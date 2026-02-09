Πυροβολισμοί σε γυμνάσιο στις ΗΠΑ – Ένας τραυματίας

Συναγερμός στο Μέριλαντ των ΗΠΑ καθώς ένα άτομο έχει τραυματιστεί από πυροβολισμός μέσα σε γυμνάσιο.

Το Αστυνομικό Τμήμα της Κομητείας Μοντγκόμερι δήλωσε ότι το Γυμνάσιο Thomas S. Wootton παραμένει κλειστό, καθώς επιπλέον αξιωματούχοι συγκεντρώνονται στον τόπο του συμβάντος.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι όλοι οι δρόμοι που οδηγούν στο σχολείο έχουν κλείσει προς το παρόν.

Σύμφωνα με τις αρχές ο δράστης έχει συλληφθεί.