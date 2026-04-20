Η Aν Χάθαγουεϊ αφήνει πίσω της την ιδέα της τελειότητας – Πιο ζωντανή, πιο σίγουρη, πιο περιζήτητη

Με τη δική της playlist γεμάτη με Bad Bunny, Billie Eilish και Madonna να παίζει δυνατά από τα ηχεία και τα φτερά στο φόρεμά της Tamara Ralph να ανεμίζουν από τη μηχανή αέρα, η 43χρονη Αν Χάθαγουεϊ διασκεδάζει με όλο της το είναι στη φωτογράφιση για το εξώφυλλο του People. Αλλά δεν ήταν πάντα τόσο, ας πούμε, χαλαρή.

«Όταν ξεκίνησα, πίστευα ότι θα γινόμουν καλύτερη καλλιτέχνιδα αν ήμουν πολύ αυστηρή με τον εαυτό μου», λέει. «Και μετά, όταν έγινα 40, απλώς βρήκα ένα διαφορετικό ρυθμό και δεν με ενδιέφερε πλέον να ζω μια αμήχανη ζωή. Με ενδιέφερε μόνο να φτάσω στο διασκεδαστικό κομμάτι».

Πέντε ταινίες στη σειρά, φέτος

Από τον ρόλο που την ανέδειξε το 2001 στην ταινία «Το Ημερολόγιο μιας Πριγκίπισσας» (σε σκηνοθεσία του «δημιουργού σταρ» Γκάρι Μάρσαλ) και σε ταινίες καλλιτεχνικού κινηματογράφου όπως το «Brokeback Mountain» και το «Becoming Jane», μέχρι εμπορικές επιτυχίες όπως η «Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων» και το «Les Misérables», για το οποίο κέρδισε Όσκαρ, η Χάθαγουεϊ έχει καταστεί μία από τις πιο περιζήτητες ηθοποιούς του Χόλιγουντ.

Μόνο φέτος η Χάθαγουεϊ έχει πέντε ταινίες στη σειρά, οι οποίες πρόκειται να κυκλοφορήσουν, συμπεριλαμβανομένης της πολυαναμενόμενης συνέχειας «Ο Διάβολος φοράει Prada 2», η οποία βγαίνει στις αίθουσες της Αθήνας στις 30 Μαρτίου.

Η Aν Χάθαγουεϊ είναι το εξώφυλλο του περιοδικού PEOPLE για το 2026 με τίτλο «#WorldsMostBeautiful»

Περισσότερη σοφία

Η επιστροφή της Χάθαγουεϊ στον εμβληματικό ρόλο της Άντι Σακς 20 χρόνια αργότερα, μαζί με τους αρχικούς συμπρωταγωνιστές της, τη Μέριλ Στριπ, την Έμιλι Μπλαντ και τον Στάνλεϊ Τούτσι, «ήταν απλά υπέροχη. Ήταν χαρούμενη», λέει.

«Μερικές φορές σκέφτεσαι: “Μακάρι να μπορούσα να γυρίσω σε εκείνη τη στιγμή γνωρίζοντας όσα ξέρω τώρα”. Έτσι, για μένα αυτή ήταν η ευκαιρία να βρεθώ ξανά με τους ίδιους ανθρώπους, να επιστρέψω σε εκείνο τον κόσμο, αλλά με λίγο περισσότερη σοφία».

«Αδιάκοπη αναστάτωση»

Η σταρ που μεγάλωσε στο Νιου Τζέρσεϊ αποδίδει το μεγαλύτερο μέρος της επιτυχίας της στον «σύντροφο των ονείρων της», τον σύζυγό της εδώ και 13 χρόνια, τον σχεδιαστή κοσμημάτων και παραγωγό ταινιών Άνταμ Σουλμάν, 45 ετών, καθώς και στους δύο γιους τους, τον Τζόναθαν, 10 ετών, και τον Τζακ, 6 ετών, που την κρατούν προσγειωμένη, αλλά παραδέχεται ότι εξακολουθεί να υπάρχει μια «αδιάκοπη αναστάτωση» παρά όλη την επιτυχία της.

«Είσαι πάντα σε μια προεξοχή. Πέφτεις και απλά ξανασκαρφαλώνεις», λέει η Χάθαγουεϊ. «Αλλά το λατρεύω. Λατρεύω τον κίνδυνο. Νομίζω ότι το καλύτερο που μπορώ να ελπίζω είναι, αν είμαι αρκετά τυχερή για να συνεχίσω να δουλεύω, να κοιτάξω τελικά πίσω και να πω: “Ω, τα κατάφερα.”» Και ακόμα περισσότερα.

-Πώς ορίζεις την ομορφιά;

Ένας σκηνοθέτης μου είπε κάποτε: «Η ομορφιά μπορεί να περιέχει μέσα της ασχήμια, το πιο σημαντικό είναι να περιέχει αλήθεια». Γι’ αυτό, για μένα η ομορφιά πάντα κινείται σε αυτά τα πλαίσια.

-Ποιες ιδιότητες στις γυναικείες φιλίες θεωρείς όμορφες;

Το χιούμορ. Μου αρέσει να γελάω και μου αρέσουν οι άνθρωποι που ψάχνουν το αστείο σε μια κατάσταση. Θέλεις ανθρώπους με τους οποίους μπορείς να γιορτάζεις τις καλές στιγμές και θέλεις ανθρώπους με τους οποίους μπορείς να γελάς στις δύσκολες στιγμές. Ψάχνω επίσης ανθρώπους που είναι διακριτικοί. Είμαι σαν θησαυροφυλάκιο. Ξέρεις τι άλλο εκτιμώ σε έναν φίλο; Κάποιον που θα σου πει όταν έχεις ένα σπόρο παπαρούνας στα δόντια σου.

-Πότε συνειδητοποίησες για πρώτη φορά ότι ήθελες να γίνεις ηθοποιός;

Όταν ήμουν 3 ετών. Η μαμά μου είναι ηθοποιός και είχε παίξει στο Allenberry Playhouse σε μια παράσταση της «Εβίτα». Ερμήνευε τον ρόλο της Περόν, και ο μπαμπάς μου όταν τελείωσε η παράσταση, με ρώτησε: «Λοιπόν, τι λες;» Και, όπως φαίνεται, η απάντησή μου ήταν: «Υπήρχαν παιδιά στη σκηνή. Θα έπρεπε να είμαι κι εγώ». Με κράτησαν πίσω για περίπου 10 χρόνια. Μετά βρήκα και εγώ ατζέντη.

-Πέρασες ποτέ μια αμήχανη φάση;

Για δεκαετίες. Νομίζω ότι είχα τη μακρύτερη, αδιάλειπτη, αμήχανη φάση στο Χόλιγουντ. Στην πραγματικότητα, νομίζω ότι η δική μου κράτησε μέχρι τα τέλη των 30 μου.

-Δύσκολο να το πιστέψει κανείς.

Το καταλάβαινα γιατί βρισκόμουν μέσα σε αυτήν. Εννοώ, έχεις την κανονική σου αμήχανη φάση όταν είσαι έφηβος. Απλά δεν ένιωθα ότι μπορούσα να νιώσω άνετα πουθενά, καταλαβαίνεις; Δεν μπορούσα να βρω το έδαφος κάτω από τα πόδια μου.

-Αυτή είναι μια απίστευτα πολυάσχολη χρονιά για σένα. Τι κάνεις όταν έχεις λίγο ελεύθερο χρόνο;

Ακόμα παίρνω την εφημερίδα κάθε μέρα και μου αρέσει να κάθομαι να τη διαβάζω. Και θα αγκαλιάζω το κουτάβι μας -μόλις πήραμε ένα κουτάβι. Και μάλλον θα αφιερώνω χρόνο να τηλεφωνήσω στους ανθρώπους που αγαπώ, γιατί πάντα τρέχω από το ένα πράγμα στο άλλο. Θα ήθελα πολύ να πάω για πρωινό με έναν φίλο. Θα ήθελα πολύ να πάω μια βόλτα, ίσως να κάνω λίγο window shopping, ίσως να πάω σε ένα μουσείο. Τις μέρες που έχω ρεπό, κάνω πολλές βόλτες.

-Πως είναι να είσαι μαμά αγοριών;

Είμαι αγοροκόριτσο! Μου αρέσει πολύ το γεγονός ότι το να είμαι μαμά αγοριών έχει επηρεάσει πραγματικά το στυλ μου. Πρέπει πάντα να είμαι έτοιμη να περάσω από μια σοβαρή επαγγελματική συνάντηση σε, ας πούμε, ένα γήπεδο μπάσκετ. Πρέπει να είσαι έτοιμη να παίξεις μπάσκετ ανά πάσα στιγμή, με οποιαδήποτε ενδυμασία. Οπότε λέω στον εαυτό μου: Όταν ντύνεσαι το πρωί, ντύσου με σύνεση, γιατί είναι 100% σίγουρο ότι θα σου πετάξουν κάποιο αντικείμενο, πιθανότατα μέχρι το τέλος του πρωινού.

-Ποιο είναι το στυλ που προτιμάς όταν δεν εργάζεσαι;

Έχω ένα τζιν της Attico που λατρεύω. Συνήθως το φοράω με ένα αμάνικο της Anine Bing και καουμπόικες μπότες. Και όταν μπορώ να βγω χωρίς να φορέσω πουλόβερ, συνήθως φοράω ένα δερμάτινο μπουφάν. Βάζω τα γυαλιά ηλίου μου και βγαίνω από την πόρτα.

-Έχεις κάποια αγαπημένη προπόνηση;

Μου αρέσει πολύ να γυμνάζομαι με τη γυμνάστρια Μονίκ Ίστγουντ (Monique Eastwood). Είναι ιδιοφυΐα. Είναι πρώην μπαλαρίνα, οπότε έχει συνδυάσει μπαλέτο, HIIT, πιλάτες και γιόγκα. Και είμαι πραγματικά τυχερή που μπορώ να κάνω ατομικές συνεδρίες μαζί της. Συνεργαζόμαστε πάνω από τέσσερα χρόνια και έχει αλλάξει τα πάντα προς το καλύτερο.

-Είσαι 43 ετών. Πώς σκέφτεσαι τη γήρανση;

Είμαι πιο σοβαρή ως προς το πώς φροντίζω τον εαυτό μου. Πιστεύω ότι όταν είσαι στα 40 σου, έχεις την ευκαιρία να δεις πώς ορισμένες αποφάσεις απέδωσαν καρπούς με την πάροδο του χρόνου. Και έτσι μπορείς να αξιολογήσεις αν θέλεις να συνεχίσεις με αυτές τις αποφάσεις ή αν θέλεις να πάρεις νέες.

Ένα από τα πράγματα που μου αρέσει στα 40 μου είναι ότι δεν παρασύρομαι πια τόσο πολύ. Παλιά δεν καταλάβαινα καθόλου τη φράση «μια πρέζα αλάτι». Δεν υπήρχε αλάτι. Κάθε κορυφή ήταν τόσο ψηλή, κάθε πτώση ήταν τόσο βαθιά. Και τώρα εκτιμώ πραγματικά την ηρεμία. Είναι κάτι που κερδίζεται με κόπο και το εκτιμώ πραγματικά.

Δεν έχω ξαναβρεθεί σε αυτή την ηλικία. Οπότε ας το ανακαλύψω. Ποτέ δεν ξέρεις τι σε περιμένει στη γωνία.

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: Φωτογράφιση People / Jonny Marlow