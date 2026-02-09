Πυροβολισμοί σε γυμνάσιο στις ΗΠΑ – Ένας τραυματίας
Σύμφωνα με τις αρχές ο δράστης έχει συλληφθεί.
- Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν μηχανή μπροστά στα μάτια της ιδιοκτήτριας – «Δικιά μας είναι θεία» της έλεγαν οι δράστες
- Το τελευταίο «αντίο» στον θρύλο της νύχτας – Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον Λάκη Ραπτάκη
- Παναττική απεργία και συλλαλητήριο στο Σύνταγμα για τα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου
- Ένοχος για έναν βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού ο ηθοποιός και σκηνοθέτης
Συναγερμός στο Μέριλαντ των ΗΠΑ καθώς ένα άτομο έχει τραυματιστεί από πυροβολισμός μέσα σε γυμνάσιο.
Το Αστυνομικό Τμήμα της Κομητείας Μοντγκόμερι δήλωσε ότι το Γυμνάσιο Thomas S. Wootton παραμένει κλειστό, καθώς επιπλέον αξιωματούχοι συγκεντρώνονται στον τόπο του συμβάντος.
Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι όλοι οι δρόμοι που οδηγούν στο σχολείο έχουν κλείσει προς το παρόν.
Σύμφωνα με τις αρχές ο δράστης έχει συλληφθεί.
A person was shot inside Thomas S. Wootton High School in Montgomery County, Maryland, according to police. https://t.co/WxYQhUUcGZ
— FOX Baltimore (@FOXBaltimore) February 9, 2026
- Πυροβολισμοί σε γυμνάσιο στις ΗΠΑ – Ένας τραυματίας
- Η Τόρι Σπέλινγκ έκανε αποχή από το σεξ για τρία χρόνια, ενώ έβγαινε με τον Βίνσεντ Γιανγκ
- Νορβηγία: Η οικονομική εισαγγελία διερευνά τις διασυνδέσεις δύο διπλωματών με τον Τζέφρι Έπσταϊν
- Λάρισα: Ξανά στους δρόμους τα τρακτέρ – Στο Σύνταγμα το επόμενο ραντεβού των αγροτών
- ΗΠΑ: Έπειτα από ένα μήνα απεργία, επήλθε μερική συμφωνία μεταξύ νοσηλευτών και εργοδοτών στη Νέα Υόρκη
- Ο πρίγκιπας Αλβέρτος ανησυχεί για την κατάσταση στη μπασκετική ομάδα της Μονακό
- Καιρός: Ισχυρή καταιγίδα στην Αττική – Πως θα κινηθεί η κακοκαιρία
- Λίβανος: Στους 15 οι νεκροί από την κατάρρευση κτιρίου στην Τρίπολη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις