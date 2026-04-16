Σακελλαρίδης: Ο πρωθυπουργός είναι προσωπικά υπόλογος για τον θεσμικό κατήφορο – Ο Γεωργιάδης εξαπολύει ψεύδη για την Ευρωπαία Εισαγγελέα

Πυρά κατά του Άδωνι Γεωργιάδη αλλά και του πρωθυπουργού εξαπέλυσε ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελλαρίδης μιλώντας για θεσμικό κατήφορο και μετατροπή της Ελλάδας σε μια αυταρχική δημοκρατία με ευθύνη του ίδιου του πρωθυπουργού.

Η επίθεση του Άδωνι Γεωργιάδη στην εντεταλμένη ευρωπαία εισαγγελέα στην Ελλάδα κ. Πόπη Παπανδρέου συμπυκνώνει τη διολίσθηση του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα επί κυβέρνησης Μητσοτάκη, τονίζει ο κ. Σακελλαρίδης.

Η δήλωση Σακελλαρίδη

«Σήμερα θα διεξαχθεί στη Βουλή προ ημερησίας διάταξης συζήτησης για το κράτος δικαίου. Αν θα μπορούσε να συμπυκνωθεί σε μία μόνο αναφορά η διολίσθηση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα επί κυβέρνησης Μητσοτάκη, αυτό μπορεί να γίνει με την χτεσινοβραδινή επίθεση του Υπουργού Υγείας Α. Γεωργιάδη στην εντεταλμένη ευρωπαία εισαγγελέα στην Ελλάδα κ. Πόπη Παπανδρέου, στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24» τόνισε ο κ. Σακελλαρίδης για να προσθέσει.

«Ο Α. Γεωργιάδης, χωρίς να έχει κανένα πρόβλημα παραδοσιακά με το ψέμα, ισχυρίστηκε στην τηλεοπτική του συνέντευξη ότι η έρευνα της κ. Παπανδρέου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε επειδή «κρίνεται η ανανέωση της θητείας και θέλει να εκβιάσει την ανανέωση της θητείας της».

Η ανανέωση της θητείας της κ. Παπανδρέου όμως έγινε στις 14 Νοεμβρίου 2025 για 5 χρόνια, δηλαδή μέχρι το Νοέμβριο του 2030».

Συνέχισε τονίζοντας ότι «η συχνότητα και η βαρύτητα των ψεμάτων που εξαπολύονται από τους Υπουργούς της κυβέρνησης για να επιτεθούν στους θεσμούς του κράτους δικαίου που τους ελέγχουν είναι πρωτοφανής. Με τον ίδιο τρόπο επιτέθηκαν στις ανεξάρτητες αρχές (ΑΔΑΕ και Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων), σε δημοσιογράφους που ασκούν κριτική, σε οργανώσεις για τα δικαιώματα και τους πρόσφυγες, σε πολιτικά κόμματα και ο κατάλογος είναι μακρύς.

Ο Α. Γεωργιάδης το έχει κάνει σύστημα. Κάθε φορά που μιλάει οι πιθανότητες αυτό που λέει να είναι ψέμα, είναι μεγαλύτερες από το να είναι αλήθεια».

Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς ανέβασε τους τόνους κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του πρωθυπουργού.

«Χρησιμοποιώντας τα εγχειρίδια του Τραμπ και του Όρμπαν, η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν νιώθει καμία ντροπή να εξαπολύει ψεύδη για να ρίξει λάσπη στον ανεμιστήρα, μήπως και μπερδέψει την κοινή γνώμη και συγκαλυφθεί η αλήθεια για τα σκάνδαλά και την διαφθορά.

Ο Πρωθυπουργός είναι υπόλογος προσωπικά για τον θεσμικό κατήφορο και την μετατροπή της Ελλάδας σε μία αυταρχική δημοκρατία.

Αναμένουμε τα σημερινά ψέματα του Κ. Μητσοτάκη στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου».