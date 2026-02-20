science
Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026
Προστατευόμενο «Απάτητο Βουνό» χαρακτηρίστηκε η ορεινή περιοχή των Πρεσπών
Προστατευόμενο «Απάτητο Βουνό» χαρακτηρίστηκε η ορεινή περιοχή των Πρεσπών

Η περιοχή των Πρεσπών συνδυάζει λιμναία και δασικά οικοσυστήματα και χαρακτηρίζεται από υψηλή βιοποικιλότητα με δεκάδες ενδημικά είδη.

Στη λίστα των προστατευόμενων «Απάτητων Βουνών» περνά η ευρύτερη ορεινή περιοχή των Πρεσπών, ένας τόπος πλούσιας βιοποικιλότητας με δεκάδες ενδημικά είδη.

Τα δασικά οικοσυστήματα και οι δύο λίμνες ανήκαν ήδη στο δίκτυο Natura, μέχρι σήμερα όμως δεν είχαν εκδοθεί η περιβαλλοντική μελέτη και τα προεδρικά διατάγματα για τις χρήσεις Γης.

Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η υπουργική απόφαση για τον νέο χαρακτηρισμό «αποσκοπεί στην αποτελεσματική προστασία και διατήρηση των περιοχών του δικτύου Natura 2000 και των ειδών που διαβιούν εντός τους, μέχρι την έγκριση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης και τον καθορισμό χρήσεων γης και διατάξεων προστασίας, μέσω των προτεινόμενων από αυτές σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων».

Η ανακοίνωση αναγνωρίζει ότι η περιοχή των Πρεσπών αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά φυσικά οικοσυστήματα της βαλκανικής χερσονήσου, όπου συναντώνται σημαντικοί τύποι οικοτόπων, υγροτοπικά και δασικά οικοσυστήματα.

Η Μικρή και η Μεγάλη Πρέσπα βρίσκονται σε υψόμετρο περίπου 850 μέτρων. Η Μεγάλη Πρέσπα μοιράζεται ανάμεσα στην Ελλάδα, τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία, ενώ η Μικρή Πρέσπα ανήκει κυρίως στην Ελλάδα, το μικρότερο δυτικό τμήμα της, το οποίο έχει σχεδόν εξαφανιστεί από την πτώση της στάθμης, ανήκει στην Αλβανία.

Πανοραμική άποψη της Μεγάλης Πρέσπας (Angeliki Argyriadou / CC BY-SA 4.0)

Πανοραμική άποψη της Μεγάλης Πρέσπας (Angeliki Argyriadou / CC BY-SA 4.0)

Σύμφωνα με το WWF Ελλάς, η περιοχή φιλοξενεί 261 είδη πουλιών, 61 είδη θηλαστικών, 23 είδη ψαριών του γλυκού νερού, 22 είδη ερπετών, 11 είδη αμφίβιων και πάνω από 1.500 είδη φυτών.

Πάνω από τα μισά είδη πουλιών, αμφιβίων και θηλαστικών που απαντώνται σε ολόκληρη την Ελλάδα, εντοπίζονται και στις Πρέσπες, ενώ από τα 23 είδη ψαριών που φιλοξενούνται εδώ, τα εννέα είναι ενδημικά, δηλαδή συναντώνται μόνο στις Πρέσπες και πουθενά αλλού.

Στις περιοχές που σημειώνονται με κόκκινο απαγορεύεται η διάνοιξη δρόμων (|Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας)

Στις περιοχές που σημειώνονται με κόκκινο απαγορεύεται η διάνοιξη δρόμων (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας)

Η περιοχή των Πρεσπών είναι η παγκόσμια πρωτεύουσα ενός από τα πλέον εμβληματικά είδη υδρόβιων πουλιών του αργυροπελεκάνου. Στη Μικρή Πρέσπα ζει η μεγαλύτερη αποικία του κόσμου, αποτελούμενη από περίπου 1.200 ζευγάρια.

Με τους πρόσθετους όρους και περιορισμούς στην περιοχή των Πρεσπών, επιδιώκεται η θεσμική κατοχύρωση ενός υψηλού επιπέδου προστασίας, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανάσχεση της αλλαγής χρήσης γης -η οποία αποτελεί την κυριότερη αιτία απώλειας της βιοποικιλότητας και του δασικού πλούτου σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο-, την αναχαίτιση της κατάτμησης των φυσικών και δασικών οικοσυστημάτων από δρόμους και τεχνητές επιφάνειες, καθώς και τη διατήρηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας, άγριας πανίδας και ορνιθοπανίδας που απαντώνται στη συγκεκριμένη περιοχή.

Η Μεγάλη Πρέσπα (δεξιά) βρίσκεται κοντά στη βαθιά λίμνη Οχρίδα, στα σύνορα Βόρειας Μακεδονίας και Αλβανίας (NASA)

Η Μεγάλη Πρέσπα (δεξιά) βρίσκεται κοντά στη βαθιά λίμνη Οχρίδα, στα σύνορα Βόρειας Μακεδονίας και Αλβανίας (NASA)

Όπως επισημαίνει το υπουργείο, η τελευταία απόφαση έρχεται «σε συνέχεια σειράς άλλων πρόσφατων Υπουργικών Αποφάσεων περιβαλλοντικής προστασίας, όπως για την ανακήρυξη ως «απάτητων βουνών» της κορυφής Στρογγούλα στα Αθαμανικά Όρη και του όρους Πάρνωνα, την παράταση του καθεστώτος σε Σμόλικα και Τύμφη στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου και Χατζή στη Θεσσαλία, την απαγόρευση αλιείας με συρόμενα εργαλεία στο νησιωτικό σύμπλεγμα Φούρνων Κορσεών, το Προεδρικό Διάταγμα για περιορισμούς στην αλιευτική δραστηριότητα στην  παράκτια ζώνη της Αμοργού».

