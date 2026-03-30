Η Αν Χάθαγουεϊ, τα 43 έτη και το άγχος της σωματικής δυσμορφίας

Η Αν Χάθαγουεϊ έχει τραβήξει την προσοχή τον τελευταίο καιρό λόγω της εξαιρετικά νεανικής της εμφάνισης, καθώς στα κόκκινα χαλιά φαίνεται να έχει τη μισή της ηλικία. Ωστόσο, η 43χρονη ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί τώρα στην ταινία «Ο Διάβολος φοράει Prada 2», εξακολουθεί να έχει κάποιες ανασφάλειες, όπως αποκάλυψε στο τεύχος Μαΐου 2026 του περιοδικού Harper’s Bazaar.

Η αγαπημένη του Χόλιγουντ δήλωσε ότι μερικές φορές ανησυχεί για την εμφάνιση του σώματός της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Harper’s BAZAAR (@harpersbazaarus)

Κάποιες φορές

«Κάποιες μέρες κοιτάζεις τον καθρέφτη και σκέφτεσαι: “Όχι κι άσχημα”», ξεκίνησε η ηθοποιός του «The Princess Diaries».

«Και κάποιες μέρες κοιτάζεις τον καθρέφτη και σκέφτεσαι: “Τι;” Και εγώ είχα μια τέτοια μέρα», είπε, υπονοώντας μια πάλη με τη σωματική δυσμορφία, ένα πρόβλημα που είναι πολύ συνηθισμένο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Anne Hathaway (@annehathaway)

Ψυχική υγεία

Η σωματική δυσμορφία (BDD) είναι ένα πρόβλημα ψυχικής υγείας. Τα άτομα με BDD μπορεί να είναι τόσο αναστατωμένα με την εμφάνιση του σώματός τους, που αυτό εμποδίζει την ικανότητά τους να ζήσουν κανονικά, σύμφωνα με το Johns Hopkins Medicine.

«Και ξέρεις πώς έχεις εκείνο το μαγιό που σε εμπνέει και το κρατάς, για την περίπτωση που θα έχεις μια καλή μέρα; Και μετά έχεις εκείνο το μαγιό που σου ταιριάζει ό,τι κι αν γίνει; Κατά λάθος έβαλα στη βαλίτσα το μαγιό που με εμπνέει» λέει η Αν Χάθαγουεϊ, μεταξύ αστείου και πολύ σοβαρού.

«Τι;»

Η ιστορία της συνεχίστηκε: «Το οποίο έπρεπε να φορέσω σε μια μέρα του τύπου “Τι;”. Λοιπόν, είμαι έτοιμη να περάσω αυτή την υπέροχη μέρα με την οικογένειά μου. Και θα βρεθώ μπροστά σε ξένους, και οι άνθρωποι έχουν κινητά. Και όλα αυτά τα πράγματα…».

Έπρεπε όμως να πάρει μια απόφαση. «Αλλά η οικογένειά μου με περιμένει. Και κοίταξα και απλά είπα, “Τι;” Και μετά κοίταξα ξανά και είπα, “Είσαι 43.” Και κοιτάζοντας ένα σώμα 43 ετών, σκέφτηκα, “Ωραία”».

Αλλά η ανασφάλεια σιγά-σιγά εμφανίζεται

«Όταν περίμενα να δω κάτι που δεν είμαι, ένιωσα ανασφάλεια. Αλλά όταν κοίταξα πραγματικά τι είμαι στην πραγματικότητα, ήμουν εντάξει με αυτό», πρόσθεσε.

«Νομίζω ότι συνειδητοποιείς ότι η ανησυχία πρέπει να φυλάσσεται για τα πραγματικά σημαντικά πράγματα», είπε στο Harper’s Bazaar, αποδεικνύοντας ότι τελικά έχει τον έλεγχο της κατάστασης.

Πρόσθεσε ωστόσο ότι είναι πιο ευτυχισμένη τώρα από ό,τι όταν ήταν νεότερη.

«Πιστεύω ότι πολύ συχνά, οι συζητήσεις για τη γήρανση υποθέτουν ότι το πρώτο μέρος της ζωής είναι το πιο ευτυχισμένο και το πιο ικανοποιητικό, και δεν νομίζω ότι αυτό ισχύει απαραίτητα», δήλωσε η Χάθαγουεϊ. «Δεν περίμενα να βρω μια νέα πνοή στα 40 μου».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Anne Hathaway (@annehathaway)

Πλαστική στη μύτη

Επίσης, στη συνέντευξη στο Harper’s Bazaar, δήλωσε ότι δεν ήθελε να «συζητήσει ιατρικά θέματα». Αυτό έρχεται μετά από την επιμονή των θαυμαστών ότι η ηθοποιός που ζει στη Νέα Υόρκη φαίνεται τόσο νέα επειδή έκανε λίφτινγκ.

Αποδίδει την εκπληκτική της εμφάνιση στην απόφασή της να σταματήσει το αλκοόλ και να αρχίσει τη χρήση προϊόντων Shiseido -είναι πρέσβειρα της μάρκας.

Στα τέλη του περασμένου έτους, η σταρ εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί μοιάζοντας περισσότερο με κοπέλα στα είκοσί της παρά με γυναίκα στα σαράντα, γεγονός που πυροδότησε τις φήμες.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός δεν έχει πει ποτέ τίποτα που να υποδηλώνει ότι έχει υποβληθεί σε πλαστική επέμβαση, αν και το 2008 δήλωσε ότι ένιωθε πίεση να είναι «τυποποιημένα όμορφη» όταν ήταν νεότερη και είχε σκεφτεί ακόμη και να κάνει πλαστική επέμβαση στη μύτη.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Anne Hathaway (@annehathaway)

Μπράβο!

Ωστόσο, σε συνέντευξη που παραχώρησε το 2024 στη Γαλλική Vogue, η Χάθαγουεϊ δήλωσε ότι το να ρωτάς για πλαστικές επεμβάσεις είναι «μια εξαιρετικά προσωπική ερώτηση» και εξέφρασε ότι δεν κρίνει τις επιλογές των άλλων ηθοποιών, αναφέροντας:

«Όποιο μέσο κι αν βρουν για να μην ζουν καταβεβλημένοι από τη ντροπή ή την έλλειψη αυτοπεποίθησης… τους λέω μπράβο».

Και στο παρελθόν έχει αρνηθεί ότι έχει κάνει ποτέ ενέσεις

Σε μια συνέντευξη το 2010, είπε ότι δεν ήθελε Botox επειδή της άρεσε το πρόσωπό της να «αντανακλά μια προσωπικότητα» και να διατηρεί το ίδιο χαμόγελο που είχε ως παιδί.

Παρά το γεγονός ότι δεν επιβεβαίωσε ποτέ καμία επέμβαση, η νεανική της εμφάνιση έχει οδηγήσει συνεχώς σε εικασίες από τους θαυμαστές και τους πλαστικούς χειρουργούς.

Αυτό έφτασε στο αποκορύφωμά του στα τέλη του 2025, όταν δημοσιεύματα υπονόησαν ότι είχε κάνει «μικροδιορθώσεις» όπως Botox, fillers ή «ponytail lift».

*Με στοιχεία από dailymail.com | Αρχική Φωτό: Η Άν Χάθαγουεϊ ποζάρει στο κόκκινο χαλί κατά την άφιξη των καλεσμένων στην 98η τελετή απονομής των Όσκαρ στο Χόλιγουντ, Λος Άντζελες, Καλιφόρνια, ΗΠΑ, στις 15 Μαρτίου 2026. REUTERS/Carlos Barria