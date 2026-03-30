Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026
Κόσμος 30 Μαρτίου 2026, 19:56

Πυροβολισμοί σε σχολείο στην Αργεντινή: Νεκρός 13χρονος μαθητής και οκτώ τραυματίες

Οι πυροβολισμοί στο σχολείο του Σαν Κριστόμπαλ στην Αργεντινή σημειώθηκαν την ώρα που οι μαθητές ετοιμάζονταν να παρακολουθήσουν την καθιερωμένη τελετή έπαρσης της σημαίας πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

Ενας 13χρονος μαθητής σκοτώθηκε και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν σήμερα από τα πυρά 15χρονου σε σχολείο του Σαν Κριστόμπαλ, μιας πόλης 16.000 κατοίκων, στην επαρχία Σάντα Φε της Αργεντινής, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

Ο δράστης συνελήφθη, όπως μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) επικαλούμενο πληροφορίες από τοπικό αξιωματούχο.

«Μαθητές είδαν ένα αγόρι να βγαίνει με όπλο από τουαλέτα κι έβαλαν τις φωνές. Τότε άρχισε να πυροβολεί, να πυροβολεί στον αέρα, κι όλοι αρχίσαμε να τρέχουμε», αφηγήθηκε μια μαθήτρια, που ονομάζεται Πρισίλα, στον ραδιοφωνικό σταθμό Radio Con Vos.

Έξι μαθητές διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου δέχθηκαν ιατρική φροντίδα για ελαφρά τραύματα που υπέστησαν στην προσπάθειά τους να εγκαταλείψουν άρον-άρον το σχολείο, σύμφωνα με την ενημέρωση από τις αρχές της Σάντα Φε. Άλλοι δύο τραυματισμένοι μαθητές διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της πόλης Ραφαέλα, ένας εξ αυτών σε σοβαρή κατάσταση.

Οι ταυτότητες του δράστη και των θυμάτων δεν έχουν δοθεί ακόμη στη δημοσιότητα. Ο δράστης φέρεται να χρησιμοποίησε «κυνηγετικό όπλο», σύμφωνα με δηλώσεις ενός τοπικού αξιωματούχου, του Ραμίρο Μουνιός, στο δίκτυο TN.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν την ώρα που οι μαθητές ετοιμάζονταν να παρακολουθήσουν την καθιερωμένη τελετή έπαρσης της σημαίας πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

«Είπε ότι θα πυροβολούσε ολόκληρη την τάξη του»

Ο πατέρας ενός από τους μαθητές που ήταν μάρτυρας του συμβάντος μίλησε στο τοπικό μέσο ενημέρωσης Aire de Santa Fe και αποκάλυψε όσα του είπε ο γιος του: «Μου είπε ότι περίμεναν για την έπαρση της σημαίας όταν άκουσαν έναν πυροβολισμό. Μετά έναν άλλο και τότε άρχισε να τρέχει».

«Η κόρη μου γύρισε σπίτι κλαίγοντας και είπε ότι ο νεαρός φέρεται να δήλωσε ότι “θα πυροβολούσε ολόκληρη την τάξη του», είπε η Σιλβάνα, της οποίας η κόρη φοιτά στο σχολείο. «Είναι μια κατάσταση που σου σπαράζει την καρδιά», πρόσθεσε.

Όταν η κόρη της επέστρεψε στο σπίτι μετά το περιστατικό, η γυναίκα είπε στο TN ότι δεν κατάλαβε τι είχε συμβεί. «Έπρεπε να την ηρεμήσω για να μου πει τι συνέβη, γιατί δεν σταματούσε να κλαίει. Λένε ότι ο νεαρός είχε κρύψει το όπλο σε μια θήκη κιθάρας, ώστε να μην το προσέξει κανείς», συνέχισε η μητέρα.

Ένας μαθητής που βρισκόταν με τρεις φίλους του στο σημείο του συμβάντος μίλησε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Aire της Σάντα Φε και διηγήθηκε τι συνέβη όταν άρχισαν οι πυροβολισμοί. «Νομίζαμε ότι έσπαγαν πόρτες. Μετά τον τρίτο ή τέταρτο πυροβολισμό, όλοι έτρεξαν. Πηδήξαμε πάνω από τους τοίχους και ένας άντρας μας βοήθησε. Μετά έφτασε η αστυνομία και ένα ασθενοφόρο, και υπήρχαν τραυματίες. Ήμασταν όλοι φοβισμένοι, σκεπτόμενοι τι είχε συμβεί», είπε χαρακτηριστικά.

Ο νεαρός είπε ότι δεν είδε τον δράστη, αλλά είδε «τον πυροβολισμό. Νομίζαμε ότι κάτι εξερράγη. Αυτό δεν θα ξεχαστεί ποτέ, γιατί ο θάνατος του φίλου μας θα μας ακολουθεί για πάντα».

