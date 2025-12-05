«Ψυχοσεξουαλικό ποπ θρίλερ» – Η Αν Χάθαγουεϊ και η Μικαέλα Κόελ αναμετρώνται στο πρώτο τρέιλερ της επικής ταινίας Mother Mary

Έχει περιγραφεί ως «ψυχοσεξουαλικό ποπ θρίλερ» για την τεταμένη σχέση μεταξύ των δύο ηρωίδων του, καθώς επανενώνονται για να δημιουργήσουν ένα φόρεμα. Σε πρόσφατη συνέντευξη της Αν Χάθαγουεϊ στην αμερικανική Vogue, η ηθοποιός περιγράφει τον χαρακτήρα της ως «ένα είδος υβριδικού Lady Gaga-Τέιλορ Σουίφτ».

Η παραγωγή της ταινίας ξεκίνησε στη Γερμανία τον Μάιο του 2023 και η ταινία θα κυκλοφορήσει τον Απρίλιο του 2026. Η πρωτότυπη μουσική έχει γραφτεί και παραχθεί από τους Charli XCX, Jack Antonoff και FKA twigs, με την Χάθαγουεϊ να παρέχει τη φωνή της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Pitchfork (@pitchfork)

Εμπνευσμένη από τον «Δράκουλα»

Το Mother Mary είναι δημιουργία του Ντέιβιντ Λάουερι (The Green Knight), ο οποίος την έχει χαρακτηρίσει «παράξενη, περίεργη ταινία», εν μέρει εμπνευσμένη από τον «Δράκουλα» του Φράνσις Φορντ Κόπολα. Την έχει επίσης παρομοιάσει με τα γυρίσματα της ταινίας «Αποκάλυψη Τώρα».

«Είναι μια ταινία που είμαι σίγουρος ότι θα προκαλέσει πολλά έντονα συναισθήματα, προς κάθε πιθανή κατεύθυνση», δήλωσε ο Λάουερι πέρυσι. «Νιώθω ότι ανταποκρίνεται απόλυτα στο ποιος είμαι, είναι πολύ κοντά μου σαν ψυχοσύνθεση, αλλά ταυτόχρονα με εκπλήσσει συνεχώς με τρόπους που δεν είχα προβλέψει».

«Είναι μια ταινία που είμαι σίγουρος ότι θα προκαλέσει πολλά έντονα συναισθήματα, προς κάθε πιθανή κατεύθυνση», δήλωσε ο σκηνοθέτης, Ντέιβιντ Λάουερι, πέρυσι

Ο καιρός των γυναικών

Το επόμενο έτος υπόσχεται να είναι σημαντικό τόσο για τη Χάθαγουεϊ όσο και για την Κόελ. Η Χάθαγουεϊ θα εμφανιστεί επίσης στη συνέχεια της κωμωδίας The Devil Wears Prada 2, στην περιπέτεια δράσης Flowervale Street, στην προσαρμογή του Colleen Hoover Verity και στην επική ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, The Odyssey, με πλούσιο καστ.

Η Κόελ, της οποίας οι τελευταίες εμφανίσεις ήταν σε μικρούς ρόλους στις ταινίες Black Panther: Wakanda Forever και Mr and Mrs Smith, πρωταγωνιστεί μαζί με τον Ίαν ΜακΚέλεν στην κωμική δραματική ταινία The Christophers, η οποία έκανε πρεμιέρα στο φετινό φεστιβάλ κινηματογράφου του Τορόντο και θα κυκλοφορήσει το επόμενο έτος.

Εργάζεται επίσης στο First Day on Earth, τη πολυαναμενόμενη συνέχεια της σειράς I May Destroy You για τη μικρή οθόνη.

Η Charli XCX θα συνθέσει τη μουσική για τη νέα εκδοχή της Emerald Fennell για το Wuthering Heights, που θα κυκλοφορήσει τον Φεβρουάριο. Θα υποδυθεί, επίσης, τον εαυτό της στην σατιρική κωμωδία The Moment, που θα κυκλοφορήσει τον Ιανουάριο.

*Με στοιχεία από theguardian.com