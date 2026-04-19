Λουιζιάνα: Ένοπλος σκότωσε οκτώ παιδιά – Νεκρός και ο δράστης από πυρά της αστυνομίας

Ένοπλος στη Λουιζιάνα σκότωσε οκτώ παιδιά σε επιθέσεις σε τρία διαφορετικά σπίτια το πρωί της Κυριακής, τοπική ώρα. Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας του Σρίβπορτ στη Λουιζιάνα των ΗΠΑ, Γουέιν Σμιθ, τα θύματα των πυροβολισμών ήταν ηλικίας από ενός έως 14 ετών.

Ο δράστης πυροβόλησε συνολικά 10 άτομα. Πλέον είναι νεκρός, έπειτα από πυρά αστυνομικών. Η αστυνομία ανέφερε ότι οι αστυνομικοί τον καταδίωξαν, καθώς επιχείρησε να διαφύγει από το τελευταίο σημείο των επιθέσεων κλέβοντας ένα αυτοκίνητο.

Οι αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν τον ύποπτο κατά τη διάρκεια της καταδίωξης στην ενορία Μπόσιερ, δήλωσε ο Μπόρντελον.

«Πιστεύουμε ότι είναι το μόνο άτομο που πυροβόλησε σε αυτές τις τοποθεσίες εδώ», δήλωσε ο Μπόρντελον.

Αναζητώντας στοιχεία

Προς το παρόν, τα στοιχεία για το περιστατικό είναι πολύ λίγα. Αξιωματούχοι της αστυνομίας στη Λουιζιάνα ανακοίνωσαν ότι εξακολουθούν να συλλέγουν στοιχεία από τους τόπους των εγκλημάτων.

Ο Γουέιν Σμιθ δήλωσε ότι μερικά από τα παιδιά που δολοφονήθηκαν είχαν κάποια σχέση με τον ύποπτο.

«Πρόκειται για μια εκτεταμένη σκηνή εγκλήματος, που δεν μοιάζει με τίποτα που οι περισσότεροι από εμάς έχουμε δει ποτέ», είπε ο αρχηγός της αστυνομίας του Σρίβπορτ στη Λουιζιάνα.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Κρίστοφερ Μπόρντελον περιέγραψε επίσης τον τόπο του εγκλήματος ως «εκτεταμένο», που εκτείνεται σε δύο σπίτια στην περιοχή και σε ένα τρίτο στην οδό Χάρισον που βρίσκεται κοντά.

Έρευνα από την αστυνομία της Λουιζιάνα

Στις έρευνες για το περιστατικό συμμετέχει και η αστυνομία της Πολιτείας της Λουιζιάνα. Ντετέκτιβ της κλήθηκαν από την αστυνομία του Σρίβπορτ να βοηθήσουν.

Η αστυνομία της πολιτείας ζητά από οποιονδήποτε έχει φωτογραφίες, βίντεο ή πληροφορίες να τις μοιραστεί με τους ντετέκτιβ της αστυνομίας της πολιτείας.