Το αίτημα Ανδρουλάκη για εκλογές, η μομφή στον Ορμπανισμό και η κοινοβουλευτική «ήττα» Μητσοτάκη

Η χθεσινή «μάχη» στη Βουλή είχε νικητές και ηττημένους, όπως λένε στη Χαριλάου Τρικούπη. Από τη μία πλευρά, εκτιμούν πως φάνηκε η ένδεια επιχειρημάτων του πρωθυπουργού. Από την άλλη, στις τάξεις της Παράταξης επικρατεί απόλυτη ικανοποίηση για τις παρεμβάσεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με στελέχη του Κινήματος να περιγράφουν έναν ιδιαίτερα αιχμηρό Ανδρουλάκη. Κομματικές πηγές επισημαίνουν ότι κατέστη σαφές πως το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που ενσαρκώνει την πολιτική αλλαγή και μπορεί να την κάνει πράξη. Εξ ου και η επιμονή στο αίτημα για άμεση προσφυγή στις κάλπες.

Το «έσχατο σημείο παρακμής» και ο… Ντίλιαν

Ο επικεφαλής του Κινήματος επισήμανε ότι «η χώρα έχει φτάσει στο έσχατο σημείο παρακμής». Μάλιστα, δείχνοντας τον «αμαρτωλό» ΟΠΕΚΕΠΕ, σχολίασε με έντονο ύφος ότι «τους ανασχηματισμούς τους αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία». Παράλληλα, εξαπέλυσε δριμύ κατηγορώ εναντίον του πρωθυπουργού για το σκάνδαλο των υποκλοπών, λέγοντας ότι «κλειδί των πολιτικών εξελίξεων το κρατάει στα χέρια του ο κ. Ντίλιαν».

Επαναλαμβάνοντας ότι πρόκειται για «το έσχατο σημείο παρακμής της χώρας», κατέληξε ότι «πλέον μονόδρομος για να αναπνεύσει η Ελλάδα είναι να παραιτηθείτε και να οδηγηθούμε σε εκλογές. Γιατί ο μόνος εγγυητής της πραγματικής σταθερότητας είναι η ήττα σας και η πολιτική αλλαγή».

Στη Χαριλάου Τρικούπη, μετά την τριτολογία του Κυριάκου Μητσοτάκη μιλούν για «έναν εκβιαζόμενο πρωθυπουργό από έναν απόστρατο, που προσποιείται ότι δεν ξέρει το όνομά του». Σημειωτέον ότι ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι δεν θυμόταν ακριβώς το όνομα του Ταλ Ντίλιαν, προκαλώντας μάλιστα την αντίδραση των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ.

Νίξον ή Όρμπαν

Στην αξιωματική αντιπολίτευση γνωρίζουν ότι η διαχείριση των ζητημάτων που αφορούν στο Κράτος Δικαίου «παγώνουν» τις σχέσεις ανάμεσα στην κυβέρνηση και στους λεγόμενους κεντρώους ψηφοφόρους. Αυτοί μπορεί να πίστεψαν στις προεκλογικές εξαγγελίες Μητσοτάκη περί θεσμικότητας και επιτελικού κράτους, ωστόσο, η ίδια η πολιτική πρακτική της κυβέρνησης διέψευσε τις προσδοκίες τους, επιμένουν από το ΠΑΣΟΚ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επέλεξε να χρησιμοποιήσει πιο σκληρή αντιδεξιά γλώσσα απέναντι στον πρωθυπουργό, ανεβάζοντας περαιτέρω τους αντιπολιτευτικούς τόνους. Μόνο τυχαία δεν πρέπει να θεωρείται η επιλογή του να ταυτίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τον ηττημένο ακροδεξιό των Ουγγρικών εκλογών, Βίκτορ Όρμπαν. Παράλληλα, επανέλαβε τον χαρακτηρισμό περί Έλληνα Νίξον. Συγκεκριμένα, αναφερόμενος στις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του predator σημείωσε: «Τι επιδιώκετε, κύριε Μητσοτάκη, τι επιδιώκετε; Λέτε ότι παγιδευμένοι ήταν 5 στους 79. Είναι 5 στους 8, διότι οι υπόλοιποι από εσάς δεν δεχθήκατε επισήμως να ελεγχθούν τα κινητά σας. Γιατί δεν το κάνατε; Γιατί; Με τι θέλετε να μείνετε στην ιστορία; Ως ο Έλληνας Νίξον ή ο Έλληνας Όρμπαν; Εσείς θα επιλέξετε. Διότι Έλληνα Νίξον σας λέει ο κ. Ντίλιαν. Εσείς θα επιλέξετε. Αλλά ό,τι κι αν επιλέξετε, το αποτέλεσμα και στις δύο περιπτώσεις είναι το ίδιο. Η έξοδος από την εξουσία, γιατί κανένας λαός δεν δέχεται αυτές τις παρακρατικές πρακτικές».

«Χέρι-χέρι ΕΥΠ και Predator»

Ως προς τις υποκλοπές πάντως, τόνισε ότι τα νέα στοιχεία που προέκυψαν στη δίκη αποδεικνύουν ότι «η ΕΥΠ και το predator πήγαιναν χέρι-χέρι».

Υπενθύμισε ότι παρόλο που το δικό του τηλέφωνο δεν παγιδεύτηκε από το κακόβουλο λογισμικό, όταν διαπίστωσε την απόπειρα που έγινε εναντίον του, προσέφυγε στη δικαιοσύνη. Κάτι το οποίο δεν έπραξαν οι κυβερνητικοί βουλευτές και γαλάζιοι αξιωματούχοι.

«Αν εγώ ήμουν Πρωθυπουργός και γινόταν απόπειρα να μου παγιδεύσουν τη μισή κυβέρνηση, τους αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων, δημοσιογράφους, επιχειρηματίες, το πρώτο πράγμα που θα έκανα, θα ήταν να πάω εγώ ως Πρωθυπουργός στη δικαιοσύνη» ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και συνέχισε: «Γιατί δεν πάει ο κ. Μητσοτάκης; Ξέρετε γιατί; Είναι απλά τα πράγματα. Η απροθυμία του να μην ασχοληθεί με ένα σκάνδαλο κατασκοπείας εις βάρος της Ελλάδας, αποδεικνύει ότι αυτός είναι πίσω από όλα και κανείς άλλος».

Η ευρωπαϊκή εισαγγελία

Ο επικεφαλής του Κινήματος δεν άφησε ασχολίαστες τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη εναντίον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναφορικά με τις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με φόντο τις συγκεκριμένες δηλώσεις του υπουργού Υγείας, επισήμανε ότι ο «Όρμπαν των Βαλκανίων δεν είναι ένας χαρακτηρισμός, είναι η πραγματικότητα».

«Αυτός που σας αποκαλούσε πριν από μερικά χρόνια “κόμμα κλεφτών και απατεώνων” και τον τιμήσατε για τα καλά του λόγια κάνοντας τον Αντιπρόεδρό σας, ο κ. Γεωργιάδης, επιτέθηκε στην Ευρωπαία Εισαγγελέα και άνοιξε παράθυρο για την κατάργησή της. Συμφωνείτε, κ. Μητσοτάκη; Συμφωνείτε με την άποψη του κ. Γεωργιάδη; Να μας το πείτε», είπε σε υψηλούς τόνους ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρίζοντας την κυβέρνηση «επικίνδυνη».

Το «προσωπικό ρουσφέτι»

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν προάγει διαφάνεια, αξιοκρατία και ουσιαστικό εκσυγχρονισμό. Με φόντο, δε, την υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον του Μεγάρου Μαξίμου και του Κυριάκου Μητσοτάκη, μιλώντας για μία κυβέρνηση βυθισμένη στα σκάνδαλα και τον πελατειασμό.

«Εσείς που θα κυβερνούσατε μόνο με τους καλύτερους, καλύπτετε τώρα το προσωπικό σας ρουσφέτι, τον κ. Μακάριο Λαζαρίδη, που δυο φορές -το 2007 και το 2013- πληρωνόταν παρανόμως από τους φόρους του ελληνικού λαού ως Ειδικός Επιστήμονας, ενώ δεν είχε πτυχίο ΑΕΙ». Πρόκειται για μία από τις χαρακτηριστικές αναφορές του κ. Ανδρουλάκη κατά τη χθεσινή κοινοβουλευτική συζήτηση.