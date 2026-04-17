newspaper
Παρασκευή 17 Απριλίου 2026
weather-icon 18o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
17.04.2026 | 12:15
Νέο σοκ με σορό κοπέλας που βρέθηκε να επιπλέει στη Διώρυγα της Κορίνθου
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το αίτημα Ανδρουλάκη για εκλογές, η μομφή στον Ορμπανισμό και η κοινοβουλευτική «ήττα» Μητσοτάκη
Πολιτική 17 Απριλίου 2026, 12:00

Το αίτημα Ανδρουλάκη για εκλογές, η μομφή στον Ορμπανισμό και η κοινοβουλευτική «ήττα» Μητσοτάκη

Επέμεινε στο αίτημα για άμεση προσφυγή στις κάλπες ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανεβάζοντας εκ νέου τους τόνους απέναντι στον «Όρμπαν των Βαλκανίων», όπως χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με φόντο τις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την υπόθεση Λαζαρίδη.

ΡεπορτάζΙάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
A
A
Vita.gr
Αυτός θεωρείται ο αόρατος «μαέστρος» της μνήμης

Spotlight

Η χθεσινή «μάχη» στη Βουλή είχε νικητές και ηττημένους, όπως λένε στη Χαριλάου Τρικούπη. Από τη μία πλευρά, εκτιμούν πως φάνηκε η ένδεια επιχειρημάτων του πρωθυπουργού. Από την άλλη, στις τάξεις της Παράταξης επικρατεί απόλυτη ικανοποίηση για τις παρεμβάσεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με στελέχη του Κινήματος να περιγράφουν έναν ιδιαίτερα αιχμηρό Ανδρουλάκη. Κομματικές πηγές επισημαίνουν ότι κατέστη σαφές πως το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που ενσαρκώνει την πολιτική αλλαγή και μπορεί να την κάνει πράξη. Εξ ου και η επιμονή στο αίτημα για άμεση προσφυγή στις κάλπες.

Το «έσχατο σημείο παρακμής» και ο… Ντίλιαν

Ο επικεφαλής του Κινήματος επισήμανε ότι «η χώρα έχει φτάσει στο έσχατο σημείο παρακμής». Μάλιστα, δείχνοντας τον «αμαρτωλό» ΟΠΕΚΕΠΕ, σχολίασε με έντονο ύφος ότι «τους ανασχηματισμούς τους αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία». Παράλληλα, εξαπέλυσε δριμύ κατηγορώ εναντίον του πρωθυπουργού για το σκάνδαλο των υποκλοπών, λέγοντας ότι «κλειδί των πολιτικών εξελίξεων το κρατάει στα χέρια του ο κ. Ντίλιαν».

Επαναλαμβάνοντας ότι πρόκειται για «το έσχατο σημείο παρακμής της χώρας», κατέληξε ότι «πλέον μονόδρομος για να αναπνεύσει η Ελλάδα είναι να παραιτηθείτε και να οδηγηθούμε σε εκλογές. Γιατί ο μόνος εγγυητής της πραγματικής σταθερότητας είναι η ήττα σας και η πολιτική αλλαγή».

Στη Χαριλάου Τρικούπη, μετά την τριτολογία του Κυριάκου Μητσοτάκη μιλούν για «έναν εκβιαζόμενο πρωθυπουργό από έναν απόστρατο, που προσποιείται ότι δεν ξέρει το όνομά του». Σημειωτέον ότι ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι δεν θυμόταν ακριβώς το όνομα του Ταλ Ντίλιαν, προκαλώντας μάλιστα την αντίδραση των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ.

Νίξον ή Όρμπαν

Στην αξιωματική αντιπολίτευση γνωρίζουν ότι η διαχείριση των ζητημάτων που αφορούν στο Κράτος Δικαίου «παγώνουν» τις σχέσεις ανάμεσα στην κυβέρνηση και στους λεγόμενους κεντρώους ψηφοφόρους. Αυτοί μπορεί να πίστεψαν στις προεκλογικές εξαγγελίες Μητσοτάκη περί θεσμικότητας και επιτελικού κράτους, ωστόσο, η ίδια η πολιτική πρακτική της κυβέρνησης διέψευσε τις προσδοκίες τους, επιμένουν από το ΠΑΣΟΚ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επέλεξε να χρησιμοποιήσει πιο σκληρή αντιδεξιά γλώσσα απέναντι στον πρωθυπουργό, ανεβάζοντας περαιτέρω τους αντιπολιτευτικούς τόνους. Μόνο τυχαία δεν πρέπει να θεωρείται η επιλογή του να ταυτίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τον ηττημένο ακροδεξιό των Ουγγρικών εκλογών, Βίκτορ Όρμπαν. Παράλληλα, επανέλαβε τον χαρακτηρισμό περί Έλληνα Νίξον.  Συγκεκριμένα, αναφερόμενος στις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του predator σημείωσε: «Τι επιδιώκετε, κύριε Μητσοτάκη, τι επιδιώκετε; Λέτε ότι παγιδευμένοι ήταν 5 στους 79. Είναι 5 στους 8, διότι οι υπόλοιποι από εσάς δεν δεχθήκατε επισήμως να ελεγχθούν τα κινητά σας. Γιατί δεν το κάνατε; Γιατί; Με τι θέλετε να μείνετε στην ιστορία; Ως ο Έλληνας Νίξον ή ο Έλληνας Όρμπαν; Εσείς θα επιλέξετε. Διότι Έλληνα Νίξον σας λέει ο κ. Ντίλιαν. Εσείς θα επιλέξετε. Αλλά ό,τι κι αν επιλέξετε, το αποτέλεσμα και στις δύο περιπτώσεις είναι το ίδιο. Η έξοδος από την εξουσία, γιατί κανένας λαός δεν δέχεται αυτές τις παρακρατικές πρακτικές».

«Χέρι-χέρι ΕΥΠ και Predator»

Ως προς τις υποκλοπές πάντως, τόνισε ότι τα νέα στοιχεία που προέκυψαν στη δίκη αποδεικνύουν ότι «η ΕΥΠ και το predator πήγαιναν χέρι-χέρι».

Υπενθύμισε ότι παρόλο που το δικό του τηλέφωνο δεν παγιδεύτηκε από το κακόβουλο λογισμικό, όταν διαπίστωσε την απόπειρα που έγινε εναντίον του, προσέφυγε στη δικαιοσύνη. Κάτι το οποίο δεν έπραξαν οι κυβερνητικοί βουλευτές και γαλάζιοι αξιωματούχοι.

«Αν εγώ ήμουν Πρωθυπουργός και γινόταν απόπειρα να μου παγιδεύσουν τη μισή κυβέρνηση, τους αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων, δημοσιογράφους, επιχειρηματίες, το πρώτο πράγμα που θα έκανα, θα ήταν να πάω εγώ ως Πρωθυπουργός στη δικαιοσύνη» ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και συνέχισε: «Γιατί δεν πάει ο κ. Μητσοτάκης; Ξέρετε γιατί; Είναι απλά τα πράγματα. Η απροθυμία του να μην ασχοληθεί με ένα σκάνδαλο κατασκοπείας εις βάρος της Ελλάδας, αποδεικνύει ότι αυτός είναι πίσω από όλα και κανείς άλλος».

Η ευρωπαϊκή εισαγγελία

Ο επικεφαλής του Κινήματος δεν άφησε ασχολίαστες τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη εναντίον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναφορικά με τις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με φόντο τις συγκεκριμένες δηλώσεις του υπουργού Υγείας, επισήμανε ότι ο «Όρμπαν των Βαλκανίων δεν είναι ένας χαρακτηρισμός, είναι η πραγματικότητα».

«Αυτός που σας αποκαλούσε πριν από μερικά χρόνια “κόμμα κλεφτών και απατεώνων” και τον τιμήσατε για τα καλά του λόγια κάνοντας τον Αντιπρόεδρό σας, ο κ. Γεωργιάδης, επιτέθηκε στην Ευρωπαία Εισαγγελέα και άνοιξε παράθυρο για την κατάργησή της. Συμφωνείτε, κ. Μητσοτάκη; Συμφωνείτε με την άποψη του κ. Γεωργιάδη; Να μας το πείτε», είπε σε υψηλούς τόνους ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρίζοντας την κυβέρνηση «επικίνδυνη».

Το «προσωπικό ρουσφέτι»

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν προάγει διαφάνεια, αξιοκρατία και ουσιαστικό εκσυγχρονισμό. Με φόντο, δε, την υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον του Μεγάρου Μαξίμου και του Κυριάκου Μητσοτάκη, μιλώντας για μία κυβέρνηση βυθισμένη στα σκάνδαλα και τον πελατειασμό.

«Εσείς που θα κυβερνούσατε μόνο με τους καλύτερους, καλύπτετε τώρα το προσωπικό σας ρουσφέτι, τον κ. Μακάριο Λαζαρίδη, που δυο φορές -το 2007 και το 2013- πληρωνόταν παρανόμως από τους φόρους του ελληνικού λαού ως Ειδικός Επιστήμονας, ενώ δεν είχε πτυχίο ΑΕΙ». Πρόκειται για μία από τις χαρακτηριστικές αναφορές του κ. Ανδρουλάκη κατά τη χθεσινή κοινοβουλευτική συζήτηση.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Προϋπολογισμοί 2026: Οι κυβερνήσεις ξαναγράφουν τους στόχους για το 2026

Κόσμος
Θετικά σημάδια από ΗΠΑ και Ιράν για συνομιλίες

inWellness
inTown
Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
inTickets 16.04.26

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΠΑΣΟΚ: Λόγια του αέρα η ανάληψη ευθύνης από τον Μακάριο Λαζαρίδη – Οφείλει να τον αποπέμψει ο Μητσοτάκης
«Μην προκαλείτε» 17.04.26

ΠΑΣΟΚ: Λόγια του αέρα η ανάληψη ευθύνης από τον Μακάριο Λαζαρίδη – Οφείλει να τον αποπέμψει ο Μητσοτάκης

Επανέρχεται το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ για τον Μακάριο Λαζαρίδη μετά τη δήλωση περί επιστροφής των «αχρεωστήτως καταβληθέντων» - «Προφανώς, του διαμηνύθηκε πως έρχεται βαρύς ο πέλεκυς», τονίζει

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Με άδεια φαρέτρα προσπαθεί να αποπροσανατολίσει από τα σκάνδαλα – Σε δεινή θέση η κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 17.04.26

Μητσοτάκης: Με άδεια φαρέτρα προσπαθεί να αποπροσανατολίσει από τα σκάνδαλα – Σε δεινή θέση η κυβέρνηση

Προσπάθεια απαξίωσης των ζητημάτων της Δημοκρατίας και της διαφθοράς, ανοιχτές επιθέσεις και ευθείες παρεμβάσεις στην ευρωπαϊκή εισαγγελία και επιχείρηση επιβολής σιωπητηρίου για τις υποκλοπές συνθέτουν την τακτική που επιλέγει ο Κυρ. Μητσοτάκης, απέναντι στη δίνη των σκανδάλων. Χρήση μέχρι και της σοβαρής κατάστασης της υγείας του Γ. Μυλωνάκη στην προσπάθεια αλλαγής ατζέντας.

Γιάννης Μπασκάκης
Ο Νίκος Ανδρουλάκης στο εναρκτήριο συνέδριο Global Progressive Mobilization
Πολιτική 16.04.26

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στο εναρκτήριο συνέδριο Global Progressive Mobilization

Για δύο ημέρες, ηγέτες, εκπρόσωποι προοδευτικών κομμάτων και κινημάτων θα συναντηθούν για να ανταλλάξουν ιδέες και να συντονίσουν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της εποχής μας.

Σύνταξη
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Νετανιάχου και Αούν: Ανάγκη να διατηρηθεί η εκεχειρία
Διπλωματία 16.04.26

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Νετανιάχου και Αούν: Ανάγκη να διατηρηθεί η εκεχειρία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε το βράδυ της Πέμπτης τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύνταξη
Αδωνις Γεωργιάδης: Επίθεση με εντολή ή ερήμην του Μαξίμου;
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

Αδωνις Γεωργιάδης: Επίθεση με εντολή ή ερήμην του Μαξίμου;

Ο Άδωνις Γεωργιαδης αδειάζει τη κυβερνητική γραμμή σε ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές. Και το ερώτημα είναι αν λειτουργεί ως εντολοδόχος του Μαξίμου η ως εκφραστής του σκληρού μπλοκ εντός της γαλάζιας παράταξης.

Βουλή: Το βαρύ κλίμα στη ΚΟ της ΝΔ, η αβεβαιότητα και οι αντιπαραθέσεις για τις άρσεις ασυλίας των «13» του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

Βουλή: Το βαρύ κλίμα στη ΚΟ της ΝΔ, η αβεβαιότητα και οι αντιπαραθέσεις για τις άρσεις ασυλίας των «13» του ΟΠΕΚΕΠΕ

Βουλευτές της ΝΔ διαμαρτυρήθηκαν για τη διαφαινόμενη απόφαση της πλειοψηφίας να ψηφίσει θετικά στις άρσεις ασυλίας των «11» για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Πυρ ομαδόν» κατά Μητσοτάκη από την αντιπολίτευση για το Κράτος Δικαίου – «Πρέπει να φύγει ο διαπλεκόμενος πρωθυπουργός»
Βουλή 16.04.26

«Πυρ ομαδόν» κατά Μητσοτάκη από την αντιπολίτευση για το Κράτος Δικαίου – «Πρέπει να φύγει ο διαπλεκόμενος πρωθυπουργός»

Ομαδικά «πυρά» από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δέχθηκε προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τους πολιτικούς αρχηγούς να τον κατηγορούν ως τον ιθύνοντα νου πίσω από όλα τα σκάνδαλα - Υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ και εκλογές στο επίκεντρο

Η ομολογία Λαζαρίδη για την ποινικά κολάσιμη πράξη της απάτης και η σκοπιμότητα (;) πίσω από την πρόθεση επανόρθωσης
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

Η ομολογία Λαζαρίδη για την ποινικά κολάσιμη πράξη της απάτης και η σκοπιμότητα (;) πίσω από την πρόθεση επανόρθωσης

Η νομική ακτινογραφία της δήλωσης του Μακάριου Λαζαρίδη: Με την πρόθεση του να επανορθώσει, επιστρέφοντας τα αχρεωστήτως καταβληθέντα, καταρχάς ομολογεί την απάτη. Ωστόσο, -με δόλο ή χωρίς- αποσιωπά το πολύ σοβαρό ποινικό σκέλος της υπόθεσης, που απαιτείται να ερευνηθεί σε βάθος, με τα ενδεχόμενα τέλεσης κακουργηματικών πράξεων, και ύπαρξης εγκληματικής οργάνωσης να είναι υπαρκτά.

Βασίλης Ρίζος
Κουτσούμπας: Στο καλό και να μας γράφετε κύριε Μητσοτάκη – Δεν υπάρχει έντιμη διαχείριση της ανεντιμότητας
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

Κουτσούμπας: Στο καλό και να μας γράφετε κύριε Μητσοτάκη – Δεν υπάρχει έντιμη διαχείριση της ανεντιμότητας

Στη δευτερολογία του στη συζήτηση για το Κράτος Δικαίου ο Δ. Κουτσούμπας, κατηγόρησε την κυβέρνηση για υπεκφυγές και λαθροχειρία, σημειώνοντας πως «τίποτα από αυτά δε λειτουργεί πια, η κλεψύδρα αδειάζει για την κυβέρνησή σας».

Φάμελλος: Αρχιερέας της τοξικότητας ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Πώς σας κρατάει ο Λαζαρίδης;
Δευτερολογία 16.04.26

Φάμελλος: Αρχιερέας της τοξικότητας ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Πώς σας κρατάει ο Λαζαρίδης;

«Ένα τέτοιο άτομο που εξαπάτησε το ελληνικό δημόσιο, θα το βάλετε να ελέγχει τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ; Θα βάλετε τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα», ρώτησε ο Σωκράτης Φάμελλος, αναφερόμενος στον νέο υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Εκλογές τώρα, απατηλό όνειρο η τρίτη θητεία ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

Ανδρουλάκης: Εκλογές τώρα, απατηλό όνειρο η τρίτη θητεία ΝΔ

«Ορμπανίσκος των Βαλκανίων είναι ο πρωθυπουργός που δεν εφαρμόζει την απόφαση του ΣτΕ. Και ο Όρμπαν θα ντρεπόταν», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας για τις υποκλοπές και την άρνηση Μητσοτάκη να ενημερώσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ όπως αποφάσισε η Δικαιοσύνη

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Με ειρωνείες στην αντιπολίτευση «απάντησε» για τα «γαλάζια» σκάνδαλα
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

Μητσοτάκης: Με ειρωνείες στην αντιπολίτευση «απάντησε» για τα «γαλάζια» σκάνδαλα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε, απαντώντας στον Νίκο Ανδρουλάκη, πως «οι πολίτες δεν βλέπουν την Ελλάδα που εσείς παρουσιάζετε», επιλέγοντας να αγνοεί τη λαϊκή δυσαρέσκεια για την ακριβή καθημερινότητα, αλλά και για τα «γαλάζια» σκάνδαλα

Σύνταξη
Πέρκα: Απαξίωση του Συντάγματος, θεσμική εκτροπή και ευτελισμός
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

Πέρκα: Απαξίωση του Συντάγματος, θεσμική εκτροπή και ευτελισμός

«Η θεσμική εκτροπή της κυβέρνησης ξεκινά από τον ευτελισμό της λειτουργίας της Βουλής, με συστηματική υποβάθμιση, υπονόμευση, χειραγώγηση διαδικασιών ελέγχου και παραβίαση Κανονισμού και Συντάγματος», τόνισε η Πέτη Πέρκα

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Σήμερα προσγειωθήκατε κ. Μητσοτάκη σε αυτή τη χώρα; Εσείς δεν κυβερνάτε επτά χρόνια;
Βουλή 16.04.26

Κουτσούμπας: Σήμερα προσγειωθήκατε κ. Μητσοτάκη σε αυτή τη χώρα; Εσείς δεν κυβερνάτε επτά χρόνια;

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας σημείωσε πως «οι εξελίξεις στην υπόθεση των υποκλοπών επιβεβαιώνουν ότι μιλάμε για ένα ακόμα σοβαρότατο σκάνδαλο» και ζήτησε πλήρη διερεύνηση του.

Σακελλαρίδης: Επικίνδυνος ο Μητσοτάκης – Δεν δίστασε να εργαλειοποιήσει την περιπέτεια υγείας Μυλωνάκη
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

Σακελλαρίδης: Επικίνδυνος ο Μητσοτάκης – Δεν δίστασε να εργαλειοποιήσει την περιπέτεια υγείας Μυλωνάκη

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης σχολίασε ότι «δεν υπάρχει κόκκινη γραμμή που δεν θα διαβεί για να παραμείνει στην εξουσία» ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Τσουκαλάς: «Θεσμικό κατάντημα για τη χώρα είναι ότι παραμένει υπουργός ο κ. Γεωργιάδης»
Επικαιρότητα 16.04.26

Τσουκαλάς: «Θεσμικό κατάντημα για τη χώρα είναι ότι παραμένει υπουργός ο κ. Γεωργιάδης»

Η επίθεση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Κώστα Τσουκαλά, έγινε μετά την ανοίκεια επίθεση Γεωργιάδη με ψέματα κατά της ευρωπαίας εισαγγελέα Πόπης Παπανδρέου αλλά και μετά τη σημερινή ανάρτηση του υπουργού Υγείας

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τραμπ: Τώρα λέει ότι… τερμάτισε 10 πολέμους – Υπολογίζει Ιράν και Λίβανο
Κόσμος 17.04.26

Ο Τραμπ τώρα λέει ότι... τερμάτισε 10 πολέμους - Υπολογίζει Ιράν και Λίβανο

Οι ισχυρισμοί του Τραμπ, προτού αποφασίσει να επιτεθεί στο Ιράν, ότι τερμάτισε οκτώ πολέμους δεν ήταν και πάλι αληθείς - Τώρα φαίνεται ότι υπολογίζει και αυτούς που ο ίδιος ξεκίνησε

Σύνταξη
Η Άστον Βίλα νίκησε και την Μπολόνια και ο Ολυμπιακός παραμένει η μοναδική ομάδα που έφυγε με «διπλό» από το «Villa Park» (vids)
Europa League 17.04.26

Η Άστον Βίλα νίκησε και την Μπολόνια και ο Ολυμπιακός παραμένει η μοναδική ομάδα που έφυγε με «διπλό» από το «Villa Park» (vids)

Η Άστον Βίλα έκανε ξανά… πλάκα στην έδρα της, νίκησε με 4-0 την Μπολόνια και προκρίθηκε στους «4» του Europa League, συνεχίζοντας αήττητη στο «Villa Park», με εξαίρεση την επική εμφάνιση που έκανε ο Ολυμπιακός πριν δύο χρόνια.

Σύνταξη
Αθήνα: Ηχητικό ντοκουμέντο από τον καυγά που είχε η 30χρονη λίγο προτού εντοπιστεί νεκρή στον ακάλυπτο
Στην Αθήνα 17.04.26

Ηχητικό ντοκουμέντο από τον καυγά που είχε η 30χρονη λίγο προτού εντοπιστεί νεκρή στον ακάλυπτο

Τις κραυγές λίγο προτού η 30χρονη βρεθεί στο κενό άκουσε νεαρός ένοικος, που ξύπνησε από τη φασαρία και ειδοποίησε την Αστυνομία - «Κατάλαβα μόνο ένα 'συγγνώμη, μωρό μου, γύρνα πίσω' στα αγγλικά»

Σύνταξη
Από το σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι στην επιστροφή με την Ίντερ: Η απίθανη ιστορία ενός 15χρονου (pics, vid)
Ποδόσφαιρο 17.04.26

Από το σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι στην επιστροφή με την Ίντερ: Η απίθανη ιστορία ενός 15χρονου (pics, vid)

Η συγκινητική ιστορία του 15χρονου επιθετικού της Ίντερ Φιλίπο Σεραντόνι – Από το σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι που έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του, στην επιστροφή του στη δράση με τους «νερατζούρι».

Σύνταξη
Νέο ιατρικό ανακοινωθέν για τον Γιώργο Μυλωνάκη – Τι αναφέρει
Συνεχίζεται η νοσηλεία 17.04.26

Νέο ιατρικό ανακοινωθέν για τον Γιώργο Μυλωνάκη – Τι αναφέρει

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης νοσηλεύεται στον νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» μετά από ρήξη ανευρύσματος που υπέστη κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου

Σύνταξη
Μεταξουργείο: Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση με μαχαίρι – Το θύμα κινείται αιμόφυρτο λίγο πριν καταρρεύσει
Στο Μεταξουργείο 17.04.26

Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση με μαχαίρι σε 40χρονο - Απομακρύνεται αιμόφυρτος λίγο προτού καταρρεύσει

Ο δράστης επιτέθηκε στον 40χρονο στο Μεταξουργείο και προσπάθησε να πάρει το τσαντάκι που είχε στον ώμο αλλά όταν εκείνος αντιστάθηκε, τον μαχαίρωσε στον μηρό και εξαφανίστηκε

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Πρώτη η Ακροδεξιά στη Γερμανία, δυσαρέσκεια για τα μέτρα του Φρίντριχ Μερτς
AfD 17.04.26

Πρώτη η Ακροδεξιά στη Γερμανία, δυσαρέσκεια για τα μέτρα του Φρίντριχ Μερτς

Οι πολίτες στη Γερμανία δεν φαίνονται να πείθονται από τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών των υψηλών τιμών ενέργειας, αλλά και γενικότερα από τις μεταρρυθμιστικές της προσπάθειες

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ιδιοκτήτρια αυτόματου πωλητή προϊόντων κάνναβης χωρίς σύστημα ταυτοποίησης ανηλίκων
Στη Θεσσαλονίκη 17.04.26

Συνελήφθη ιδιοκτήτρια αυτόματου πωλητή προϊόντων κάνναβης χωρίς σύστημα ταυτοποίησης ανηλίκων

Ο αυτόματος πωλητής βρέθηκε στο μικροσκόπιο στοχευμένων αστυνομικών ελέγχων στη Θεσσαλονίκη, με στόχο την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών

Σύνταξη
Σε βαρύ κλίμα το συνέδριο της ΓΣΕΕ – Υποψήφιος ξανά ο Γιάννης Παναγόπουλος
Ελλάδα 17.04.26

Σε βαρύ κλίμα το συνέδριο της ΓΣΕΕ – Υποψήφιος ξανά ο Γιάννης Παναγόπουλος

Η ουσιαστική έναρξη του συνεδρίου της ΓΣΕΕ θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή περίπου 400 συνέδρων οι οποίοι εκπροσωπούν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους της χώρας

Η μισή Euroleague στα πόδια του Φόρεστ…
Euroleague 17.04.26

Η μισή Euroleague στα πόδια του Φόρεστ…

Ο Παναθηναϊκός και ακόμη έξι ομάδες της Euroleague βρίσκονται στο κυνήγι του Τρεντ Φόρεστ, που αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παίκτες του καλοκαιριού.

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 17 Απριλίου 2026
Cookies