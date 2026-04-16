Μητσοτάκης για Κράτος Δικαίου: Δια-φυγή προς τα μπρος μέσω… θεσμικών αλλαγών – Οι τελευταίες γραμμές άμυνας του Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 16 Απριλίου 2026, 08:52

Μητσοτάκης για Κράτος Δικαίου: Δια-φυγή προς τα μπρος μέσω… θεσμικών αλλαγών – Οι τελευταίες γραμμές άμυνας του Μαξίμου

Να ξεφύγει από τη μέγγενη των κρίσιμων αναπάντητων ερωτημάτων για τις υποκλοπές και το Κράτος Δικαίου θα επιχειρήσει ο Κυρ. Μητσοτάκης στη Βουλή, με αναφορές περί θεσμικών «τομών». Η αμυντική τακτική του Μαξίμου.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Vita.gr
Τα θρεπτικά συστατικά που ελέγχουν την πείνα και ενεργοποιούν τον μεταβολισμό

Τα θρεπτικά συστατικά που ελέγχουν την πείνα και ενεργοποιούν τον μεταβολισμό

Spotlight

Η αλλαγή ατζέντας από τις υποθέσεις των σκανδάλων που κλυδωνίζουν συθέμελα την κυβέρνηση, αναμένεται να είναι το βασικό μέλημα του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά τη σημερινή παρουσία του στη Βουλή, όπου θα βρεθεί αντιμέτωπος με τα εξαιρετικά σοβαρά, αναπάντητα, ερωτήματα που θέτουν οι αλλεπάλληλες αποκαλύψεις, καθώς και με τα πυρά της αντιπολίτευσης.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να επιχειρήσει να προσανατολίσει τη σημερινή κοινοβουλευτική ατζέντα σε μία κουβέντα περί θεσμικών αλλαγών, με στόχο να μην επικεντρωθεί η συζήτηση στα ανοιχτά μέτωπα των σκανδάλων.

«Θεσμική φυγή προς τα μπρος»

Εξ ου και ήδη οι πρώτες πληροφορίες από το κυβερνητικό περιβάλλον, έβαζαν στην επικείμενη ομιλία του πρωθυπουργού τον τίτλο: «Θεσμική φυγή προς τα μπρος» και έκαναν λόγο για «συγκεκριμένες θεσμικές τομές, που θα ανατάξουν τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος», λέγοντας ότι με αυτόν τον τρόπο ο πρωθυπουργός θα απαντήσει «στην πρόθεση της αντιπολίτευσης να εγκλωβίσει την κυβέρνηση σε μια κλειστή, τοξική συζήτηση για τις τελευταίες υποθέσεις».

Και αν η πρώτη γραμμή άμυνας είναι να βαφτιστεί «τοξικότητα» ο έλεγχος απέναντι στην κυβέρνηση για τις σκανδαλώδεις υποθέσεις, η δεύτερη γραμμή άμυνας είναι το γνωστό κυβερνητικό αφήγημα περί διαχρονικών ευθυνών, στο οποίο αναμένεται να επιμείνει και στη Βουλή ο Κυρ. Μητσοτάκης, αφού σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται να πει ότι «όλες οι παθογένειες που έρχονται από το παρελθόν οφείλονται σε ένα κράτος που δεν θέλει να προσαρμοστεί στις ανάγκες της εποχής, διατηρώντας παλαιοκομματικά στοιχεία και πελατειακές σχέσεις».

Και σε αυτό το πλαίσιο αναμένεται να πει ότι το θέμα μπορεί να αντιμετωπιστεί «μόνο με την κατάργηση της διαμεσολάβησης του ανθρώπινου παράγοντα μέσω του ψηφιακού εκσυγχρονισμού του κράτους που περιορίζει την ανθρώπινη επαφή και με βαθιές θεσμικές τομές που περιλαμβάνουν και συνταγματικές ρυθμίσεις».

Γραμμή που βέβαια είναι εξαιρετικά ευάλωτη στην κριτική ότι, λ.χ. στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι εμπλεκόμενοι είναι ο πρόεδρος του Οργανισμού Δημήτριος Μελάς (υποψήφιος ευρωβουλευτής της ΝΔ το 2019), τον οποίο διόρισε η παρούσα κυβέρνηση στη θέση αυτή, καθώς και πολλοί πρώην υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει κανένα «κράτος» στην εξίσωση της υπόθεσης, αλλά μόνο ένα συγκεκριμένο κόμμα. Αυτό της ΝΔ του Κυρ. Μητσοτάκη.

Να στρέψει την ατζέντα στην αναθεώρηση

Παρόλα αυτά ο πρωθυπουργός πρόκειται να επιχειρήσει να στρέψει την ατζέντα της συζήτησης στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης και σε αυτό το πλαίσιο, κατά τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται να δώσει και μια πρόγευση των σκέψεων που έχουν καταθέσει οι βουλευτές της ΝΔ για τη διαδικασία της αναθεώρησης του Συντάγματος.

Όταν βέβαια ήδη διατυπώνεται κριτική για το κατά πόσον νομιμοποιείται πλέον η κυβέρνηση να προχωρήσει σε μια κορυφαία θεσμική διαδικασία όπως η συνταγματική αναθεώρηση, μετά την κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στους θεσμούς, την οποία τροφοδοτούν στη χώρα μας οι αποκαλύψεις των σκανδάλων και οι κυβερνητικοί χειρισμοί απέναντί τους, οι οποίοι καταγγέλλονται ως απόπειρα συγκάλυψης των υποθέσεων αυτών.

Πιο ηχηρή η κριτική του Ευάγγελου Βενιζέλου, ο οποίος καταλογίζει στον πρωθυπουργό ότι «αντιλαμβάνεται την αναθεώρηση ως ένα κουβά στον οποίο πετά από κοινού επιπόλαιες αναθεωρητικές ιδέες και απόβλητα της συνταγματικής παραβατικότητας», ενώ τονίζει ότι «το ανώτερο στάδιο του πελατειακού κράτους είναι το ‘επιτελικό’ κράτος» (ΤΑ ΝΕΑ, 7.4.2026).

Αλλά ακόμα και «γαλάζιοι» βουλευτές, σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις, σημειώνουν ότι εάν ο πρωθυπουργός επιλέξει στη σημερινή συζήτηση στη Βουλή, να μην περιοριστεί σε γενικές αναφορές για την ανάγκη διαλόγου και προτάσεων από τα κόμματα σε σχέση με τη συνταγματική αναθεώρηση, και να προχωρήσει σε καινούριες δηλώσεις για «θεσμικές τομές», όπως η περιβόητη περί «ασυμβίβαστου υπουργού και βουλευτή», που προκάλεσε σκληρή εσωκομματική κριτική, τότε -όπως τονίζουν- η τωρινή προχειρότητα θα είναι ακόμα μεγαλύτερη από την πρώτη.

Περί απαντήσεων

Την ίδια ώρα, οι πληροφορίες από το κυβερνητικό περιβάλλον λένε ότι ο Κυρ. Μητσοτάκης σήμερα στη Βουλή θα δώσει απαντήσεις «και σε όλους τους ισχυρισμούς που διατυπώνει η αντιπολίτευση κατά της κυβέρνησης το τελευταίο διάστημα».

Βέβαια, από την ιστορική δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές -η οποία και ήταν η αφορμή για τη σημερινή συζήτηση στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου- μέχρι σήμερα, η κυβέρνηση έχει αποφύγει να δώσει απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που έχουν τεθεί. Και πόσο μάλλον όταν έχουν μεσολαβήσει και οι αποκαλυπτικές δηλώσεις του ιδρυτή της Intellexa Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος έχει «καρφώσει» ευθέως την κυβέρνηση και την ΕΥΠ για τη χρήση του Predator και έχει στείλει το μήνυμα στον Κυρ. Μητσοτάκη ότι «ο Νίξον έχασε την προεδρία του στην υπόθεση Watergate επειδή προσπάθησε να συγκαλύψει μια επιχείρηση υποκλοπών» (MEGA Stories και Inside Story).

Οι δηλώσεις

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός, στις 27.2.2026 προκαλούσε τον Νίκο Ανδρουλάκη να καταθέσει αίτημα για τη διεξαγωγή της συζήτησης στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου, στη συνέχεια μετέθεσε τη συζήτηση αυτή για μετά το Πάσχα (ενώ η πρόταση Κακλαμάνη ήταν για τις 3 Απριλίου) και μέχρι σήμερα δεν έχει πει ουδέν.

Το, δε, μέγαρο Μαξίμου έως τώρα οχυρώνεται πίσω από την εισαγγελική διάταξη του Αρείου Πάγου που δεν είδε κρατική εμπλοκή στις υποκλοπές, αλλά που αποδείχτηκε διάτρητη μετά τη δικαστική απόφαση, ενώ επιχειρεί να απαξιώσει τον Ντίλιαν με το επιχείρημα ότι όσα λέει τώρα, τα λέει επειδή είναι καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό και θέλει να διασωθεί στον δεύτερο βαθμό.

Όταν βέβαια το ίδιο το Μαξίμου καμία νομική ενέργεια δεν έχει κάνει κατά του ιδρυτή της Intellexa για όσα λέει, ενώ το επιχείρημα ότι τα λέει επειδή καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό, γυρνάει και ανάποδα, αφού μπορεί ασφαλώς να ιδωθεί ως προσωπικό του κίνητρο προκειμένου τώρα να μετατραπεί σε «βαθύ λαρύγγι» και να υποδείξει αυτούς στους οποίους πούλησε το παράνομο λειτουργικό, ώστε να μην χρεωθεί τα πάντα ο ίδιος.

Τελευταία γραμμή άμυνας

Μάλιστα, ως τελευταία γραμμή άμυνας, το Μαξίμου, μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, άφησε ανοιχτό το να είχε το Predator η ΕΥΠ, λέγοντας: «Δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο, ούτε ότι θα μπορούσα να μπορούσα να γνωρίζω κάτι τέτοιο για την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Δεν είμαι στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, δεν μπορώ να έχω ο ίδιος γνώση» (31.3.2026, ΣΚΑΪ Radio).

Αλλά βέβαια η ΕΥΠ, από την πρώτη στιγμή της 7ετούς θητείας της παρούσας κυβέρνησης, πέρασε απευθείας στην αρμοδιότητα του μεγάρου Μαξίμου και του ίδιου του πρωθυπουργού, ενώ ο Κυρ. Μητσοτάκης υποχρεώθηκε και να αλλάξει τον νόμο προκειμένου να τοποθετηθεί στη θέση του Διοικητή της ΕΥΠ ο εκλεκτός του, Παναγιώτης Κοντολέων, που αργότερα αποπέμφθηκε μαζί με τον γενικό γραμματέα (και ανιψιό) του πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη.

Σε κάθε περίπτωση, το είδος των απαντήσεων που μέχρι τώρα έχουν δοθεί από την κυβέρνηση για το θέμα των υποκλοπών, κάθε άλλο παρά αμβλύνουν την άποψη όσων προεξοφλούν ότι ούτε και σήμερα στη βουλή θα απαντηθούν τα κρίσιμα ερωτήματα που μένουν αναπάντητα.

Πυρά ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη και Μητσοτάκη: Δεν αντέχουν τη δικαιοσύνη και τη λογοδοσία, επιλέγουν την τοξικότητα
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

Πυρά ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη και Μητσοτάκη: Δεν αντέχουν τη δικαιοσύνη και τη λογοδοσία, επιλέγουν την τοξικότητα

«Ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται σε πανικό. Έβαλε τον κ. Γεωργιάδη να επιτεθεί με ανοίκειο τρόπο στη δικαιοσύνη» αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς στη σκιά της νέας επίθεσης που εξαπέλυσε χθες ο Άδωνις Γεωργιάδης κατά της ευρωπαϊκής εισαγγελίας

Σύνταξη
Νέα ανοίκεια επίθεση Γεωργιάδη με ψέματα κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας – «Δεν είναι κανένας σοβαρός θεσμός»
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

Νέα ανοίκεια επίθεση Γεωργιάδη με ψέματα κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας – «Δεν είναι κανένας σοβαρός θεσμός»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης έφτασε στο σημείο να πει ότι «η κα Πόπη Παπανδρέου εκβιάζει για την ανανέωση της θητείας της» όταν η ανανέωση έχει γίνει ήδη από τις 14 Νοεμβρίου του 2025 για μία πενταετία

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Με το δάκτυλο στη σκανδάλη για τις υποκλοπές και το βλέμμα στις κάλπες
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

Ανδρουλάκης: Με το δάκτυλο στη σκανδάλη για τις υποκλοπές και το βλέμμα στις κάλπες

Σε τροχιά μετωπικής σύγκρουσης με την κυβέρνηση μπαίνει το ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζητά εκλογές και ανεβάζει σήμερα τους τόνους για το Κράτος Δικαίου από το βήμα της Βουλής.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Βουλή: Ανάμεσα σε συμπληγάδες η κυβέρνηση – Σε βαρύ κλίμα η συζήτηση για το Κράτος Δικαίου
Βουλή 16.04.26

Ανάμεσα σε συμπληγάδες η κυβέρνηση - Σε βαρύ κλίμα η συζήτηση για το Κράτος Δικαίου

Ώρα «απολογίας» για την κυβέρνηση με «διδακτορικό αριστείας». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσέρχεται στη Βουλή με το κλίμα να είναι ιδιαίτερα βαρύ και να έχει όλα τα μέτωπα ανοιχτά. Κράτος Δικαίου, σκάνδαλο υποκλοπών, σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και η υπόθεση Λαζαρίδη συνθέτουν μια εκρηκτική κατάσταση με την αντιπολίτευση να «ακονίζει τα μαχαίρια της».

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Δεν ζητήθηκε αναβολή της συζήτησης για το Κράτος Δικαίου – Η επικοινωνία Ανδρουλάκη με τον Κακλαμάνη
Πολιτική Γραμματεία 15.04.26

ΠΑΣΟΚ: Δεν ζητήθηκε αναβολή της συζήτησης για το Κράτος Δικαίου – Η επικοινωνία Ανδρουλάκη με τον Κακλαμάνη

Το ΠΑΣΟΚ δεν ζήτησε αναβολή της συζήτησης για το Κράτος Δικαίου στην Βουλή, σύμφωνα με αρμόδιες κομματικές πηγές – Τι ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης στον Νικήτα Κακλαμάνη

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Οικογενειακές ιστορίες: Ο Λαζαρίδης με το πτυχίο κολλεγίου «παρέδωσε» τη θέση του στη σύζυγό του, «γαλάζιο παιδί» της Blue Skies
Αριστεία 15.04.26

Οικογενειακές ιστορίες: Ο Λαζαρίδης με το πτυχίο κολλεγίου «παρέδωσε» τη θέση του στη σύζυγό του, «γαλάζιο παιδί» της Blue Skies

Νέα αποκάλυψη για Λαζαρίδη αποδεικνύει ότι στο επιτελικό κράτος Μητσοτάκη βασιλεύει και η οικογενειοκρατία. Όταν παραιτήθηκε από τη Γ.Γ. Ισότητας Φύλων στην ίδια θέση προσελήφθη η σύζυγός του Αθανασία Κοτσαύτη που στο βιογραφικό της έχει και το «πέρασμα» της από την Blue Skies, στο μισθολόγιο της οποίας «φιλοξενούνταν» πολλοί που δούλευαν για λογαριασμό της ΝΔ ή του Μαξίμου.

Σύνταξη
Στον Ευαγγελισμό και πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη – Τι λέει ο γιατρός του
Επικαιρότητα 15.04.26 Upd: 20:48

Στον Ευαγγελισμό και πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη – Τι λέει ο γιατρός του

Ο πρωθυπουργός για δεύτερη φορά μέσα στην ημέρα επισκέπτεται τον υπουργό Επικρατείας ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση από το πρωί μετά από εγκεφαλική αιμορραγία

Σύνταξη
Προκόπης Παυλόπουλος: Δυσοίωνες προβλέψεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Επικαιρότητα 15.04.26

Δυσοίωνες προβλέψεις Παυλόπουλου για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ο Προκόπης Παυλόπουλος μιλά για «έναν πόλεμο χωρίς ορατό τέλος» με «απρόβλεπτες διεθνείς συνέπειες». Εκτιμά πως «εκείνοι που άρχισαν αυτό τον πόλεμο δεν είναι οι πιο κατάλληλοι για να τον τερματίσουν» και εστιάζει στον ρόλο που μπορεί να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύνταξη
Μαρκογιαννάκη: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να μιλήσει για αξιοκρατία – Ο Λαζαρίδης είναι η κορυφή του παγόβουνου
Πολιτική Γραμματεία 15.04.26

Μαρκογιαννάκη: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να μιλήσει για αξιοκρατία – Ο Λαζαρίδης είναι η κορυφή του παγόβουνου

«Μπορεί η κυβέρνηση της ΝΔ να κοιτάξει στα μάτια όλους αυτούς τους πτυχιούχους που είναι εκεί έξω και είτε δουλεύουν ως σερβιτόροι είτε δουλεύουν σεζόν είτε έχουν φύγει από τη χώρα μας για να βρουν κάπου αλλού μια αξιοπρεπή θέση εργασίας αξιοποιώντας τον τίτλο των σπουδών τους;», διερωτήθηκε η Όλγα Μαρκογιαννάκη

Σύνταξη
5+1 ανοιχτά μέτωπα ρίχνουν βαριά σκιά πάνω στην ομιλία Μητσοτάκη στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 15.04.26

5+1 ανοιχτά μέτωπα ρίχνουν βαριά σκιά πάνω στην ομιλία Μητσοτάκη στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου

Όχι μόνο δεν κλείνουν, αλλά ανοίγουν και νέα μέτωπα για τον Κυρ. Μητσοτάκη, ο οποίος θα βρεθεί αντιμέτωπος με όλα στην αυριανή συζήτηση στη Βουλή. Από υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι το εσωκομματικό μέτωπο που φουντώνει, με τελευταίο λάδι στη φωτιά την υπόθεση Λαζαρίδη.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Φάμελλος: Ο πολιτικός απατεώνας Λαζαρίδης είναι σήμα κατατεθέν της ρουσφετολογικής αντίληψης ΝΔ και Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 15.04.26

Φάμελλος: Ο πολιτικός απατεώνας Λαζαρίδης είναι σήμα κατατεθέν της ρουσφετολογικής αντίληψης ΝΔ και Μητσοτάκη

«Τι άλλο πρέπει να αποκαλυφθεί για να διώξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον Μακάριο Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης;», αναρωτιέται ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
ΕΕ για Τουρκία: Καμία ενταξιακή πρόοδος χωρίς μεταρρυθμίσεις – Ρητές αναφορές στις σχέσεις με την Ελλάδα και την Κύπρο
Διπλωματία 15.04.26

ΕΕ για Τουρκία: Καμία ενταξιακή πρόοδος χωρίς μεταρρυθμίσεις – Ρητές αναφορές στις σχέσεις με την Ελλάδα και την Κύπρο

Η έκθεση καταδικάζει τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις της ελληνικής κυριαρχίας από την Τουρκία, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής κατάχρησης του συστήματος NAVTEX, των παραβιάσεων της ελληνικής ΑΟΖ και της παρεμπόδισης κρίσιμων ενεργειακών έργων της ΕΕ, όπως το καλώδιο Great Sea Interconnector και ο αγωγός EastMed

Σύνταξη
Κατσανιώτης για Λαζαρίδη: Ο καθένας κρίνεται από τη δημόσια παρουσία και τον δημόσιο λόγο του – Τι είπε για Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 15.04.26

Κατσανιώτης για Λαζαρίδη: Ο καθένας κρίνεται από τη δημόσια παρουσία και τον δημόσιο λόγο του – Τι είπε για Σαμαρά

«Δεν είναι ευχάριστη η συζήτηση. Υπήρχε και υπάρχει η σκιά του ΟΠΕΚΕΠΕ πάνω από αυτό το υπουργείο, άρα για αυτό θα πρέπει να συζητήσουμε», δήλωσε ο βουλευτής της ΝΔ, Ανδρέας Κατσανιώτης

Σύνταξη
Ζαχαριάδης: Σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα ο κ. Λαζαρίδης θα είχε παραιτηθεί – Ώριμες οι συνθήκες για πρόταση δυσπιστίας
Πολιτική Γραμματεία 15.04.26

Ζαχαριάδης: Σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα ο κ. Λαζαρίδης θα είχε παραιτηθεί – Ώριμες οι συνθήκες για πρόταση δυσπιστίας

«Βλέπουμε σκάνδαλο πάνω στο σκάνδαλο» τόνισε για την κυβέρνηση Μητσοτάκη ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Στον «Ευαγγελισμό» με ρήξη ανευρύσματος ο Γιώργος Μυλωνάκης, οδηγήθηκε άμεσα το χειρουργείο – Το συμβάν στο Μαξίμου
Επικαιρότητα 15.04.26 Upd: 14:02

Στον «Ευαγγελισμό» με ρήξη ανευρύσματος ο Γιώργος Μυλωνάκης, οδηγήθηκε άμεσα το χειρουργείο – Το συμβάν στο Μαξίμου

Ο στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη, Γιώργος Μυλωνάκης, έπαθε λιποθυμικό επεισόδιο στον «πρωινό καφέ» του Μαξίμου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Κυβέρνηση προστασίας του δημοσίου συμφέροντος ή των κολλητών; – Απαντήσεις και για τη 2η πρόσληψη Λαζαρίδη
Επικαιρότητα 15.04.26

ΠΑΣΟΚ: Κυβέρνηση προστασίας του δημοσίου συμφέροντος ή των κολλητών; – Απαντήσεις και για τη 2η πρόσληψη Λαζαρίδη

«Για την περίπτωση της εκ νέου πρόσληψης του κ. Λαζαρίδη σε θέση ΠΕ χωρίς πάλι πτυχίο (!) το 2013, έχει κάνει κάποια έρευνα το Μαξίμου;», αναρωτιέται το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Οργή και προβληματισμός στη ΝΔ για τον Μακάριο Λαζαρίδη – Αναμένουν με αγωνία τις αποφάσεις Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 15.04.26

Οργή και προβληματισμός στη ΝΔ για τον Μακάριο Λαζαρίδη – Αναμένουν με αγωνία τις αποφάσεις Μητσοτάκη

Το κλίμα για τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης είναι βαρύ, με αρκετά γαλάζια στελέχη να εκφράζουν ανοιχτά την ενόχλησή τους - Γιατί το Μαξίμου δεν βγαίνει μπροστά;

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Στασιμοπληθωρισμός: Αυξάνεται η ανησυχία σε Ευρώπη και Ελλάδα – Δυσοίωνα τα σενάρια για την ανάπτυξη
Αναθεωρήσεις προβλέψεων 16.04.26

Αυξάνεται η ανησυχία σε Ευρώπη και Ελλάδα για τον στασιμοπληθωρισμό - Δυσοίωνα τα σενάρια για την ανάπτυξη

Το πλήγμα στην ανάπτυξη μπορεί να φτάσει έως 1 ποσοστιαία μονάδα, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα - Αυξανόμενος ο κίνδυνος να παγιωθούν οι πληθωριστικές προσδοκίες πάνω από τον στόχο

Αλέξανδρος Κλώσσας
Πυρά ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη και Μητσοτάκη: Δεν αντέχουν τη δικαιοσύνη και τη λογοδοσία, επιλέγουν την τοξικότητα
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

Πυρά ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη και Μητσοτάκη: Δεν αντέχουν τη δικαιοσύνη και τη λογοδοσία, επιλέγουν την τοξικότητα

«Ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται σε πανικό. Έβαλε τον κ. Γεωργιάδη να επιτεθεί με ανοίκειο τρόπο στη δικαιοσύνη» αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς στη σκιά της νέας επίθεσης που εξαπέλυσε χθες ο Άδωνις Γεωργιάδης κατά της ευρωπαϊκής εισαγγελίας

Σύνταξη
Η κοινωνία ήδη πληρώνει το μάρμαρο
Editorial 16.04.26

Η κοινωνία ήδη πληρώνει το μάρμαρο

Η εντυπωσιακή αύξηση του πληθωρισμού είναι απλώς ένα προμήνυμα της επιδείνωσης της κατάστασης στην οικονομία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Τουρκία: Τον Έλιοτ Ρότζερ που αιματοκύλισε πανεπιστήμιο των ΗΠΑ είχε πρότυπο ο μαθητής που άνοιξε πυρ
Τραγωδία 16.04.26

Τον Έλιοτ Ρότζερ που αιματοκύλισε πανεπιστήμιο των ΗΠΑ είχε πρότυπο ο μαθητής που άνοιξε πυρ στην Τουρκία

Ο 14χρονος δράστης του χθεσινού μακελειού σε σχολείο στην Τουρκία έπεσε επίσης νεκρός, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για αυτοκτονία ή αν ο θάνατός του οφειλόταν στο χάος που επικράτησε

Σύνταξη
Δημοκρατική στροφή ή παρένθεση; – Η συντριπτική ήττα του Όρμπαν και τα μηνύματα για την Ακροδεξιά
Κρίσιμη καμπή 16.04.26

Δημοκρατική στροφή ή παρένθεση; – Η συντριπτική ήττα του Όρμπαν και τα μηνύματα για την Ακροδεξιά

Το εκλογικό φιάσκο του εθνικολαϊκιστή Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία αποτελεί νίκη για την Ευρώπη και τη φιλελεύθερη δημοκρατία μέχρι νεωτέρας, ενόσω η Ακροδεξιά ανασυντάσσεται

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Κεφαλονιά: Τα σκοτεινά σημεία γύρω από τον θάνατο της 19χρονης – Απολογούνται την Παρασκευή οι τρεις νεαροί
Στην Κεφαλονιά 16.04.26

Τα σκοτεινά σημεία γύρω από τον θάνατο της 19χρονης - Απολογούνται την Παρασκευή οι τρεις κατηγορούμενοι

Τα πλάνα από την κάμερα ασφαλείας του ξενοδοχείου στην Κεφαλονιά αποτυπώνουν την ψυχρότητα με την οποία έδρασαν, μεταφέροντας στα χέρια τη 19χρονη και μαζεύοντας σε μαύρη σακούλα όλα τα ναρκωτικά

Σύνταξη
Εθνική πόλο Γυναικών: Οι κλήσεις για τα προκριματικά του World Cup
Άλλα Αθλήματα 16.04.26

Εθνική πόλο Γυναικών: Οι κλήσεις για τα προκριματικά του World Cup

Μετά τους άνδρες σειρά παίρνουν οι γυναίκες και από 1-6 Μαΐου, στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας θα πραγματοποιηθούν οι αγώνες του προκριματικού Τουρνουά World Cup Υδατοσφαίρισης Γυναικών (Division 1).

Σύνταξη
Νέα ανοίκεια επίθεση Γεωργιάδη με ψέματα κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας – «Δεν είναι κανένας σοβαρός θεσμός»
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

Νέα ανοίκεια επίθεση Γεωργιάδη με ψέματα κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας – «Δεν είναι κανένας σοβαρός θεσμός»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης έφτασε στο σημείο να πει ότι «η κα Πόπη Παπανδρέου εκβιάζει για την ανανέωση της θητείας της» όταν η ανανέωση έχει γίνει ήδη από τις 14 Νοεμβρίου του 2025 για μία πενταετία

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Με το δάκτυλο στη σκανδάλη για τις υποκλοπές και το βλέμμα στις κάλπες
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

Ανδρουλάκης: Με το δάκτυλο στη σκανδάλη για τις υποκλοπές και το βλέμμα στις κάλπες

Σε τροχιά μετωπικής σύγκρουσης με την κυβέρνηση μπαίνει το ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζητά εκλογές και ανεβάζει σήμερα τους τόνους για το Κράτος Δικαίου από το βήμα της Βουλής.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
inTickets 16.04.26

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Σύνταξη
Πληθαίνουν οι αναφορές για νέες συνομιλίες Ιράν – ΗΠΑ αλλά οι απειλές Τραμπ συνεχίζονται – Το Ισραήλ ισοπεδώνει τον Λίβανο
Κόσμος 16.04.26 Upd: 09:33

Πληθαίνουν οι αναφορές για νέες συνομιλίες Ιράν – ΗΠΑ αλλά οι απειλές Τραμπ συνεχίζονται – Το Ισραήλ ισοπεδώνει τον Λίβανο

Έντονη διπλωματική κινητικότητα παρουσιάζεται τις τελευταίες ώρες για επανέναρξη συνομιλιών Ιράν και ΗΠΑ - Το Ισραήλ ισοπεδώνει τον νότιο Λίβανο παρά τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία - Δείτε live

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες για την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη
Ελλάδα 16.04.26

Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες για την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη

Ο στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, λιποθύμησε χθες Τετάρτη κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ, της καθημερινής, κυβερνητικής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός με ρήξη ανευρύσματος

Σύνταξη
Explosive Media: Τα «αθώα» Lego που «νίκησαν» τον Τραμπ – Τα κινούμενα σχέδια στον… πόλεμο
Explosive Media 16.04.26

Τα «αθώα» Lego που «νίκησαν» τον Τραμπ - Τα κινούμενα σχέδια στον… πόλεμο

Μια φιλοϊρανική ομάδα που δημοσιεύει βίντεο με κινούμενα σχέδια σε στυλ Lego, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, «κόπηκε» από το YouTube μετά τη δημοσίευση ενός βίντεο που σατίριζε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ. Όμως, το αποτύπωμά της στο διαδίκτυο παραμένει ισχυρό με τα βίντεο της να συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
