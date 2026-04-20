Έρχονται τα ΙΧ με εσωτερική τουλαέτα;

Οι περισσότεροι οδηγοί έχουν ακούσει τη φράση «αργούμε; Θέλω να πάω τουαλέτα» την ώρα ενός ταξιδιού, ενώ αρκετοί είναι εκείνοι που έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα, καθώς ήθελαν να κάνουν την… ανάγκη τους ενώ ήταν κολλημένοι στην κίνηση της πόλης.

Λύση σε όλα αυτά τα προβλήματα που σχετιζόνται με την «τουαλέτα καθ’ οδόν» έρχεται να βάλει μια πατέντα που κατοχυρώθηκε στην Κίνα, και αφορά σε ΙΧ όχημα με ενσωματωμένη τουαλέτα.

Σύμφωνα με ένα έγγραφο ευρεσιτεχνίας της εταιρείας Seres, η λύση αφορά μια πλήρως ενσωματωμένη τουαλέτα που «κρύβεται» κάτω από το κάθισμα και εμφανίζεται μόνο όταν χρειαστεί.

Ο μηχανισμός βασίζεται σε συρόμενο σύστημα ραγών, με τον χρήστη να τραβά την τουαλέτα προς τα έξω, να την επιστρέφει στη θέση της μετά τη χρήση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συγκεκριμένη κατασκευή χρησιμοποιεί ένα χημικό σύστημα διαχωρισμού υγρών και στερεών αποβλήτων, κάτι που περιορίζει σημαντικά τις οσμές.

Παράλληλα, θεωρείται πιο πρακτικό για τη διαχείριση και την απόρριψη των αποβλήτων.

Υπάρχουν κενά μέχρι τη χρήση

Βέβαια, η πατέντα στο… χαρτί τα δείχνει όλα τέλεια, ωστόσο υπάρχουν κάποια ερωτήματα που θέλουν διευκρινίσεις μέχρι την τελική εφαρμογή της.

Δηλαδή πού θα αποθηκεύεται το περιεχόμενο, πώς θα απορρίπτεται και πόσο εύκολος θα είναι ο καθαρισμός της τουαλέτας μετά τη χρήση της. Επίσης, όλα αυτά ενδεχομένως να καθορίσουν και την επιθυμία των ιδιοκτητών των οχημάτων να τη χρησιμοποιήσουν.

Όπως έχει φανεί και στο παρελθόν, η κατάθεση της πατέντας δεν σημαίνει και ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία θα βρεθεί άμεσα στη φάση της παραγωγικής διαδικασίας. Μένει να φανεί στο μέλλον, αν τα οχήματα θα διαθέτουν και WC.