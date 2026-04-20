Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Ιαπωνίας – Προειδοποίηση για τσουνάμι
Ο σεισμός έπληξε περιοχή ανοικτά των βορειοανατολικών ακτών της Ιαπωνίας
- Έκτακτη εισφορά στα κέρδη και κατάργηση χρεώσεων – Παρεμβάσεις για τις τράπεζες προαναγγέλλει ο Ανδρουλάκης
- Β. Κικίλιας: «Θα υπερασπιστούμε την Κρήτη από τους σύγχρονους λαθρέμπορους»
- Συνεχίζεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης - αντιπολίτευσης με φόντο τον Λαζαρίδη - «Ο πρωθυπουργός είχε ευθύνη»
- Σοκάρει πατέρας που το παιδί του είναι σε κλινική απεξάρτησης από τα social media
Σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών έπληξε περιοχή ανοικτά των βορειοανατολικών ακτών της Ιαπωνίας, μετέδωσε το NHK.
Τσουνάμι ύψους έως και 3 μέτρων αναμένεται να φθάσει στην επαρχία Ιγουάτε του νησιού Χονσού και σε περιοχές του Χοκάιντο, σύμφωνα με την ειδοποίηση που εκδόθηκε.
🔊音声あり
【津波情報 2026年4月20日】
津波警報を発表しました。ただちに避難してください。
［震源に関する情報］
16時52分頃、三陸沖を震源とする地震。震源の深さは約10km、地震の規模はM7.4と推定。 pic.twitter.com/VUC7tDx05Y
— 特務機関NERV (@UN_NERV) April 20, 2026
Σύμφωνα με αναφορές από τοπικά μέσα επικίνδυνα κύματα τσουνάμι είναι πιθανά κατά μήκος των ακτών της Ιαπωνίας σε απόσταση 300 χιλιομέτρων από το επίκεντρο.
JMA: Magnitude 7.4 earthquake struck off the east coast of Honshu, Japan, at 0753 UTC. Haz-dous tsunami waves are possible along Japan’s coasts within 300 km of the epicenter. #地震 #sismo https://t.co/pJzFpcrEbB pic.twitter.com/zu7e8gG9tn
— GeoTechWar (@geotechwar) April 20, 2026
- Στα χέρια μυστικών υπηρεσιών το «επικίνδυνο» Mythos της Anthropic
- Τάσος Λειβαδίτης: Όλοι επίστευσαν και όλοι απατήθηκαν, όλοι αγωνίστηκαν και όλοι προδόθηκαν
- «Πόρτα» από το σύστημα υγείας βλέπουν οι ασθενείς με τους περιορισμούς στις καινοτόμες θεραπείες
- «I Feel So Free» της Madonna – Μια μαγευτική επιστροφή στη σκηνή των κλαμπ
- Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Ιαπωνίας – Προειδοποίηση για τσουνάμι
- «Τι συμβόλαιο θα έχει ο Δώνης με τη Σαουδική Αραβία»
- Ρόδος: Ελεύθερος μέχρι τη δίκη σε δεύτερο βαθμό ο 70χρονος γυναικολόγος που καταδικάστηκε για βιασμό ασθενών του
- Γιώργος Μυλωνάκης: Παραμένει διασωληνωμένος σε σταθερή κατάσταση – Το νέο ιατρικό ανακοινωθέν
