Μακελειό στη Λουιζιάνα: Πατέρας των 7 από τα 8 παιδιά που δολοφονήθηκαν ήταν ο δράστης
- Το ακραίο σχέδιο στην Ανταρκτική για να αποτραπεί η άνοδος της στάθμης της θάλασσας
- «Χρυσές» επενδύσεις 2,12 δισ. δολαρίων στους καπνούς του πολέμου
- Γιορτή σήμερα 20 Απριλίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Σιδηρόδρομος: Πόλεμος στους εργαζόμενους και αποκομμένη περιφέρεια – «Και μετά τις βελτιώσεις 25 χρόνια πίσω θα είμαστε»
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το μακελειό με τα οκτώ νεκρά παιδιά στη Λουιζιάνα μετά από πυροβολισμούς.
Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, ο δράστης είναι 0 31χρονος ο Σαμάρ Ελκινς που πυροβόλησε και σκότωσε 8 παιδιά, εκ των οποίων τα 7 ήταν δικά του.
Η επίθεση ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες σε γειτονιά νότια του κέντρου του Σρίβπορτ, όταν ο δράστης πυροβόλησε μια γυναίκα σε ένα σπίτι και στη συνέχεια μετέβη σε δεύτερη κατοικία, όπου διαπράχθηκε η μαζική δολοφονία.
Επτά παιδιά σκοτώθηκαν μέσα στο δεύτερο σπίτι, ενώ ένα ακόμη εντοπίστηκε νεκρό στην οροφή, πιθανότατα στην προσπάθειά του να διαφύγει.
Ο δράστης μετά το μακελειό, καταδιώχθηκε από την αστυνομία, κατά τη διάρκεια της οποίας κατέλαβε όχημα με την απειλή όπλου ενώ στη συνέχεια έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών.
Ο δράστης είχε συλληφθεί το 2019 για υπόθεση οπλοκατοχής.
- Αντίποινα για το αμερικανικό ρεσάλτο σε ιρανικό πλοίο υπόσχεται το Ιράν – Από μία κλωστή κρέμεται η εκεχειρία
- Μακελειό στη Λουιζιάνα: Πατέρας των 7 από τα 8 παιδιά που δολοφονήθηκαν ήταν ο δράστης
- Συνταγή: Φριτάτα με μανιτάρια
- Η απειλή της υπερνοημοσύνης: Πόσο κοντά βρισκόμαστε σε ένα ανεξέλεγκτο μέλλον;
- Παραδοχή από τον στρατό του Ισραήλ ότι μέλος του προκάλεσε φθορές σε άγαλμα του Ιησού στον Λίβανο
- Φράουλες: Νόστιμες, δροσιστικές και θρεπτικές
- Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας τη Δευτέρα – Πού θα βρέξει
- Ένα είδος έκστασης: Γιατί η metal φοράει μάσκες;
