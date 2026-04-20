Μακελειό στη Λουιζιάνα: Πατέρας των 7 από τα 8 παιδιά που δολοφονήθηκαν ήταν ο δράστης

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το μακελειό με τα οκτώ νεκρά παιδιά στη Λουιζιάνα μετά από πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, ο δράστης είναι 0 31χρονος ο Σαμάρ Ελκινς που πυροβόλησε και σκότωσε 8 παιδιά, εκ των οποίων τα 7 ήταν δικά του.

Η επίθεση ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες σε γειτονιά νότια του κέντρου του Σρίβπορτ, όταν ο δράστης πυροβόλησε μια γυναίκα σε ένα σπίτι και στη συνέχεια μετέβη σε δεύτερη κατοικία, όπου διαπράχθηκε η μαζική δολοφονία.

Επτά παιδιά σκοτώθηκαν μέσα στο δεύτερο σπίτι, ενώ ένα ακόμη εντοπίστηκε νεκρό στην οροφή, πιθανότατα στην προσπάθειά του να διαφύγει.

Ο δράστης μετά το μακελειό, καταδιώχθηκε από την αστυνομία, κατά τη διάρκεια της οποίας κατέλαβε όχημα με την απειλή όπλου ενώ στη συνέχεια έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών.

Ο δράστης είχε συλληφθεί το 2019 για υπόθεση οπλοκατοχής.