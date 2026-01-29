Εκτέλεση θανατοποινίτη στο Τέξας – Η πρώτη του 2026 στις ΗΠΑ
Στον 55χρονο που είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τον φόνο πρώην φίλης του και του συντρόφου της, χορηγήθηκε θανατηφόρο ενέσιμο διάλυμα στη φυλακή του Χάντσβιλ στο Τέξας
Άνδρας καταδικασμένος σε θάνατο για τον φόνο το 1998 πρώην φίλης του και του νέου συντρόφου της εκτελέστηκε χθες Τετάρτη στο Τέξας, στον αμερικανικό Νότο.
Επρόκειτο για την πρώτη εκτέλεση στις ΗΠΑ το 2026.
Ο Τσαρλς Βίκτορ Τόμσον, 55 ετών, εκτελέστηκε με θανατηφόρο ενέσιμο διάλυμα στη φυλακή του Χάντσβιλ.
Είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών επειδή σκότωσε με πυροβόλο όπλο τον Ντάρεν Κιθ Κέιν, 39 ετών, και τη–συνομήλική του πρώτου θύματος, πρώην σύντροφό του–Ντενίζ Χέισλιπ, στο σπίτι της τελευταίας. Ο άνδρας πέθανε επιτόπου. Η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν, μια εβδομάδα αργότερα.
ΗΠΑ: 47 εκτελέσεις το 2025
Συνολικά, το 2025 στις ΗΠΑ έγιναν 47 εκτελέσεις, από τις περίπου είκοσι τον χρόνο εδώ και χονδρικά μια δεκαετία. Επρόκειτο για τον υψηλότερο αριθμό θανατώσεων μετά τις 52 που είχαν καταγραφτεί το 2009.
Στην πλειονότητά τους, οι εκτελέσεις στις ΗΠΑ πέρυσι έγιναν με θανατηφόρα ενέσιμα διαλύματα: 39.
Άλλες πέντε έγιναν με πρόκληση ασφυξίας διά της εισπνοής αζώτου, μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στον κόσμο στην Αλαμπάμα (νότια) το 2024 και συγκρίνεται από ειδικούς του ΟΗΕ με μορφή «βασανιστηρίου». Τρεις έγιναν από εκτελεστικά αποσπάσματα στη Νότια Καρολίνα· πριν από φέτος, η μέθοδος αυτή είχε να χρησιμοποιηθεί στις ΗΠΑ από το 2010.
Όπως σχεδόν κάθε χρόνο, η εφαρμογή της θανατικής ποινής ήταν γεωγραφικά συγκεντρωμένη πέρυσι: μόλις 11 πολιτείες, κυρίως στον Νότο, εκτέλεσαν θανατοποινίτες το 2025. Σε οκτώ από αυτές, απαγγέλθηκαν νέες θανατικές ποινές.
Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Σε άλλες τρεις–Καλιφόρνια, Όρεγκον, Πενσιλβάνια–εφαρμόζεται μορατόριουμ στην εφαρμογή της, δυνάμει αποφάσεων των κυβερνητών τους.
