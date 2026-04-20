ΠΑΣΟΚ: Καν’ το όπως ο Σάντσεθ;

Αποτελεί πηγή έμπνευσης για το ΠΑΣΟΚ το κυβερνητικό παράδειγμα του Πέδρο Σάντσεθ; Η απάντηση στο ερώτημα παραμένει αντικείμενο συζητήσεων, εκτιμήσεων και προβλέψεων με βάση το… επόμενο εκλογικό αποτέλεσμα. Το σίγουρο πάντως είναι ότι ο Ισπανός Πρωθυπουργός, τον οποίο εκτιμά ο Νίκος Ανδρουλάκης, αποτελεί για αρκετούς σοσιαλδημοκράτες και αριστερούς στην Ευρώπη, ένα πετυχημένο παράδειγμα προοδευτικής διακυβέρνησης, που λειτουργεί ως ανάχωμα στην παγκόσμια ακροδεξιά.

Η Παγκόσμια Προοδευτική Κινητοποίηση

Στο πλευρό του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βαρκελώνη, στην Παγκόσμια Προοδευτική Κινητοποίηση με οικοδεσπότη τον Πέδρο Σάντσεθ, βρέθηκαν ο Θανάσης Γλαβίνας, στενός συνεργάτης του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και η αναπληρώτρια Εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος, Όλγα Μαρκογιαννάκη. Παρόντες ήταν επίσης ο πρώην πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς και πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, καθώς και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Οι εικόνες και τα βίντεο που δημοσιοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχαν, εκτός από πολιτικά μηνύματα, και ισχυρούς συμβολισμούς. Ο ίδιος επέλεξε να αναρτήσει φωτογραφία με τον Ισπανό πρωθυπουργό, Πέδρο Σάντσεθ και τον πρόεδρο της Βραζιλίας, Λούλα Ντα Σίλβα. Δύο πολιτικά πρόσωπα με ριζοσπαστικό προφίλ, που πρωτοστατούν στον παγκόσμιο αγώνα κατά της ακροδεξιάς. Selfie «μοιράστηκε» και με την επικεφαλής της ευρωομάδας των Σοσιαλιστών, Ιράτσε Γκαρσία Πέρεθ.

Το βίντεο που ανάρτησε περιλάμβανε επίσης, μήνυμα κατά των έμφυλων διακρίσεων, στιγμιότυπα από τις ομιλίες, μεταξύ άλλων, του πρώην Παλαιστίνιου πρωθυπουργού Μοχάμεντ Στάγεχ, του Προέδρου της Βραζιλίας, Λούλα Ντα Σίλβα και της Έλι Σλάιν, γραμματέως του Ιταλικού Δημοκρατικού Κόμματος. Επιπλέον, περιλαμβάνεται μικρό απόσπασμα από την ομιλία του Πέδρο Σάντσεθ στο οποίο αναφέρει «ναι στην ειρήνη, όχι στον πόλεμο». Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ισπανικό Σοσιαλιστικό Κόμμα συγκυβερνά μαζί με κόμματα της αριστεράς.

Στη δήλωσή του, ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα. «Η Ευρώπη του κοινού μας πολιτισμού, της αλληλεγγύης, της ασφάλειας όλων των λαών και του σεβασμού των δικαιωμάτων κάθε ανθρώπου είναι η Ευρώπη που διεκδικούμε, είναι η Ευρώπη που αγωνιζόμαστε» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Επιστροφή» στα κοινωνικά ζητήματα

Η επιστροφή του Νίκου Ανδρουλάκη στην Ελλάδα συμπίπτει με μία «νίκη» της προοδευτικής αντιπολίτευσης σε βάρος της κυβέρνησης, μόλις λίγα εικοσιτετράωρα μετά το «σφυροκόπημα» εναντίον του πρωθυπουργού στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου. Ο Εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας στο Mega την παραίτηση του μέχρι πρότινος υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, έδωσε το στίγμα του Κινήματος, επισημαίνοντας ότι «τον κ. Λαζαρίδη τον παραίτησε η πίεση της αντιπολίτευσης, οι δικές του αστοχίες και οι προκλήσεις, ενώ χθες φάνηκε να υπάρχει και ένα εσωτερικό ρήγμα στη Νέα Δημοκρατία, όπως εκφράστηκε από τη δήλωση της κας Μπακογιάννη».

Η επιστροφή, πάντως, του Νίκου Ανδρουλάκη συμπίπτει και με κάτι ακόμη. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή την εβδομάδα το ΠΑΣΟΚ «επιστρέφει» στα κοινωνικά θέματα, με αιχμή του δόρατος το ζήτημα των τραπεζών. Μάλιστα, αναμένεται να δημοσιοποιηθεί η πρόταση της Παράταξης για τη φορολόγησή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ περιλαμβάνει τρεις παρεμβάσεις. Η πρώτη αφορά την έκτακτη εισφορά στα τραπεζικά κέρδη για τα έτη 2025 και 2026. Η δεύτερη σχετίζεται με την επιτάχυνση της απόσβεσης του αναβαλλόμενου φόρου, μέσω αυξημένων απαιτήσεων διανομής κερδών αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό. Η τρίτη παρέμβαση αφορά την κατάργηση των χρεώσεων για τη διατήρηση τραπεζικών λογαριασμών.

Τις επόμενες ημέρες πρόκειται να κατατεθεί σχετική τροπολογία από την αξιωματική αντιπολίτευση, ενώ την Πέμπτη αναμένεται παρέμβαση στη Βουλή από τον Νίκο Ανδρουλάκη.