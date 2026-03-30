Η Αν Χάθαγουεϊ, τα 43 έτη και το άγχος της σωματικής δυσμορφίας
Fizz 30 Μαρτίου 2026, 09:00

Η Αν Χάθαγουεϊ, τα 43 έτη και το άγχος της σωματικής δυσμορφίας

Η αγαπημένη ηθοποιός του Χόλιγουντ, Αν Χάθαγουεϊ, δήλωσε ότι μερικές φορές ανησυχεί για την εμφάνιση του σώματός της.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Η Αν Χάθαγουεϊ έχει τραβήξει την προσοχή τον τελευταίο καιρό λόγω της εξαιρετικά νεανικής της εμφάνισης, καθώς στα κόκκινα χαλιά φαίνεται να έχει τη μισή της ηλικία. Ωστόσο, η 43χρονη ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί τώρα στην ταινία «Ο Διάβολος φοράει Prada 2», εξακολουθεί να έχει κάποιες ανασφάλειες, όπως αποκάλυψε στο τεύχος Μαΐου 2026 του περιοδικού Harper’s Bazaar.

Η αγαπημένη του Χόλιγουντ δήλωσε ότι μερικές φορές ανησυχεί για την εμφάνιση του σώματός της.

Κάποιες φορές

«Κάποιες μέρες κοιτάζεις τον καθρέφτη και σκέφτεσαι: “Όχι κι άσχημα”», ξεκίνησε η ηθοποιός του «The Princess Diaries».
«Και κάποιες μέρες κοιτάζεις τον καθρέφτη και σκέφτεσαι: “Τι;” Και εγώ είχα μια τέτοια μέρα», είπε, υπονοώντας μια πάλη με τη σωματική δυσμορφία, ένα πρόβλημα που είναι πολύ συνηθισμένο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Και ξέρεις πώς έχεις εκείνο το μαγιό που σε εμπνέει και το κρατάς, για την περίπτωση που θα έχεις μια καλή μέρα; Και μετά έχεις εκείνο το μαγιό που σου ταιριάζει ό,τι κι αν γίνει; Κατά λάθος έβαλα στη βαλίτσα το μαγιό που με εμπνέει»

Ψυχική υγεία

Η σωματική δυσμορφία (BDD) είναι ένα πρόβλημα ψυχικής υγείας. Τα άτομα με BDD μπορεί να είναι τόσο αναστατωμένα με την εμφάνιση του σώματός τους, που αυτό εμποδίζει την ικανότητά τους να ζήσουν κανονικά, σύμφωνα με το Johns Hopkins Medicine.

«Και ξέρεις πώς έχεις εκείνο το μαγιό που σε εμπνέει και το κρατάς, για την περίπτωση που θα έχεις μια καλή μέρα; Και μετά έχεις εκείνο το μαγιό που σου ταιριάζει ό,τι κι αν γίνει; Κατά λάθος έβαλα στη βαλίτσα το μαγιό που με εμπνέει» λέει η Αν Χάθαγουεϊ, μεταξύ αστείου και πολύ σοβαρού.

«Τι;»

Η ιστορία της συνεχίστηκε: «Το οποίο έπρεπε να φορέσω σε μια μέρα του τύπου “Τι;”. Λοιπόν, είμαι έτοιμη να περάσω αυτή την υπέροχη μέρα με την οικογένειά μου. Και θα βρεθώ μπροστά σε ξένους, και οι άνθρωποι έχουν κινητά. Και όλα αυτά τα πράγματα…».

Έπρεπε όμως να πάρει μια απόφαση. «Αλλά η οικογένειά μου με περιμένει. Και κοίταξα και απλά είπα, “Τι;” Και μετά κοίταξα ξανά και είπα, “Είσαι 43.” Και κοιτάζοντας ένα σώμα 43 ετών, σκέφτηκα, “Ωραία”».

Η Aν Χάθαγουεϊ περπατά στο κόκκινο χαλί κατά την άφιξη των καλεσμένων στην 98η τελετή απονομής των Όσκαρ στο Χόλιγουντ, Λος Άντζελες, Καλιφόρνια, ΗΠΑ, στις 15 Μαρτίου 2026. REUTERS/Carlos Barria

Αλλά η ανασφάλεια σιγά-σιγά εμφανίζεται

«Όταν περίμενα να δω κάτι που δεν είμαι, ένιωσα ανασφάλεια. Αλλά όταν κοίταξα πραγματικά τι είμαι στην πραγματικότητα, ήμουν εντάξει με αυτό», πρόσθεσε.

«Νομίζω ότι συνειδητοποιείς ότι η ανησυχία πρέπει να φυλάσσεται για τα πραγματικά σημαντικά πράγματα», είπε στο Harper’s Bazaar, αποδεικνύοντας ότι τελικά έχει τον έλεγχο της κατάστασης.

Πρόσθεσε ωστόσο ότι είναι πιο ευτυχισμένη τώρα από ό,τι όταν ήταν νεότερη.

«Πιστεύω ότι πολύ συχνά, οι συζητήσεις για τη γήρανση υποθέτουν ότι το πρώτο μέρος της ζωής είναι το πιο ευτυχισμένο και το πιο ικανοποιητικό, και δεν νομίζω ότι αυτό ισχύει απαραίτητα», δήλωσε η Χάθαγουεϊ. «Δεν περίμενα να βρω μια νέα πνοή στα 40 μου».

Πλαστική στη μύτη

Επίσης, στη συνέντευξη στο Harper’s Bazaar, δήλωσε ότι δεν ήθελε να «συζητήσει ιατρικά θέματα». Αυτό έρχεται μετά από την επιμονή των θαυμαστών ότι η ηθοποιός που ζει στη Νέα Υόρκη φαίνεται τόσο νέα επειδή έκανε λίφτινγκ.

Αποδίδει την εκπληκτική της εμφάνιση στην απόφασή της να σταματήσει το αλκοόλ και να αρχίσει τη χρήση προϊόντων Shiseido -είναι πρέσβειρα της μάρκας.

Στα τέλη του περασμένου έτους, η σταρ εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί μοιάζοντας περισσότερο με κοπέλα στα είκοσί της παρά με γυναίκα στα σαράντα, γεγονός που πυροδότησε τις φήμες.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός δεν έχει πει ποτέ τίποτα που να υποδηλώνει ότι έχει υποβληθεί σε πλαστική επέμβαση, αν και το 2008 δήλωσε ότι ένιωθε πίεση να είναι «τυποποιημένα όμορφη» όταν ήταν νεότερη και είχε σκεφτεί ακόμη και να κάνει πλαστική επέμβαση στη μύτη.

Μπράβο!

Ωστόσο, σε συνέντευξη που παραχώρησε το 2024 στη Γαλλική Vogue, η Χάθαγουεϊ δήλωσε ότι το να ρωτάς για πλαστικές επεμβάσεις είναι «μια εξαιρετικά προσωπική ερώτηση» και εξέφρασε ότι δεν κρίνει τις επιλογές των άλλων ηθοποιών, αναφέροντας:

«Όποιο μέσο κι αν βρουν για να μην ζουν καταβεβλημένοι από τη ντροπή ή την έλλειψη αυτοπεποίθησης… τους λέω μπράβο».

Και στο παρελθόν έχει αρνηθεί ότι έχει κάνει ποτέ ενέσεις

Σε μια συνέντευξη το 2010, είπε ότι δεν ήθελε Botox επειδή της άρεσε το πρόσωπό της να «αντανακλά μια προσωπικότητα» και να διατηρεί το ίδιο χαμόγελο που είχε ως παιδί.

Παρά το γεγονός ότι δεν επιβεβαίωσε ποτέ καμία επέμβαση, η νεανική της εμφάνιση έχει οδηγήσει συνεχώς σε εικασίες από τους θαυμαστές και τους πλαστικούς χειρουργούς.

Αυτό έφτασε στο αποκορύφωμά του στα τέλη του 2025, όταν δημοσιεύματα υπονόησαν ότι είχε κάνει «μικροδιορθώσεις» όπως Botox, fillers ή «ponytail lift».

*Με στοιχεία από dailymail.com | Αρχική Φωτό: Η Άν Χάθαγουεϊ ποζάρει στο κόκκινο χαλί κατά την άφιξη των καλεσμένων στην 98η τελετή απονομής των Όσκαρ στο Χόλιγουντ, Λος Άντζελες, Καλιφόρνια, ΗΠΑ, στις 15 Μαρτίου 2026. REUTERS/Carlos Barria

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Στο τραπέζι πιο δυσμενή σενάρια για τις επιπτώσεις στην οικονομία

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Στο τραπέζι πιο δυσμενή σενάρια για τις επιπτώσεις στην οικονομία

Ισραηλινό σφυροκόπημα σε υποδομές του Ιράν – Πληθαίνουν τα σενάρια περί χερσαίας επέμβασης των ΗΠΑ

Ισραηλινό σφυροκόπημα σε υποδομές του Ιράν – Πληθαίνουν τα σενάρια περί χερσαίας επέμβασης των ΗΠΑ

Πώς βρέθηκε η Αμάντα Πιτ στον «Mαφιόζο της Διπλανής Πόρτας»
Πώς βρέθηκε η Αμάντα Πιτ στον «Mαφιόζο της Διπλανής Πόρτας»

Η Αμάντα Πιτ υποστήριξε σε πρόσφατη ομιλία της, ότι ο Μπρους Γουίλις «την επέλεξε από το πουθενά» για τον ρόλο μιας βοηθού οδοντιάτρου με φιλοδοξίες να γίνει δολοφόνος, στην κωμική ταινία του 2000.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

