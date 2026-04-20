Σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών έπληξε περιοχή ανοικτά των βορειοανατολικών ακτών της Ιαπωνίας, μετέδωσε το NHK.

Τσουνάμι ύψους έως και 3 μέτρων αναμένεται να φθάσει στην επαρχία Ιγουάτε του νησιού Χονσού και σε περιοχές του Χοκάιντο, σύμφωνα με την ειδοποίηση που εκδόθηκε.

Σύμφωνα με αναφορές από τοπικά μέσα επικίνδυνα κύματα τσουνάμι είναι πιθανά κατά μήκος των ακτών της Ιαπωνίας σε απόσταση 300 χιλιομέτρων από το επίκεντρο.