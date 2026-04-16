Σφυροκόπημα Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη: «ΕΥΠ και Predator πήγαιναν χέρι χέρι – Σύντομα τελειώνει ο κατήφορος  

«Η διάβρωση των θεσμών θα τελειώσει μόλις φύγετε εσείς και η παρέα σας από το Μέγαρο Μαξίμου και δεσμευόμαστε ότι θα διερευνηθούν όλα τα σκάνδαλα της κυβέρνησης Μητσοτάκη» τόνισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στη συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου.

Ο κ. Ανδρουλάκης εξαπέλυσε δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, σημειώνοντας στην αρχή της ομιλίας του ότι «εδώ και 7 χρόνια ακολουθείτε τις πιο φαύλες και πελατειακές πρακτικές» και πρόσθεσε ότι σύντομα τελειώνει ο κατήφορος…

«Η διαφθορά, η αδιαφάνεια, ο πελατειασμός και η χειραγώγηση των θεσμών έγιναν καθημερινότητα. Την ευθύνη για όλα αυτά τη φέρετε εσείς προσωπικά, κύριε Μητσοτάκη, που οδήγησε τη χώρα σε μια πρωτοφανή θεσμική και αξιακή κρίση.

Δεν έχετε κανέναν φραγμό. Για αυτούς όλα επιτρέπονται για όσους στηρίζουν τον ίδιο και το Μέγαρο Μαξίμου» σημείωσε ανεβάζοντας τους τόνους.

Κάνατε τους ψευτονταήδες στην Κοβέσι

Σε άλλο σημείο, υποστήριξε ότι «κάνατε τη Βουλή εξοχικό της ευρωπαϊκής εισαγγελίας. Ντρέπεται και η ντροπή, ‘και λίγα κλέψατε’ όπως ισχυρίστηκε ένας υπουργός σας, ο κ. Γεωργιάδης», είπε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Αν αναρωτιέστε τι χρώμα έχει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει βαθύ γαλάζιο», τόνισε.

«Η τομεάρχης κοινοτικών πόρων της Νέας Δημοκρατίας, ξεκοκαλίζει τα ευρωπαϊκά κονδύλια, και ο τομεάρχης ιδιωτικού χρέους ο κ. Πάτσης ξεκοκάλιζε τους κόπους των αδύναμων και εκβιαζόμενων δανειοληπτών από τα funds. Αυτές ήταν οι επιλογές των αρίστων του κ. Μητσοτάκη», πρόσθεσε.

«Κάνετε τους ψευτονταήδες στην κυρία Κοβέσι, αλλά κουβέντα όταν ένας απόστρατος ισραηλινός σας εκβιάζει κ. Μητσοτάκη, για την υπόθεση των υποκλοπών και της κατασκοπείας», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Καλύπτετε το δικό σας ρουσφέτι, τον Μακάριο Λαζαρίδη»

Σε άλλο σημείο, αναφέρθηκε και στην υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη. Όπως είπε, «εσείς που θα λειτουργούσατε μόνο με τους καλύτερους, τώρα διοικείται με το ρουσφέτι σας, τον κ. Λαζαρίδη. Που πληρωνόταν ως ειδικός επιστήμονας ενώ δεν είχε πτυχίο».

«Εσείς που θα κυβερνούσατε μόνο με τους καλύτερους, καλύπτετε τώρα το δικό σας ρουσφέτι, τον κ. Λαζαρίδη, που δυο φορές -το 2007 και το 2013- πληρωνόταν από τους φόρους του ελληνικού λαού ως Ειδικός Επιστήμονας, ενώ δεν είχε καν πτυχίο ΑΕΙ! Πείτε μας τώρα είναι νόμιμοι ή παράνομοι οι διορισμοί;», διερωτήθηκε ο κ. Ανδρουλάκης.

Εν συνεχεία εξαπέλυσε πυρά κατά του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη με φόντο τις χθεσινές του δηλώσεις κατά της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

«Βγήκαν τα ακροδεξιά εξαπτέρυργα να τα βάλουν με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. O κ. Γεωργιάδης επιτέθηκε στην ευρωπαϊκή εισαγγελία και άνοιξε παράθυρο για την κατάργησή της. Συμφωνείτε κύριε Μητσοτάκη;».

ΕΥΠ και Predator πάνε χέρι – χέρι

«Παρακολουθήσατε αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων, πολιτικούς αντιπάλους, επιχειρηματίες. Γιατί δεν πάει στη δικαιοσύνη ο κ. Μητσοτάκης. Η απροθυμία του να ασχοληθεί με το σκάνδαλο αποδεικνύει ότι αυτός είναι πίσω απ΄ όλα. ΕΥΠ και Predator πήγαιναν χέρι – χέρι».

Είστε εξαρτημένοι από την εξουσία. Θυμηθείτε τον όρκο σας και γενναία πάρτε αποφάσεις με το βλέμμα στον λαό. Σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων».