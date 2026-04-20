Πυκνό το πρόγραμμα Ανδρουλάκη – Συναντήσεις με Αναστασίου και Στεφάνου
Επικαιρότητα 20 Απριλίου 2026, 20:53

Πυκνό το πρόγραμμα Ανδρουλάκη – Συναντήσεις με Αναστασίου και Στεφάνου

Με τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ, Νίκο Αναστασίου και τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου, συναντήθηκε στο γραφείο του στη Βουλή ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ, Νίκο Αναστασίου και τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου υποδέχτηκε στο γραφείο του στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης.

Αρχικά συναντήθηκε με τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ ευχόμενος κάθε επιτυχία στις βουλευτικές εκλογές σε λίγες εβδομάδες στην Κύπρο. ΠΑΣΟΚ και ΕΔΕΚ μοιραζόμαστε κοινές αρχές, κοινές αξίες και κοινή ιστορία. Δεσμούς ιστορικούς», ανέφερε εισαγωγικά ο κ. Ανδρουλάκης.

Νίκος Ανδρουλάκης και Νίκος Αναστασίου

Αναφερόμενος στην κρίση στη Μέση Ανατολή,  ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε οτι  η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη πήρε σάρκα και οστά στην Κύπρο όπου ισχυρές ευρωπαϊκές δυνάμεις συνέδραμαν στην προστασία της Κυπριακής Δημοκρατίας και την ασφάλεια του Κυπριακού λαού.

Ενώ σχετικά με το Κυπριακό, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε την ανάγκη δίκαιης και βιώσιμης επίλυσης του βάσει των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

«Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνουν ανεκτά επικίνδυνα σενάρια διχοτόμησης του νησιού από όπου κι αν εκπορεύονται. Και μιλώ για την Τουρκία, όπου ο πρόεδρος Ερντογάν πολλές φορές τα θέτει στον διάλογο σε πολύ σημαντικά fora, όπως είναι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών», κατέληξε.

Από την πλευρά του ο κ. Αναστασίου ευχαρίστησε τον ελληνικό λαό για την άμεση ανταπόκριση στο πρόβλημα που υπήρξε.

O Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ στο γραφείο του Ν. Ανδρουλάκη στη Βουλή

Αμέσως μετά, στη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε:  «Η Κύπρος και η Ελλάδα μπορούν με συντονισμό να είναι πυλώνες σταθερότητας, ασφάλειας και ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή. Ιδιαίτερα τώρα που υπάρχει μια πολύ κρίσιμη κατάσταση αστάθειας στη Μέση Ανατολή».

Ενώ σχετικά με το κυπριακό ζήτημα, επισήμανε ότι «έχουμε κοινές αγωνίες. Γι’ αυτό με την ευκαιρία της συνάντησής μας, θέλω να εκφράσω τη συμπαράστασή μου. Θα σταθούμε στο πλευρό σας για μία δίκαιη και βιώσιμη λύση πάντα στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και απέναντι σε κάθε σενάριο αναθεωρητισμού που οδηγεί στη διχοτόμηση του νησιού».

Ο κ. Στεφάνου τόνισε οτι  «παρότι ανήκουμε σε διαφορετικούς ιδεολογικοπολιτικούς χώρους,  θα έλεγα ότι σε βασικά ζητήματα μοιραζόμαστε κοινές ανησυχίες και μια κοινή προσπάθεια να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο, ξεκινώντας από την αντιμετώπιση των πολέμων και ενισχύοντας την προσπάθεια για ειρήνη, με την ευχή ότι θα κατισχύσει το διεθνές δίκαιο».

Λαγκάρντ: Η διπλή αβεβαιότητα από τον πόλεμο στο Ιράν – Τι μας δείχνει ο Χέγκελ και ο Γκαίτε

Τραμπ: Η συμφωνία που συνάπτουμε με το Ιράν είναι πολύ καλύτερη από αυτή των Ομπάμα και Μπάιντεν

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Τσουκαλάς για Μητσοτάκη: «Υπονομεύει ο ίδιος με “λαγό” τον κ. Γεωργιάδη, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης»
Ο κ. Τσουκαλάς κάνει λόγο για αντιφάσεις, αλαζονεία και υπονόμευση των θεσμών, με αφορμή την υπόθεση Λαζαρίδη και ζητήματα που αφορούν το κράτος δικαίου και τη λειτουργία της Δικαιοσύνης

«Συμμαχία δημοκρατίας, προοπτικής και ελπίδας από τις προοδευτικές δυνάμεις» τονίζουν Γλαβίνας – Μαρκογιαννάκη από τη Βαρκελώνη
Θανάσης Γλαβίνας και Όλγα Μαρκογιαννάκη συμμετέχουν στο συνέδριο της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης που διεξάγεται στη Βαρκελώνη.

ΣΥΡΙΖΑ: Άριστος στην προπαγάνδα ο Γεωργιάδης – Να φύγει και από αντιπρόεδρος της ΝΔ και από το Υπουργικό Συμβούλιο
Ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι «η ευθύνη ανήκει στον ίδιο τον πρωθυπουργό» και προσθέτει πως «αν υιοθετεί τις απόψεις αυτές, οφείλει να τοποθετηθεί δημόσια. Αν όχι, οφείλει να τις καταδικάσει και να απομακρύνει τον κ. Γεωργιάδη»

ΚΚΕ: Καθυστερημένη η παραίτηση του «πτυχιούχου» στη συγκάλυψη του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ, Λαζαρίδη
«Αποδεικνύεται ότι προαπαιτούμενο για κάθε μέλος της κυβέρνησης ήταν και είναι πάνω από όλα το 'πτυχίο' στην υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής», σχολιάζει δηκτικά το ΚΚΕ

ΠΑΣΟΚ: Η παραίτηση Λαζαρίδη υπογραμμίζει πόσο αδύναμος είναι ο πρωθυπουργός
«Τελικά ο κ. Λαζαρίδης άνοιξε μόνος του την πόρτα της εξόδου, αφού η ομολογία του ότι εξαπάτησε το δημόσιο δεν ήταν για τον κ. Μητσοτάκη λόγος αποπομπής», σημειώνει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ

Παραιτήθηκε ο Μακάριος Λαζαρίδης, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για «λάσπη και συκοφαντία» – Έκθετο παραμένει το Μαξίμου
Την παραίτησή του από την κυβέρνηση υπέβαλε ο Μακάριος Λαζαρίδης, μετά και την καταλυτική παρέμβαση της Ντόρας Μπακογιάννη, αλλά και τις διαστάσεις που παίρνει το θέμα με συνεχώς νέες αποκαλύψεις για τα έργα και τις ημέρες του Λαζαρίδη, αλλά και τις ποινικές προεκτάσεις των παράτυπων διορισμών του στο Δημόσιο. Έκθετο παραμένει το Μαξίμου

Στην Λέσβο την Τετάρτη ο Κουτσούμπας για τον αφθώδη πυρετό
Την Λέσβο θα επισκεφθεί ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, την Τετάρτη 22 Απριλίου, προκειμένου να ακούσει από κοντά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κτηνοτρόφοι και παραγωγοί εξαιτίας του αφθώδους πυρετού. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο κ. Κουτσούμπας θα συναντηθεί: – Στις 12:00 με το ΔΣ της Ένωσης Στρατιωτικών της Περιφερειακής Ενότητας […]

Περιοδεία Κικίλια στην Κρήτη
Ο κ. Κικίλιας θα συνοδεύεται από τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχο Λ.Σ. Χρήστο Κοντορουχά.

Αρβανίτης: Η κτηνοτροφία και η οικονομία της Λέσβου καταστρέφονται
Όπως υπογραμμίζει ο ευρωβουλευτής, «τα μέτρα που επιβάλλονται χωρίς επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση δεν αποδίδουν. Αντιθέτως, γεννούν νέα περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα».

Δουδωνής: «Ως πότε αυτή η κοροϊδία;» – Πώς σχολίασε τις αποφάσεις της σύσκεψης για τη Λέσβο
«Λύσεις τώρα, από λόγια χορτάσαμε και από θέατρο χορτάσαμε» συμπλήρωσε ο Παναγιώτης Δουδωνής για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί με τον αφθώδη πυρετό.

Μήνυση Άδωνι Γεωργιάδη σε χρήστη του Tik Tok για την 19χρονη στην Κεφαλονιά – Ποιος ο λόγος
«Δυστυχώς, όταν έφτασε στο νοσοκομείο το κορίτσι ήταν σχεδόν νεκρό. Έγινε άμεσα ανάνηψη, οι γιατροί πρόσφεραν ό,τι μπορούσε η επιστήμη» είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Τραμπ για ενδεχόμενη συμφωνία: Μετά από 47 χρόνια θα τακτοποιήσουμε τα χάλια που άφησαν άλλοι Πρόεδροι
Πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ, αλλά και δημοσιογράφοι στο στόχαστρο του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Οι νέες του αναρτήσεις στο Truth Social για το ενδεχόμενο υπογραφής συμφωνίας με το Ιράν

Οδικός χάρτης για τα αγροτικά οικόπεδα – Πώς θα χτίσετε κτίσµα σε χώρο µικρότερο από 4 στρέµµατα
Ολα όσα πρέπει να γνωρίζουν τόσο οι αγρότες όσο και οι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων σε 10 ερωτήσεις - απαντήσεις, με όλες τις πληροφορίες για το ισχύον πολεοδομικό πλαίσιο στην εκτός σχεδίου δόμηση αποθηκών

Οι κορυφαίοι της Euroleague: Οι «μπόμπερ» Βεζένκοφ και Ναν και ο Μιλουτίνοφ που «σκέπασε» τα καλάθια
Οι παίκτες που φιγουράρουν στην 10άδα των σημαντικότερων στατιστικών κατηγοριών μετά την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου της Euroleague. Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Κεντρικ Ναν, αλλά και Μάικ Τζέιμς φιγουράρουν στις περισσότερες.

Εμπρηστική επίθεση στην Πανεπιστημιούπολη – Αυτό είναι το ΙΧ του καθηγητή Καρώνη που κάηκε ολοσχερώς
Ο καθηγητής Δημήτρης Καρώνης είναι ο συντάκτης του πορίσματος για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, στο οποίο απέδιδε τη δημιουργία της πυρόσφαιρας στα έλαια σιλικόνης.

Σορτς ενόψει Μονακό: «Nα παλέψουμε για 40 λεπτά για να εξασφαλίσουμε τη θέση μας στα πλέι οφ»
Ο Τι Τζέι Σορτς μίλησε για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με αντίπαλο τη Μονακό για τα play-in αναφέροντας πως δεν έχουν σημασία όσα έγιναν στο παρελθόν, αλλά μόνο το μέλλον.

Ιαπωνία: Η νέα λέξη για τις ημέρες με θερμοκρασίες άνω των 40 °C – Προστίθεται στη λίστα για τις ζεστές μέρες
Το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει γνωρίσει ποτέ η Ιαπωνία ανάγκασε την τοπική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA) να επινοήσει μια νέα λέξη για να περιγράψει θερμοκρασίες άνω των 40 °C.

Η Aν Χάθαγουεϊ αφήνει πίσω της την ιδέα της τελειότητας – Πιο ζωντανή, πιο σίγουρη, πιο περιζήτητη
Μετά από χρόνια που ήταν η πιο αυστηρή κριτής του εαυτού της, η πρωταγωνίστρια του «Ο Διάβολος φοράει Prada 2» είναι -και φαίνεται- στα καλύτερά της. Η Αν Χάθαγουεϊ έπιασε το νόημα.

Κυβέρνηση – ΠΑΣΟΚ: Ο «αδικαιολόγητος εκνευρισμός» και η «’υπόγα’ του Μαξίμου» – Χτυπάει «κόκκινο» η πολιτική αντιπαράθεση
Κυβερνητικές πηγές απάντησαν στο ΠΑΣΟΚ για το βιογραφικό του νέου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης λαμβάνοντας άμεσα απάντηση σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους.

Φωτιά σε ΙΧ πραγματογνώμονα των Τεμπών στου Ζωγράφου – Ερευνάται το ενδεχόμενο εμπρησμού
Η φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα κοντά στην Λέσχη της Πανεπιστημιούπολης στου Ζωγράφου και όπως διαπιστώθηκε το αυτοκίνητο ανήκει στον καθηγητή ΕΜΠ Δημήτρη Καρώνη

Special… Κίβου: Η ευκαιρία, το επικό «δεν είμαι ηλίθιος» και το στοιχειωμένο ρεκόρ 88 ετών (vids+pics)
Δέκα μήνες μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Ίντερ, ο Κριστιάν Κίβου είναι έτοιμος να καταρρίψει το στοιχειωμένο ρεκόρ του Αρμάντο Καστελάτσι – Η ατάκα α λα Μουρίνιο που τον έκανε… Special Κίβου.

Τροχαίο στη Λιοσίων: Μέλος συμμορίας που διακινούσε ναρκωτικά σε σχολείο στην Κυψέλη ο 16χρονος οδηγός της μηχανής
Ο ανήλικος με καταγωγή από το Σουδάν είχε συλληφθεί τον Δεκέμβριο του 2014 με δεκάδες δόσεις ναρκωτικών που είχε ετοιμάσει προς διακίνησης για την πενταήμερη εκδρομή του σχολείου στην Κυψέλη

Κεφαλονιά: Τα μηνύματα του 66χρονου με την 19χρονη Μυρτώ το μοιραίο βράδυ
Περισσότερο από 4 ώρες διήρκησε η κατάθεση του 66χρονου άνδρα που το μοιραίο βράδυ είχε επικοινωνία με τη Μυρτώ, που βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο στη Κεφαλονιά ενώ στη συμπληρωματική κατάθεση που κλήθηκε να δώσει παρέδωσε στις αρχές και το κινητό του τηλέφωνο,

Ο Τζέραρντ πανηγυρίζει σε μπιλιαρδάδικο, το 2-1 της Λίβερπουλ επί της Έβερτον (vid)
Ο Στίβεν Τζέραρντ παρακολούθησε το ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ με φίλους σε μαγαζί με μπιλιάρδα. Η αντίδραση του θρύλου της Λίβερπουλ στο νικητήριο γκολ του Φαν Ντάικ στο 100ο λεπτό είναι χαρακτηριστική.

Πάρκο που μοιάζει με απεριποίητο… μποστάνι – Κίνδυνος σε λεωφόρο για πεζούς και οδηγούς στο κέντρο του Ηρακλείου
Οι εικόνες από το πάρκο Γεωργιάδη παρουσιάζουν εικόνες «ζούγκλας» με το πράσινο όχι μόνο να μην είναι περιποιημένο αλλά να έχει πλέον μετατραπεί σε άγρια βλάστηση από την εγκατάλειψη

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

