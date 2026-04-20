Πυροβολισμοί σε πάρκο στη Βόρεια Καρολίνα – Αναφορές για πολλούς τραυματίες

Σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε σε πάρκο στο Γουίνστον-Σάλεμ της Βόρειας Καρολίνας, στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις αρχές να βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Associated Press, ο ακριβής αριθμός των θυμάτων από την ένοπλη επίθεση παραμένει αδιευκρίνιστος.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 10 το πρωί στο πάρκο Leinbach, το οποίο βρίσκεται κοντά στο Γυμνάσιο Jefferson, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Γουίνστον-Σάλεμ μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι αρχές δεν είχαν επιβεβαιωμένο αριθμό θυμάτων, ενώ οι ύποπτοι παρέμεναν ασύλληπτοι.

Οι πυροβολισμοί δεν σημειώθηκαν εντός του σχολείου, το οποίο τέθηκε σε καθεστώς lockdown μέχρι να διασφαλιστεί η περιοχή, σύμφωνα με το Γραφείο Ερευνών της Πολιτείας της Βόρειας Καρολίνας.

Αρκετά άτομα, τόσο θύματα όσο και ύποπτοι, έχουν ταυτοποιηθεί και εντοπιστεί, ωστόσο οι προσπάθειες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί η πλήρης έκταση της εμπλοκής. Μερικοί από τους εμπλεκόμενους ήταν ανήλικοι.