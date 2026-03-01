newspaper
Τέξας: Πυροβολισμοί σε μπαρ – Τουλάχιστον τρεις νεκροί και 17 τραυματίες
Κόσμος 01 Μαρτίου 2026, 19:15

Τέξας: Πυροβολισμοί σε μπαρ – Τουλάχιστον τρεις νεκροί και 17 τραυματίες

O δράστης σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών με τους αστυνομικούς

Σύνταξη
Συναγερμός σήμανε στις αρχές του Όστιν, στην πολιτεία του Τέξας, την Κυριακή (1/3), έπειτα από πυροβολισμούς σε μπαρ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον τρεις άνθρωποι και άλλοι 17 να τραυματιστούν.

Το περιστατικό ερευνάται για πιθανές συνδέσεις με τρομοκρατία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

Οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε κλήσεις για πυροβολισμούς στο μπαρ Buford’s, περίπου στις 1:58 π.μ. (τοπική ώρα). Ο δράστης έκανε κύκλους γύρω από το μπαρ με ένα SUV πριν την επίθεση, δήλωσε η επικεφαλής της αστυνομίας, σε συνέντευξη Τύπου.

«Σε μια στιγμή, άναψε τα φώτα κινδύνου, κατέβασε το παράθυρο και άρχισε να πυροβολεί με πιστόλι από το αυτοκίνητο, χτυπώντας θαμώνες του μπαρ που βρίσκονταν στην αυλή και μπροστά από το μπαρ», είπε η ίδια.

Στη συνέχεια, ο ύποπτος σταμάτησε το αυτοκίνητο και βγήκε με ένα τουφέκι, πυροβολώντας περαστικούς.

Οι πρώτες στιγμές στο μπαρ μετά τους πυροβολισμούς

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης του οποίου τα στοιχεία δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών με τους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο.

Ο Alex Doran, ειδικός πράκτορας του πεδίου της FBI στο Σαν Αντόνιο, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η ομοσπονδιακή υπηρεσία συνεργάζεται με την τοπική αστυνομία για την έρευνα.

«Υπήρχαν ενδείξεις ότι το άτομο και το όχημά του μπορεί να έχουν σύνδεση με τρομοκρατία. Ωστόσο, είναι πολύ νωρίς για να βγάλουμε συμπέρασμα», είπε.

Οι ερευνητές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν οι πυροβολισμοί ήταν αποτέλεσμα τρομοκρατικής ενέργειας ή πράξη ατόμου με ψυχική νόσο, όπως δήλωσαν πηγές στο NBC News.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο δράστης ήταν 15χρονος με καταγωγή από τη Σενεγάλη. Δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητα του υπόπτου ή για τυχόν συνδέσεις με τρομοκρατία.

Κόσμος
Τραμπ: Συμφώνησα να μιλήσω με τους Ιρανούς – Το Ισραήλ καλεί 100.000 εφέδρους

Τραμπ: Συμφώνησα να μιλήσω με τους Ιρανούς – Το Ισραήλ καλεί 100.000 εφέδρους

Ιράν: Δημοσιογράφος ξεσπά σε λυγμούς ανακοινώνοντας τον θάνατο του Χαμενεΐ [βίντεο]
«Ο ηγέτης και ιμάμης μας...» 01.03.26

Ιράν: Δημοσιογράφος ξεσπά σε λυγμούς ανακοινώνοντας τον θάνατο του Χαμενεΐ

«Ήπιε το γλυκό, αγνό ποτό του μαρτυρίου και εντάχθηκε στο Ανώτατο Ουράνιο Βασίλειο», λέει ο Ιρανός δημοσιογράφος, θρηνώντας για τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ.

Σύνταξη
Νεκρός και ο Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, λένε τα ιρανικά ΜΜΕ
Μέση Ανατολή 01.03.26

Νεκρός και ο Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, λένε τα ιρανικά ΜΜΕ

Ο Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ ήταν επίσης από τους πιο σκληρούς επικριτές της Δύσης στο Ιράν. Όταν εξελέγη πρόεδρος δήλωσε ότι «η βελτίωση των σχέσεων του Ιράν με τη Δύση δεν είναι κάτι απαραίτητο».

Σύνταξη
Μπαχρέιν: Η πρεσβεία των ΗΠΑ καλεί τους Αμερικανούς να αποφεύγουν ξενοδοχεία
Μπαχρέιν 01.03.26

Η πρεσβεία των ΗΠΑ καλεί τους Αμερικανούς να αποφεύγουν ξενοδοχεία στη Μανάμα

Η πρεσβεία των ΗΠΑ καλεί τους Αμερικανούς να αποφεύγουν τα ξενοδοχεία της Μανάμα - Στο Αμάν η αμερικανική πρεσβεία καλεί το προσωπικό να αποφεύγει το κτίριό της λόγω κινδύνου επίθεσης

Σύνταξη
Πάπας Λέων για τον πόλεμο στο Ιράν: «Σταματήστε τη δίνη της βίας πριν μετατραπεί σε οριστικό βάραθρο»
Κόσμος 01.03.26

«Σταματήστε τη δίνη της βίας πριν μετατραπεί σε οριστικό βάραθρο» - Το μήνυμα του Πάπα για τον πόλεμο στο Ιράν

Τη βαθιά ανησυχία του εξέφρασε ο Πάπας Λέων ΙΔ' για τον πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ιράν, τονίζοντας ότι «η σταθερότητα και η ειρήνη δεν οικοδομούνται με αμοιβαίες απειλές ούτε με όπλα»

Σύνταξη
Ιράν: Βίντεο και φωτογραφίες από τη στιγμή του βομβαρδισμού στο συγκρότημα που σκοτώθηκε ο Αλί Χαμενεΐ
Κόσμος 01.03.26

Βίντεο και φωτογραφίες από τη στιγμή του βομβαρδισμού στο συγκρότημα που σκοτώθηκε ο Αλί Χαμενεΐ

Η επίθεση στο συγκρότημα που σκοτώθηκε ο Χαμενεΐ απαιτούσε σχετικά λίγα αεροσκάφη, αλλά ήταν οπλισμένα με πυρομαχικά μεγάλης εμβέλειας και υψηλής ακρίβειας.

Σύνταξη
Νέες απειλές Νετανιάχου: Θα χτυπήσουμε χιλιάδες στόχους στο Ιράν τις επόμενες ημέρες
Κόσμος 01.03.26

Νέες απειλές Νετανιάχου: Θα χτυπήσουμε χιλιάδες στόχους στο Ιράν τις επόμενες ημέρες

«Πολίτες του Ιράν τώρα είναι η ώρα να ενώσετε τις δυνάμεις σας για να ανατρέψετε το καθεστώς και να εξασφαλίσετε το μέλλον σας», αναφέρει ο Νετανιάχου απευθυνόμενος στους Ιρανούς

Σύνταξη
Ισραήλ: Σε ασφαλή τοποθεσία το Μεγάλο Χειρόγραφο του Ησαΐα λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν
Μέση Ανατολή 01.03.26

Ισραήλ: Σε ασφαλή τοποθεσία το Μεγάλο Χειρόγραφο του Ησαΐα λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν

Το αρχαιότερο σχεδόν πλήρες βιβλικό κείμενο που έχει διασωθεί, ηλικίας άνω των 2.100 ετών, απομακρύνθηκε από το Μουσείο του Ισραήλ για λόγους ασφαλείας, μετά τις έκτακτες οδηγίες των αρχών εν μέσω της κρίσης με το Ιράν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το «μήνυμα» του Μουρίνιο στον Πρεστιάνι
On Field 01.03.26

Το «μήνυμα» του Μουρίνιο στον Πρεστιάνι

Ο Πορτογάλος προπονητής της Μπενφίκα ήταν ξεκάθαρος για το μέλλον του Πρεστιάνι στο Ντα Λουζ, αν ο Αργεντίνος κριθεί ένοχος για ρατσιστική επίθεση στον Βινίσιους

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης
Ποδόσφαιρο 01.03.26

LIVE: ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης

LIVE: ΠΑΟΚ – Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Αστέρας για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Κρίσταλ Πάλας 2-1: Σπουδαία ανατροπή για τους «Κόκκινους Διάβολους» που ανέβηκαν στην 3η θέση
Ποδόσφαιρο 01.03.26

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Κρίσταλ Πάλας 2-1: Σπουδαία ανατροπή για τους «Κόκκινους Διάβολους» που ανέβηκαν στην 3η θέση

Η Κρίσταλ Πάλας την άγχωσε, όμως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρήκε το δρόμο για την ανατροπή και για ακόμη μια νίκη που την ανέβασε στην 3η θέση της Premier League. Νίκη της Μπράιτον επί της Φόρεστ, έχασε και από τη Φούλαμ η Τότεναμ.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Στουτγκάρδη-Βόλφσμπουργκ 4-0: Οι ορεξάτοι γηπεδούχοι «καθάρισαν» από το πρώτο ημίχρονο
Ποδόσφαιρο 01.03.26

Στουτγκάρδη-Βόλφσμπουργκ 4-0: Οι ορεξάτοι γηπεδούχοι «καθάρισαν» από το πρώτο ημίχρονο

Αχτύπητη παραμένει η Στουτγκάρδη στην έδρα της που έκανε επίδειξη δύναμης κόντρα στην ουραγό Βόλφσμπουργκ. Δυο γκολ ο Τζέιμι Λεβέλινγκ. Ο Κουλεριάκης έπαιξε σε όλο το ματς.

Σύνταξη
O Χριστόφορος Παπακαλιάτης μας δίνει μια γεύση από τα γυρίσματα του νέου κύκλου του «Maestro»
Ανατροπές και σασπένς 01.03.26

O Χριστόφορος Παπακαλιάτης μας δίνει μια γεύση από τα γυρίσματα του νέου κύκλου του «Maestro»

«Λίγα πλάνα από τα παρασκήνια στους Παξούς κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων των νέων επεισοδίων του Maestro», ανέφερε σε πρόσφατη ανάρτησή του ο δημιουργός της σειράς, Χριστόφορος Παπακαλιάτης.

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 01.03.26

LIVE: Άρσεναλ – Τσέλσι

LIVE: Άρσεναλ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Τσέλσι για την 28η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ο πραγματικός λόγος που μας κάνει να φοβόμαστε την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης
AI 01.03.26

Ο πραγματικός λόγος που μας κάνει να φοβόμαστε την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης

Γιατί ο φόβος μας για την τεχνητή νοημοσύνη είναι στην πραγματικότητα ο φόβος για την εργαλειοποίησή της από το κεφάλαιο εις βάρος των εργαζομένων και της ίδιας της επιβίωσής μας.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»: Ο αδερφός της Μαρίας Λαδά ξεσπά στο in για τον άδικο θάνατο της ΑμεΑ αδερφής του
Καταγγελίες 01.03.26

Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»: Ο αδερφός της Μαρίας Λαδά ξεσπά στο in για τον άδικο θάνατο της ΑμεΑ αδερφής του

Στο in και η πρόεδρος του Συλλόγου ΑμεΑ και φίλη της θανούσης: «Έγινε λάθος στο χειριστήριο - το ασθενοφόρο του αεροδρομίου δεν μας μετέφερε εκτός - το ΕΚΑΒ έκανε δύο ώρες να έρθει να μας πάρει - ήταν μία μαχήτρια της ζωής!»

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
The Beatles: Το μέλος της θρυλικής μπάντας που βρέθηκε πρώτο πίσω από τα σίδερα της φυλακής
Μαριχουάνα & αεροδρόμια 01.03.26

The Beatles: Το μέλος της θρυλικής μπάντας που βρέθηκε πρώτο πίσω από τα σίδερα της φυλακής

Το 1980, μέλος των Beatles συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Τόκιο για κατοχή μαριχουάνας και κρατήθηκε εννέα ημέρες, αντιμετωπίζοντας βαριά ποινή. Το περιστατικό προκάλεσε διεθνή θόρυβο και βαθιές συνέπειες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Super League 2: Ο Ολυμπιακός Β’ «πλήγωσε» τον Πανιώνιο (2-1), φαβορί για την άνοδο η Καλαμάτα! (2-0)
Super League 2 01.03.26

«Αγκαλιά» με την άνοδο η Καλαμάτα (2-0), ο Ολυμπιακός Β' «φρέναρε» τον Πανιώνιο! (2-1)

Η νίκη που πέτυχε η Καλαμάτα με 2-0 επί του Μαρκό στην έδρα της, σε συνδυασμό με την ήττα του Πανιωνίου με 2-1 από τον Ολυμπιακού Β' έχρισε φαβορί για την άνοδο στη Super League τη «Μαύρη Θύελλα».

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Βόλος – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 01.03.26

LIVE: Βόλος – ΑΕΚ

LIVE: Βόλος – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βόλος – ΑΕΚ για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
