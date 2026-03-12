Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο στη Βιρτζίνια - Πληροφορίες για έναν νεκρό

Ένας ένοπλος σκοτώθηκε μετά τον τραυματισμό δύο ατόμων στο Constant Hall του Πανεπιστημίου Old Dominion, στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ. Η κατάσταση των τραυματιών δεν είναι προς το παρόν γνωστή.

Ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο, ενώ οι φοιτητές και το προσωπικό κλήθηκαν να ακολουθήσουν τα πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης.

«Επείγουσα ειδοποίηση ODU: Αναφέρθηκε ενεργή απειλή στο Constant Hall. Ακολουθήστε τα πρωτόκολλα run-hide-right. Ανταποκρίνεται προσωπικό έκτακτης ανάγκης. Αποφύγετε την περιοχή», αναφερόταν στην ειδοποίηση.

Τι είπε αυτόπτης μάρτυρας

Ο φοιτητής Logan Hayes δήλωσε ότι άκουσε πολλούς πυροβολισμούς και φωνές ενώ εγκατέλειπε το κτίριο λόγω του συναγερμού πυρκαγιάς. «Άκουσα πολλούς πυροβολισμούς να πέφτουν και ανθρώπους να ουρλιάζουν», ανέφερε σε τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Όλα τα μαθήματα και οι δραστηριότητες στην κύρια πανεπιστημιούπολη έχουν ανασταλεί για την υπόλοιπη ημέρα. Το κοινό καλείται να αποφύγει την περιοχή γύρω από το Constant Hall.

Σε επόμενη ενημέρωση που στάλθηκε από τις αρχές του πανεπιστημίου, περί τις 12:10 τοπική ώρα, τονιζόταν πως «αυτή είναι μια ειδοποίηση ότι δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος. Η έκτακτη κατάσταση στο Constant Hall έχει λήξει. Δεν υπάρχει πλέον ενεργή απειλή για την κοινότητα του campus. Αποφύγετε την περιοχή γύρω από το Constant Hall, όπου οι αρμόδιοι συνεχίζουν τις εργασίες τους».

Δείτε βίντεο από το σημείο: