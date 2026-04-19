Η selfie του Ανδρουλάκη με Σάντσεθ και Λούλα
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συμμετέχει στο συνέδριο της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης, που διεξάγεται με πρωτοβουλία του Πέδρο Σάντσεθ και του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος
Ενα βίντεο από το συνέδριο της Παγκόσμιας Κινητοποίησης που διεξάγεται στη Βαρκελώνη μοιράστηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης και στο οποίο χαμογελαστός με τον ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ και τον βραζιλιάνο πρόεδρο Λούλα Ντα Σίλβα, δείχνοντας ότι η πολιτική… θέλει και χαμόγελο.
Ο Νίκος Ανδρουλάκης μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μια σέλφι επίσης με τον ισπανό πρωθυπουργό και την επικεφαλής της ευρωομάδας των Σοσιαλιστών, Ιράτσε Γκαρσία Πέρες.
Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ και ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα ηγήθηκαν το διήμερο που μας πέρασε (Παρασκευή και Σάββατο) διάσκεψης παγκόσμιων προοδευτικών κομμάτων σε μια προσπάθεια να υπερασπιστούν την πολυπολικότητα και να κινητοποιήσουν τα προοδευτικά κινήματα μπροστά στην άνοδο της άκρας δεξιάς.
