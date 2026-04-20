Με καθυστέρηση 8 ετών το ΠΔ για την Προστατευόμενη Περιοχή της Γυάρου

Ως προστατευόμενη θαλάσσια περιοχή αναγνωρίζεται μόνιμα το περιβάλλον της Γυάρου με το πολυαναμενόμενο Προεδρικό Διάταγμα που υπεγράφη στις 16 Απριλίου, μια κίνηση που χαιρετίζει το WWF Ελλάς έπειτα από 8 χρόνια καθυστέρησης με μέτρα προσωρινού χαρακτήρα.

Το νησί, περισσότερο γνωστό ως τόπος εξορίας στη διάρκεια της Χούντας, είναι ενταγμένη από το 2011 στο ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000 και το 2019 έγινε η πρώτη προστατευόμενη θαλάσσια περιοχή στις Κυκλάδες.

Μέχρι σήμερα, όμως, το καθεστώς προστασίας ανανεωνόταν προσωρινά με υπουργικές αποφάσεις, η τελευταία από τις οποίες έληξε τον περασμένο Ιούλιο.

Με το Προεδρικό Διάταγμα:

Οριοθετείται η Προστατευόμενη Περιοχή Γυάρου

Οριστικοποιείται η απαγόρευση κάθε αλιευτικής δραστηριότητας σε ακτίνα 3 ναυτικών μιλίων. γύρω από το νησί με στόχο την ανάκαμψη των ιχθυαποθεμάτων

Προσδιορίζονται οι επιμέρους Ζώνες Προστασίας και οι επιτρεπόμενες χρήσεις και δραστηριότητες σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και την οικολογική ευαισθησία κάθε περιοχής.

Οι παραλίες και οι σπηλιές του νησιού φιλοξενούν το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού της μεσογειακής φώκιας (Monachus monachus), ενώ στις απόκρημνες ακτές της βρίσκεται η δεύτερη μεγαλύτερη αποικία του πτηνού μύχου (Puffinus yelkouan) στον κόσμο.

Κάτω δε από την επιφάνεια της θάλασσας έχουν καταγραφεί οικότοποι προτεραιότητας, όπως λιβάδια ποσειδωνίας (Posidonia oceanica) και κοραλλιογενείς ύφαλοι σε ιδιαίτερα καλή κατάσταση.

Χάρη στο –έστω και προσωρινό μέχρι σήμερα- καθεστώς προστασίας, τα τελευταία 13 χρόμνια έχουν καταγραφεί σημαντικά επιτεύγματα όπως η ανάκαμψη χερσαίων και θαλάσσιων οικοτόπων και η διατήρηση πληθυσμών ορισμένων σπάνιων και απειλούμενων ειδών όπως οι φώκιες, επισήμανε το WWF Ελλάς

Η οργάνωση είχε σημαντικό ρόλο στον καθορισμό του καθεστώτος προστασίας και συμμετείχε στην ανάπτυξη ενός δικτύου απομακρυσμένης επιτήρησης που βοήθησε να μειωθεί κατά 85% η παράνομη αλιεία γύρω από το νησί. Πρόσφατα, μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε το σύστημα ως ορθή πρακτική σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Τη διαχείριση του δικτύου παρακολούθησης έχει αναλάβει πλέον ο ΟΦΥΠΕΚΑ (Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής).

«Το WWF Ελλάς χαιρετίζει την κίνηση αυτή του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εκκρεμούσε από το 2018 και εξασφαλίζει πλέον ένα μόνιμο νομικό καθεστώς για την προστασία της μοναδικής αυτής περιοχής και της βιοποικιλότητας που φιλοξενεί» ανακοίνωσε η περιβαλλοντική οργάνωση.

«Η υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος είναι ένα καθοριστικό ορόσημο και μια νέα σελίδα στην έτσι κι αλλιώς πλούσια ιστορία της Γυάρου».