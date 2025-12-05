magazin
Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025
05.12.2025 | 14:53
Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες μετά από ταραχές στους δρόμους της Γλασκώβης
Σημαντική είδηση:
05.12.2025 | 10:12
Ήχησε το 112 στην περιοχή «Ποντιακά» Ελευσίνας - Πιθανή υπερχείλιση του ποταμού
«Ψυχοσεξουαλικό ποπ θρίλερ» – Η Αν Χάθαγουεϊ και η Μικαέλα Κόελ αναμετρώνται στο πρώτο τρέιλερ της επικής ταινίας Mother Mary
Culture Live 05 Δεκεμβρίου 2025 | 12:45

«Ψυχοσεξουαλικό ποπ θρίλερ» – Η Αν Χάθαγουεϊ και η Μικαέλα Κόελ αναμετρώνται στο πρώτο τρέιλερ της επικής ταινίας Mother Mary

Η Αν Χάθαγουεϊ υποδύεται μια ποπ σταρ και η Μικαέλα Κόελ την αποξενωμένη σχεδιάστρια μόδας της στο πρώτο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης δραματικής ταινίας Mother Mary.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Vita.gr
Πίστεψέ το! Έτσι θα «ξεκολλήσεις» από τα social

Πίστεψέ το! Έτσι θα «ξεκολλήσεις» από τα social

Spotlight

Έχει περιγραφεί ως «ψυχοσεξουαλικό ποπ θρίλερ» για την τεταμένη σχέση μεταξύ των δύο ηρωίδων του, καθώς επανενώνονται για να δημιουργήσουν ένα φόρεμα. Σε πρόσφατη συνέντευξη της Αν Χάθαγουεϊ στην αμερικανική Vogue, η ηθοποιός περιγράφει τον χαρακτήρα της ως «ένα είδος υβριδικού Lady Gaga-Τέιλορ Σουίφτ».

Η παραγωγή της ταινίας ξεκίνησε στη Γερμανία τον Μάιο του 2023 και η ταινία θα κυκλοφορήσει τον Απρίλιο του 2026. Η πρωτότυπη μουσική έχει γραφτεί και παραχθεί από τους Charli XCX, Jack Antonoff και FKA twigs, με την Χάθαγουεϊ να παρέχει τη φωνή της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Pitchfork (@pitchfork)

Εμπνευσμένη από τον «Δράκουλα»

Το Mother Mary είναι δημιουργία του Ντέιβιντ Λάουερι (The Green Knight), ο οποίος την έχει χαρακτηρίσει «παράξενη, περίεργη ταινία», εν μέρει εμπνευσμένη από τον «Δράκουλα» του Φράνσις Φορντ Κόπολα. Την έχει επίσης παρομοιάσει με τα γυρίσματα της ταινίας «Αποκάλυψη Τώρα».

«Είναι μια ταινία που είμαι σίγουρος ότι θα προκαλέσει πολλά έντονα συναισθήματα, προς κάθε πιθανή κατεύθυνση», δήλωσε ο Λάουερι πέρυσι. «Νιώθω ότι ανταποκρίνεται απόλυτα στο ποιος είμαι, είναι πολύ κοντά μου σαν ψυχοσύνθεση, αλλά ταυτόχρονα με εκπλήσσει συνεχώς με τρόπους που δεν είχα προβλέψει».

«Είναι μια ταινία που είμαι σίγουρος ότι θα προκαλέσει πολλά έντονα συναισθήματα, προς κάθε πιθανή κατεύθυνση», δήλωσε ο σκηνοθέτης, Ντέιβιντ Λάουερι, πέρυσι

Ο καιρός των γυναικών

Το επόμενο έτος υπόσχεται να είναι σημαντικό τόσο για τη Χάθαγουεϊ  όσο και για την Κόελ. Η Χάθαγουεϊ θα εμφανιστεί επίσης στη συνέχεια της κωμωδίας The Devil Wears Prada 2, στην περιπέτεια δράσης Flowervale Street, στην προσαρμογή του Colleen Hoover Verity και στην επική ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, The Odyssey, με πλούσιο καστ.

Η Κόελ, της οποίας οι τελευταίες εμφανίσεις ήταν σε μικρούς ρόλους στις ταινίες Black Panther: Wakanda Forever και Mr and Mrs Smith, πρωταγωνιστεί μαζί με τον Ίαν ΜακΚέλεν στην κωμική δραματική ταινία The Christophers, η οποία έκανε πρεμιέρα στο φετινό φεστιβάλ κινηματογράφου του Τορόντο και θα κυκλοφορήσει το επόμενο έτος.

Εργάζεται επίσης στο First Day on Earth, τη πολυαναμενόμενη συνέχεια της σειράς I May Destroy You για τη μικρή οθόνη.

Η Charli XCX θα συνθέσει τη μουσική για τη νέα εκδοχή της Emerald Fennell για το Wuthering Heights, που θα κυκλοφορήσει τον Φεβρουάριο. Θα υποδυθεί, επίσης, τον εαυτό της στην σατιρική κωμωδία The Moment, που θα κυκλοφορήσει τον Ιανουάριο.

*Με στοιχεία από theguardian.com

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Bank of America (BofA): Οι κίνδυνοι στην παγκόσμια οικονομία το 2026

Bank of America (BofA): Οι κίνδυνοι στην παγκόσμια οικονομία το 2026

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πίστεψέ το! Έτσι θα «ξεκολλήσεις» από τα social

Πίστεψέ το! Έτσι θα «ξεκολλήσεις» από τα social

Ελληνική οικονομία: Στο 2% η ανάπτυξη το γ’ τρίμηνο

Ελληνική οικονομία: Στο 2% η ανάπτυξη το γ’ τρίμηνο

Stranger Things:: Η 5η σεζόν σπάει όλα τα ρεκόρ
Culture Live 05.12.25

Stranger Things:: Η 5η σεζόν σπάει όλα τα ρεκόρ

Όλοι περίμεναν ότι ο 5ος και τελευταίος τίτλος του Stranger Things θα έσπασε ρεκόρ. Αλλά η σειρά των αδερφών Ντάφερ το κάνει με εντυπωσιακό τρόπο.

Σύνταξη
ΤΟ ΕΚΠΑ τίμησε τη Μαρία Φαραντούρη
Επίτιμη διδάκτορας 04.12.25

ΤΟ ΕΚΠΑ τίμησε τη Μαρία Φαραντούρη

ΤΟ ΕΚΠΑ τίμησε μια από τις σημαντικότερες φωνές του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού, της οποίας η καλλιτεχνική διαδρομή και η συμβολή στην προβολή της ελληνικής ποίησης και μουσικής έχουν αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα.

Σύνταξη
Who let the dogs out? – Ο Beeple μάντρωσε μεγιστάνες που παράγουν «οργανικές σκυλοκουράδες» γεμάτες NFTs
Βίντεο & Φωτογραφίες 04.12.25

Who let the dogs out? – Ο Beeple μάντρωσε μεγιστάνες που παράγουν «οργανικές σκυλοκουράδες» γεμάτες NFTs

Στο Art Basel Miami Beach, ο Beeple παρουσιάζει μια καυστική εγκατάσταση: ρομποτόσκυλα με κεφάλια μεγιστάνων της τεχνολογίας που αφοδεύουν πιστοποιητικά και NFTs, σατιρίζοντας την εξουσία της τεχνολογίας σήμερα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
REC ‘N’ PLAY: Το νέο project του Μιχάλη Μυτακίδη ακούγεται δυνατά στις σκοτεινές αίθουσες
Low Bap 04.12.25

REC ‘N’ PLAY: Το νέο project του Μιχάλη Μυτακίδη ακούγεται δυνατά στις σκοτεινές αίθουσες

Ο Κώστας Καραπαπάς και ο Νίκος Παπαϊωάννου συναντούν τον ιδρυτή των Active Member Μιχάλη Μυτακίδη για μια φιλική κουβέντα με αφορμή το φιλμ REC 'N' PLAY - μια αυτοβιογραφική ραψωδία που βγαίνει στους κινηματογράφους στις 5 Δεκεμβρίου.

Σύνταξη
«Πάρτε αντιεμετικά. Eπέστρεψε!» – Ο Guardian λέει όχι στα Χριστούγεννα της Μέγκαν Μαρκλ στο Netflix
«Ευτυχώς τελείωσε» 03.12.25

«Πάρτε αντιεμετικά. Eπέστρεψε!» – Ο Guardian λέει όχι στα Χριστούγεννα της Μέγκαν Μαρκλ στο Netflix

Η Μέγκαν Μαρκλ «χοροπηδά» με χριστουγεννιάτικη υστερία, σερβίρει λιχουδιές που θυμίζουν «κουτσουλιές ζώων» και φέρνει στην οθόνη το πιο cringe χριστουγεννιάτικο σόου για τον Guardian

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Περισσότερο από σύντροφος του Ζαν-Λυκ Γκοντάρ: Η ηθοποιός Αν Βιαζέμσκι έφερε την επιθυμία και τη συμπόνια στην οθόνη
Έρωτας 03.12.25

Περισσότερο από σύντροφος του Ζαν-Λυκ Γκοντάρ: Η ηθοποιός Αν Βιαζέμσκι έφερε την επιθυμία και τη συμπόνια στην οθόνη

Ένα «στοιχειωμένο» αστέρι που βοήθησε τη Γαλλία να ανακαλύψει τον εαυτό της, Περισσότερο από συνοδός του σπουδαίου σκηνοθέτη, η Αν Βιαζέμσκι ήταν μια σημαντική ηθοποιός – και συναρπαστική συγγραφέας, που βοήθησε τη Γαλλία να ανακαλύψει τον εαυτό της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τιμή ρεκόρ για το αβγό Φαμπερζέ της τσαρίνας Μαρία Φεοντόροβνα: Εκτοξεύτηκε στις 22,9 εκατ. λίρες
Νικόλαος Β΄ 03.12.25

Τιμή ρεκόρ για το αβγό Φαμπερζέ της τσαρίνας Μαρία Φεοντόροβνα: Εκτοξεύτηκε στις 22,9 εκατ. λίρες

Το εμβληματικό αβγό που δημιούργησε ο Φαμπερζέ για τη βασιλική οικογένεια της Ρωσίας έσπασε κάθε ρεκόρ στη δημοπρασία του Christie’s, προκαλώντας παγκόσμιο ενδιαφέρον

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κίνα: Ανακάλυψη 573 αρχαίων οχυρών αλλάζει όσα γνωρίζαμε για τις πρώτες οργανωμένες κοινότητες
Culture Live 03.12.25

Κίνα: Ανακάλυψη 573 αρχαίων οχυρών αλλάζει όσα γνωρίζαμε για τις πρώτες οργανωμένες κοινότητες

Ένα εντυπωσιακό δίκτυο 573 λίθινων οχυρών που χρονολογούνται έως και στο 2800 π.Χ. εντόπισαν αρχαιολόγοι στη βόρεια Κίνα, αποκαλύπτοντας πως οι οργανωμένες, οχυρωμένες κοινότητες αναπτύχθηκαν πολύ νωρίτερα απ’ όσο πιστεύαμε

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γαλλία: Πατέρας βίαζε την κόρη του και απέκτησε μαζί της τρία παιδιά
Στη Γαλλία 05.12.25

Φρίκη: Πατέρας βίαζε την κόρη του και απέκτησε μαζί της τρία παιδιά

Σοκ προκαλεί στη Γαλλία η νέα υπόθεση βιασμού και κακοποίησης από πατέρα, σε βάρος των παιδιών του - Ανάγκαζε τον 11χρονο γιο και εγγονό του να έχει σεξουαλικές σχέσεις με τη μητέρα του

Σύνταξη
Δώρο Χριστουγέννων: Νωρίτερα φέτος – Υπολογισμός και δικαιούχοι – Τι να κάνετε αν δεν το λάβετε
Ειδικές κατηγορίες 05.12.25

Νωρίτερα φέτος το δώρο Χριστουγέννων - Υπολογισμός και δικαιούχοι - Τι να κάνετε αν δεν το λάβετε

Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν δώρο Χριστουγέννων έως την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου - Διαφορετικά, οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στην Επιθεώρηση Εργασίας

Σύνταξη
Την επόμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Ζαφείρης
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Την επόμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Ζαφείρης

Αντίστροφη μέτρηση για την ενσωμάτωση του Χρήστου Ζαφείρη στον ΠΑΟΚ, αφού ο διεθνής χαφ ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του με τη Σλάβια Πράγας και ετοιμάζεται για μόνιμη εγκατάσταση στη Θεσσαλονίκη.

Σύνταξη
EE: Σύγκρουση για τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία – Η στάση του Βελγίου, πολιορκητικός κριός ο Μερτς
Ο φόβος του Βερολίνου 05.12.25

EE: Σύγκρουση για τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία - Η στάση του Βελγίου, πολιορκητικός κριός ο Μερτς

Φρίντριχ Μερτς, Μπαρτ Ντε Βέβερ και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα δειπνήσουν στις Βρυξέλλες και θα συζητήσουν για το σχέδιο της ΕΕ σχετικά με το λεγόμενο δάνειο αποζημιώσεων στην Ουκρανία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η ΚΝΕ για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία Γρηγορόπουλου
Πολιτική Γραμματεία 05.12.25

Η ΚΝΕ για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία Γρηγορόπουλου

Να υψωθεί τείχος αγώνα απέναντι στην καταστολή και το σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης», αναφέρει σε ανακοίνωση του το Γραφείο Τύπου του ΚΣ της ΚΝΕ για τη συμπλήρωση 17 χρόνων από τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου

Σύνταξη
Μπράιτον: Εκτός για μήνες ο Τζίμας
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Μπράιτον: Εκτός για μήνες ο Τζίμας

O προπονητής της Μπράιτον επιβεβαίωσε τα άσχημα μαντάτα για τον Στέφανο Τζίμα, ο οποίος θα απουσιάσει για αρκετό διάστημα μετά τον τραυματισμό του.

Σύνταξη
Χρόνος, φθορά, αμφισβήτηση, φιλοσοφία: Ο εικαστικός κόσμος της Λυδίας Δαμπασίνα είναι φτιαγμένος από ερωτήματα
Art 05.12.25

Χρόνος, φθορά, αμφισβήτηση, φιλοσοφία: Ο εικαστικός κόσμος της Λυδίας Δαμπασίνα είναι φτιαγμένος από ερωτήματα

Η εικαστικός Λυδία Δαμπασίνα παρουσιάζει τη νέα της έκθεση με τίτλο Red Line, Κόκκινη γραμμή, Ligne rouge. Από τις 13 Δεκεμβρίου στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων.

Σύνταξη
Ελβετικό φράγκο: Πότε αναμένεται η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια – Τι υποστήριξαν οι δύο πλευρές
200.000 δανειολήπτες 05.12.25

Πότε αναμένεται η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο - Τι υποστήριξαν οι δύο πλευρές

Σύμφωνα με τους δανειολήπτες, ο Άρειος Πάγος μπορεί να δώσει λύση, ώστε τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο και οι τόκοι αυτών να αποπληρωθούν σε ευρώ χωρίς το βάρος της ισοτιμίας

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Παγωνιά και… πλαστικό: Αυτά θα συναντήσει ο Ολυμπιακός στο Καζακστάν κόντρα στην Καϊράτ
Champions League 05.12.25

Παγωνιά και… πλαστικό: Αυτά θα συναντήσει ο Ολυμπιακός στο Καζακστάν κόντρα στην Καϊράτ

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Καϊράτ στο Καζακστάν την προσεχή εβδομάδα (9/12, 17:30) σε ένα ματς για το Champions League που θα διεξαχθεί κάτω από πολύ ιδιαίτερες συνθήκες.

Σύνταξη
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

