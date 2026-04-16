Μάχη Κορυφής στη Βουλή για το κράτος δικαίου: Σε κλοιό ο Μητσοτάκης για το Μαξίμου Gate – Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση

Σφυροκόπημα της αντιπολίτευσης για το κράτος δικαίου και το σκάνδαλο των υποκλοπών αναμένεται σήμερα στη Βουλή στη διάρκεια της προ ημερησίας συζήτησης στη Βουλή.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσέρχεται στη Βουλή με πολλά θέματα ανοιχτά, μεταξύ αυτών και το σκάνδαλο των υποκλοπών και ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και εσχάτως και την υπόθεση με το πτυχίο Λαζαρίδη όπου σύσσωμη η αντιπολίτευση ζήτησε την αποπομπή του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, θα κληθεί να δώσει πειστικές εξηγήσεις με το κλίμα στην κοινωνία να είναι συντριπτικά εις βάρος του.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επιχειρήσει αλλαγή ατζέντας και να προσανατολίσει τη σημερινή συζήτηση σε μία κουβέντα περί θεσμικών αλλαγών, με στόχο να μην επικεντρωθεί η συζήτηση στα ανοιχτά μέτωπα των σκανδάλων.

