άλλο εκτιμώ σε έναν φίλο; Κάποιον που θα σου πει όταν έχεις ένα σπόρο παπαρούνας στα δόντια σου.

-Πότε συνειδητοποίησες για πρώτη φορά ότι ήθελες να γίνεις ηθοποιός;

Όταν ήμουν 3 ετών. Η μαμά μου είναι ηθοποιός και είχε παίξει στο Allenberry Playhouse σε μια παράσταση της «Εβίτα». Ερμήνευε τον ρόλο της Περόν, και ο μπαμπάς μου όταν τελείωσε η παράσταση, με ρώτησε: «Λοιπόν, τι λες;» Και, όπως φαίνεται, η απάντησή μου ήταν: «Υπήρχαν παιδιά στη σκηνή. Θα έπρεπε να είμαι κι εγώ». Με κράτησαν πίσω για περίπου 10 χρόνια. Μετά βρήκα και εγώ ατζέντη.

-Πέρασες ποτέ μια αμήχανη φάση;

Για δεκαετίες. Νομίζω ότι είχα τη μακρύτερη, αδιάλειπτη, αμήχανη φάση στο Χόλιγουντ. Στην πραγματικότητα, νομίζω ότι η δική μου κράτησε μέχρι τα τέλη των 30 μου.

-Δύσκολο να το πιστέψει κανείς.

Το καταλάβαινα γιατί βρισκόμουν μέσα σε αυτήν. Εννοώ, έχεις την κανονική σου αμήχανη φάση όταν είσαι έφηβος. Απλά δεν ένιωθα ότι μπορούσα να νιώσω άνετα πουθενά, καταλαβαίνεις; Δεν μπορούσα να βρω το έδαφος κάτω από τα πόδια μου.

-Αυτή είναι μια απίστευτα πολυάσχολη χρονιά για σένα. Τι κάνεις όταν έχεις λίγο ελεύθερο χρόνο;

Ακόμα παίρνω την εφημερίδα κάθε μέρα και μου αρέσει να κάθομαι να τη διαβάζω. Και θα αγκαλιάζω το κουτάβι μας -μόλις πήραμε ένα κουτάβι. Και μάλλον θα αφιερώνω χρόνο να τηλεφωνήσω στους ανθρώπους που αγαπώ, γιατί πάντα τρέχω από το ένα πράγμα στο άλλο. Θα ήθελα πολύ να πάω για πρωινό με έναν φίλο. Θα ήθελα πολύ να πάω μια βόλτα, ίσως να κάνω λίγο window shopping, ίσως να πάω σε ένα μουσείο. Τις μέρες που έχω ρεπό, κάνω πολλές βόλτες.

Δεν έχω ξαναβρεθεί σε αυτή την ηλικία. Οπότε ας το ανακαλύψω. Ποτέ δεν ξέρεις τι σε περιμένει στη γωνία

-Πως είναι να είσαι μαμά αγοριών;

Είμαι αγοροκόριτσο! Μου αρέσει πολύ το γεγονός ότι το να είμαι μαμά αγοριών έχει επηρεάσει πραγματικά το στυλ μου. Πρέπει πάντα να είμαι έτοιμη να περάσω από μια σοβαρή επαγγελματική συνάντηση σε, ας πούμε, ένα γήπεδο μπάσκετ. Πρέπει να είσαι έτοιμη να παίξεις μπάσκετ ανά πάσα στιγμή, με οποιαδήποτε ενδυμασία. Οπότε λέω στον εαυτό μου: Όταν ντύνεσαι το πρωί, ντύσου με σύνεση, γιατί είναι 100% σίγουρο ότι θα σου πετάξουν κάποιο αντικείμενο, πιθανότατα μέχρι το τέλος του πρωινού.

-Ποιο είναι το στυλ που προτιμάς όταν δεν εργάζεσαι;

Έχω ένα τζιν της Attico που λατρεύω. Συνήθως το φοράω με ένα αμάνικο της Anine Bing και καουμπόικες μπότες. Και όταν μπορώ να βγω χωρίς να φορέσω πουλόβερ, συνήθως φοράω ένα δερμάτινο μπουφάν. Βάζω τα γυαλιά ηλίου μου και βγαίνω από την πόρτα.

-Έχεις κάποια αγαπημένη προπόνηση;

Μου αρέσει πολύ να γυμνάζομαι με τη γυμνάστρια Μονίκ Ίστγουντ (Monique Eastwood). Είναι ιδιοφυΐα. Είναι πρώην μπαλαρίνα, οπότε έχει συνδυάσει μπαλέτο, HIIT, πιλάτες και γιόγκα. Και είμαι πραγματικά τυχερή που μπορώ να κάνω ατομικές συνεδρίες μαζί της. Συνεργαζόμαστε πάνω από τέσσερα χρόνια και έχει αλλάξει τα πάντα προς το καλύτερο.

-Είσαι 43 ετών. Πώς σκέφτεσαι τη γήρανση;

Είμαι πιο σοβαρή ως προς το πώς φροντίζω τον εαυτό μου. Πιστεύω ότι όταν είσαι στα 40 σου, έχεις την ευκαιρία να δεις πώς ορισμένες αποφάσεις απέδωσαν καρπούς με την πάροδο του χρόνου. Και έτσι μπορείς να αξιολογήσεις αν θέλεις να συνεχίσεις με αυτές τις αποφάσεις ή αν θέλεις να πάρεις νέες.

Ένα από τα πράγματα που μου αρέσει στα 40 μου είναι ότι δεν παρασύρομαι πια τόσο πολύ. Παλιά δεν καταλάβαινα καθόλου τη φράση «μια πρέζα αλάτι». Δεν υπήρχε αλάτι. Κάθε κορυφή ήταν τόσο ψηλή, κάθε πτώση ήταν τόσο βαθιά. Και τώρα εκτιμώ πραγματικά την ηρεμία. Είναι κάτι που κερδίζεται με κόπο και το εκτιμώ πραγματικά.

Δεν έχω ξαναβρεθεί σε αυτή την ηλικία. Οπότε ας το ανακαλύψω. Ποτέ δεν ξέρεις τι σε περιμένει στη γωνία.

*Με στοιχεία από people.com  | Αρχική Φωτό: Φωτογράφιση People / Jonny Marlow

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με βουτιά 2% άρχισε η εβδομάδα

Νάρκισσοι: Υπάρχει τρόπος να τους «ξεσκεπάσουμε» από την αρχή;

Τραμπ: Εξαιρετικά απίθανο να παραταθεί η εκεχειρία, αν δεν υπάρξει συμφωνία – Δεν θα υποκύψουμε στη βία, λέει το Ιράν

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Η Ζακλίν Σμιθ δεν ήθελε να γίνει το κορίτσι του Τζέιμς Μποντ
Η ηθοποιός της σειράς «Άγγελοι του Τσάρλι» Ζακλίν Σμιθ απέρριψε την πρόταση να γίνει το κορίτσι του Τζέιμς Μποντ, στο πλευρό του Ρότζερ Μουρ, στα τέλη της δεκαετίας του '70

«Έπινα κρυφά» – Ο Άντριου Λόιντ Βέμπερ αποκαλύπτει ότι είναι πρώην αλκοολικός
Ο Άγγλος συνθέτης του μουσικού θεάτρου, Άντριου Λόιντ Βέμπερ, είπε στους Times ότι συνέχιζε να πίνει κρυφά για χρόνια, ενώ είχε δηλώσει δημόσια ότι είχε κόψει το ποτό.

Η Τζένι Γκαρθ «ήθελε να ξεφύγει» μετά τον θάνατο του Λουκ Πέρι
«Δεν νομίζω ότι κανείς κατάλαβε πραγματικά τη σχέση μας.Ήταν πολύ οδυνηρό, οπότε απλώς το έβαλα σε ένα κουτί και το έθαψα κάπου βαθιά μέσα μου», ανέφερε η Τζένι Γκαρθ για τον θάνατο του Λουκ Πέρι.

Ο συνιδρυτής του Netflix αποχωρεί – Ξεκίνησε πουλώντας ηλεκτρικές σκούπες, έφτασε στα 5,8 δισ. δολάρια
Ο Ριντ Χέιστινγκς αποχωρεί από το Netflix που συνίδρυσε για να επικεντρωθεί στη φιλανθρωπία και σε άλλες δραστηριότητες. Η περιουσία του ανέρχεται στα 5,8 δισ. δολάρια σύμφωνα με το Forbes.

Πώς βρέθηκε ο Πέδρο Πασκάλ στο σόου του Bad Bunny στο Super Bowl
Ο Πέδρο Πασκάλ δεν έχασε καθόλου χρόνο όταν ανακοινώθηκε το όνομα του Bad Bunny για το σόου του Super Bowl και επικοινώνησε κατευθείαν με την ομάδα του μουσικού ώστε να λάβει πρόσκληση.

Κυβέρνηση – ΠΑΣΟΚ: Ο «αδικαιολόγητος εκνευρισμός» και η «’υπόγα’ του Μαξίμου» – Χτυπάει «κόκκινο» η πολιτική αντιπαράθεση
Κυβερνητικές πηγές απάντησαν στο ΠΑΣΟΚ για το βιογραφικό του νέου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης λαμβάνοντας άμεσα απάντηση σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους.

Φωτιά σε ΙΧ πραγματογνώμονα των Τεμπών στου Ζωγράφου – Ερευνάται το ενδεχόμενο εμπρησμού
Η φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα κοντά στην Λέσχη της Πανεπιστημιούπολης στου Ζωγράφου και όπως διαπιστώθηκε το αυτοκίνητο ανήκει στον καθηγητή ΕΜΠ Δημήτρη Καρώνη

Special… Κίβου: Η ευκαιρία, το επικό «δεν είμαι ηλίθιος» και το στοιχειωμένο ρεκόρ 88 ετών (vids+pics)
Δέκα μήνες μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Ίντερ, ο Κριστιάν Κίβου είναι έτοιμος να καταρρίψει το στοιχειωμένο ρεκόρ του Αρμάντο Καστελάτσι – Η ατάκα α λα Μουρίνιο που τον έκανε… Special Κίβου.

Τροχαίο στη Λιοσίων: Μέλος συμμορίας που διακινούσε ναρκωτικά σε σχολείο στην Κυψέλη ο 16χρονος οδηγός της μηχανής
Ο ανήλικος με καταγωγή από το Σουδάν είχε συλληφθεί τον Δεκέμβριο του 2014 με δεκάδες δόσεις ναρκωτικών που είχε ετοιμάσει προς διακίνησης για την πενταήμερη εκδρομή του σχολείου στην Κυψέλη

Κεφαλονιά: Τα μηνύματα του 66χρονου με την 19χρονη Μυρτώ το μοιραίο βράδυ
Περισσότερο από 4 ώρες διήρκησε η κατάθεση του 66χρονου άνδρα που το μοιραίο βράδυ είχε επικοινωνία με τη Μυρτώ, που βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο στη Κεφαλονιά ενώ στη συμπληρωματική κατάθεση που κλήθηκε να δώσει παρέδωσε στις αρχές και το κινητό του τηλέφωνο,

Ο Τζέραρντ πανηγυρίζει σε μπιλιαρδάδικο, το 2-1 της Λίβερπουλ επί της Έβερτον (vid)
Ο Στίβεν Τζέραρντ παρακολούθησε το ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ με φίλους σε μαγαζί με μπιλιάρδα. Η αντίδραση του θρύλου της Λίβερπουλ στο νικητήριο γκολ του Φαν Ντάικ στο 100ο λεπτό είναι χαρακτηριστική.

Πάρκο που μοιάζει με απεριποίητο… μποστάνι – Κίνδυνος σε λεωφόρο για πεζούς και οδηγούς στο κέντρο του Ηρακλείου
Οι εικόνες από το πάρκο Γεωργιάδη παρουσιάζουν εικόνες «ζούγκλας» με το πράσινο όχι μόνο να μην είναι περιποιημένο αλλά να έχει πλέον μετατραπεί σε άγρια βλάστηση από την εγκατάλειψη

Σουηδία: Βάζει «φρένο» στις οθόνες – Επιστροφή των μαθητών στο «χαρτί και μολύβι»
Στροφή 180º κάνει η Σουηδία, προσπαθώντας να καταπολεμήσει την ψηφιακή διάσπαση των μαθητών - Η κυβέρνηση αποσύρει τα tablets από τις τάξεις και επενδύει εκατομμύρια στα έντυπα βιβλία.

Έιμι Γουάινχαουζ: Δικαστικό «χαστούκι» στον πατέρα της – «Αναξιόπιστος, εμμονικός με το κέρδος»
Ήττα για τον πατέρα της αδικοχαμένης Έιμι Γουάινχαουζ στο Ανώτατο Δικαστήριο και νίκη για δύο στενές φίλες της κόρης του με αφορμή μια δημοπρασία

Αιγάλεω: Ηλικιωμένη ξέχασε μέσα στο λεωφορείο την τσάντα της με 30.000 ευρώ, χρυσές λίρες και κοσμήματα
Η ηλικιωμένη γυναίκα αντιλήφθηκε την απώλεια της τσάντας μόλις έφτασε στο σπίτι της στο Αιγάλεω και ενημέρωσε την κόρη της. Εκείνη επικοινώνησε άμεσα με την ΟΣΥ και τελικά η τσάντα επέστρεψε στην ιδιοκτήτρια με το πολύτιμο περιεχόμενο

Κτηνωδία στην Χαλκιδική: Μαζική δηλητηρίαση 21 σκύλων στον Βάβδο – Οργή και έρευνα για το αποτρόπαιο περιστατικό
Τα άτυχα ζώα, συνολικά 21 (14 ενήλικα και 7 κουτάβια), ανήκαν σε τοπικό κτηνοτρόφο και βρέθηκαν νεκρά, έχοντας καταναλώσει φόλες που είχαν τοποθετηθεί στην περιοχή.

Η Ράμα Ντουβάτζι στο στούντιό της – Πρότυπο της αριστερής Gen Ζ, «απειλή» των δεξιών μουσουλμάνων
Περιτριγυρισμένη από τα σχέδιά της και τα κεραμικά της, η Ράμα Ντουβάτζι, μιλάει στο Hyperallergic για την εξελισσόμενη καλλιτεχνική της πορεία και τη νέα της ζωή ως πρώτη κυρία της Νέας Υόρκης.

«Καρφιά» Βλάχου για υπόθεση Λαζαρίδη: «Κάτι δεν πάει καλά στο Μαξίμου»
Έντονη κριτική προς τον πρωθυπουργό για τη διαχείριση της υπόθεσης Λαζαρίδη, άσκησε ο βουλευτής της ΝΔ, Γ. Βλάχος, καταλογίζοντας στο Μαξίμου απουσία συντονισμού. «Καρφιά» για απαξίωση του ρόλου των βουλευτών, πυρά σε Άδωνη για ευρωπαϊκή εισαγγελία, αιχμές για κυβερνητικούς χειρισμούς απέναντι σε Καραμανλή - Σαμαρά. Τι είπε για τις άρσεις ασυλίας.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

