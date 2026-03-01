Συναγερμός σήμανε στις αρχές του Όστιν, στην πολιτεία του Τέξας, την Κυριακή (1/3), έπειτα από πυροβολισμούς σε μπαρ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον τρεις άνθρωποι και άλλοι 17 να τραυματιστούν.

Το περιστατικό ερευνάται για πιθανές συνδέσεις με τρομοκρατία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

Οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε κλήσεις για πυροβολισμούς στο μπαρ Buford’s, περίπου στις 1:58 π.μ. (τοπική ώρα). Ο δράστης έκανε κύκλους γύρω από το μπαρ με ένα SUV πριν την επίθεση, δήλωσε η επικεφαλής της αστυνομίας, σε συνέντευξη Τύπου.

«Σε μια στιγμή, άναψε τα φώτα κινδύνου, κατέβασε το παράθυρο και άρχισε να πυροβολεί με πιστόλι από το αυτοκίνητο, χτυπώντας θαμώνες του μπαρ που βρίσκονταν στην αυλή και μπροστά από το μπαρ», είπε η ίδια.

Στη συνέχεια, ο ύποπτος σταμάτησε το αυτοκίνητο και βγήκε με ένα τουφέκι, πυροβολώντας περαστικούς.

Οι πρώτες στιγμές στο μπαρ μετά τους πυροβολισμούς

🇺🇸 Three people are dead, including the suspected gunman, and at least 14 others injured after a shooting at Buford’s Bar on West 6th Street in downtown Austin, Texas. Police say officers shot and killed the suspect after the attack around 2 a.m. CST. The FBI’s Joint Terrorism… pic.twitter.com/gqN5NGOIav — Europa.com (@europa) March 1, 2026

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης του οποίου τα στοιχεία δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών με τους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο.

Ο Alex Doran, ειδικός πράκτορας του πεδίου της FBI στο Σαν Αντόνιο, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η ομοσπονδιακή υπηρεσία συνεργάζεται με την τοπική αστυνομία για την έρευνα.

«Υπήρχαν ενδείξεις ότι το άτομο και το όχημά του μπορεί να έχουν σύνδεση με τρομοκρατία. Ωστόσο, είναι πολύ νωρίς για να βγάλουμε συμπέρασμα», είπε.

🚨BREAKING: FBI on the Austin, Texas shooting: “There were indicators on the subject and in his vehicle that indicate potential nexus to terrorism.” pic.twitter.com/l9c5yn6LLc — Benny Johnson (@bennyjohnson) March 1, 2026

Οι ερευνητές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν οι πυροβολισμοί ήταν αποτέλεσμα τρομοκρατικής ενέργειας ή πράξη ατόμου με ψυχική νόσο, όπως δήλωσαν πηγές στο NBC News.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο δράστης ήταν 15χρονος με καταγωγή από τη Σενεγάλη. Δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητα του υπόπτου ή για τυχόν συνδέσεις με τρομοκρατία.