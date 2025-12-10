newspaper
Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025
Εκτέλεση θανατοποινίτη στη Φλόριντα – Είχε κριθεί ένοχος για τον φόνο μητέρας
Κόσμος 10 Δεκεμβρίου 2025 | 04:20

Εκτέλεση θανατοποινίτη στη Φλόριντα – Είχε κριθεί ένοχος για τον φόνο μητέρας

Ο Μαρκ Τζέραλντς, 58 ετών, εκτελέστηκε στη Φλόριντα καθώς είχε κριθεί ένοχος για τον φόνο μητέρας, η οποία βρέθηκε από τον γιο της, οκτώ ετών, ξυλοκοπημένη και μαχαιρωμένη μέχρι θανάτου.

Πενηνταοκτάχρονος καταδικασμένος στην εσχάτη των ποινών για τον φόνο τριαντατριάχρονης μητέρας το 1989 εκτελέστηκε χθες Τρίτη στη Φλόριντα, στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ (στη φωτογραφία από Florida Department of Corrections/wusf.org, επάνω, ο εκτελεσθείς Μαρκ Τζέραλντς).

Η Πέτιμποουν είχε βρεθεί από τον γιο της, οκτώ ετών, ξυλοκοπημένη και μαχαιρωμένη μέχρι θανάτου μέσα στο σπίτι της

Η εκτέλεση, που έγινε με θανατηφόρο ενέσιμο διάλυμα, ήταν η 45η της χρονιάς στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων 18 στη συγκεκριμένη πολιτεία. Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό από το 2010, όταν είχαν γίνει 46.

Είναι ωστόσο προγραμματισμένες άλλες τρεις ως το τέλος του 2025.

Ο Μαρκ Τζέραλντς είχε κριθεί ένοχος στη δίκη για τον φόνο μητέρας. Η Τρέσα Πέτιμποουν είχε βρεθεί από τον γιο της, οκτώ ετών, όταν επέστρεψε από το σχολείο, ξυλοκοπημένη και μαχαιρωμένη μέχρι θανάτου μέσα στο σπίτι της.

Στη μεγάλη πλειονότητά τους, οι εκτελέσεις στις ΗΠΑ φέτος έγιναν με θανατηφόρα ενέσιμα διαλύματα — 37 μέχρι στιγμής το 2025.

Εναλλακτικές… εκτελέσεις

Aλλες πέντε έγιναν με πρόκληση ασφυξίας διά της εισπνοής αζώτου, μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στον κόσμο στην Αλαμπάμα το 2024 και χαρακτηρίζεται από ειδικούς του ΟΗΕ μορφή «βασανιστηρίου».

Τρεις έγιναν από εκτελεστικά αποσπάσματα στη Νότια Καρολίνα, μέθοδο που είχε να χρησιμοποιηθεί στη χώρα από το 2010.

Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Σε άλλες τρεις —Καλιφόρνια, Ορεγκον, Πενσιλβάνια— εφαρμόζεται μορατόριουμ δυνάμει αποφάσεων των κυβερνητών τους.

Πηγή: ΑΠΕ

Τενερίφη: Ακόμα 4 τουρίστες νεκροί στην Ισπανία εξαιτίας γιγάντιων κυμάτων
Τενερίφη 10.12.25

Ακόμα 4 τουρίστες νεκροί στην Ισπανία εξαιτίας γιγάντιων κυμάτων

Δυστυχώς, οι τουρίστες στην Ισπανία δεν δείχνουν τον απαιτούμενο σεβασμό στα κύματα του Ατλαντικού που μαστιγώνουν τις ακτές, παρά τις προειδοποιήσεις με αποτέλεσμα να υπάρχουν ακόμα 4 νεκροί.

Σύνταξη
Σουδάν: Συνετρίβη μεταγωγικό αεροσκάφος – Δεν υπάρχουν επιζώντες
«Τεχνική βλάβη» 10.12.25

Δεν υπάρχουν επιζώντες στη συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους στο Σουδάν

Δεν υπάρχουν επιζώντες από τη συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους των ενόπλων δυνάμεων του Σουδάν, ενώ προσπαθούσε να προσγειωθεί σε στρατιωτική βάση στην πόλη Πορτ Σουδάν, στην Ερυθρά θάλασσα.

Σύνταξη
Η πρόεδρος της χώρας καταγγέλλει «εκλογικό» και ψηφιακό «πραξικόπημα» στην Ονδούρα
Νοθεία και προβλήματα 10.12.25

Η πρόεδρος της χώρας καταγγέλλει «εκλογικό» και ψηφιακό «πραξικόπημα» στην Ονδούρα

Παρότι οι εκλογές στην Ονδούρα κύλισαν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα εντός της χώρας, η απελθούσα πρόεδρος Ξιομάρα Κάστρο καταγγέλλει ψηφιακό και εκλογικό πραξικόπημα

Σύνταξη
Αεροπλάνο προσγειώνεται πάνω σε αυτοκίνητο και όλοι επιβιώνουν με γρατζουνιές! [βίντεο]
Τρομακτικό 10.12.25

Απίστευτο σκηνικό στις ΗΠΑ: Αεροπλάνο προσγειώθηκε σε εν κινήσει ΙΧ

Την Δευτέρα το βράδυ μια 57χρονη οδηγός μπορεί να πει πως «έπεσε ο ουρανός στο κεφάλι της», όταν ένα αεροπλάνο προσγειώθηκε πάνω στο αυτοκίνητό της και την γλίτωσαν όλοι!

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τι ζητά ο Ζελένσκι για να πάει σε εκλογές
Ουκρανία 09.12.25

Τι ζητά ο Ζελένσκι για να πάει σε εκλογές

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σήκωσε το γάντι που πέταξε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ζήτησε να διεξαχθούν εκλογές στην Ουκρανία. Την Τετάρτη η Ουκρανία μπορεί να παραδώσει το ειρηνευτικό σχέδιο των 20 σημείων

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο άγνωστος πόλεμος Κιέβου-Μόσχας: Ο Ζελένσκι δεν θέλει μόνο εδάφη πίσω, αλλά και έναν… καλλιτέχνη
Δύσκολη μάχη 09.12.25

Άγνωστος πόλεμος Κιέβου-Μόσχας: Ο Ζελένσκι δεν θέλει μόνο εδάφη πίσω, αλλά και έναν… καλλιτέχνη

Το Κίεβο επέλεξε να δώσει την πιο δύσκολη μάχη στο πολιτισμικό «θέατρο επιχειρήσεων»: Να κερδίσει την «πατρότητα» ενός από τους πιο γνωστούς Ρώσους καλλιτέχνες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ουκρανία: Νέο τελεσίγραφο Τραμπ σε Ζελένσκι για το ειρηνευτικό σχέδιο
«Δώσε εδάφη» 09.12.25

Νέο τελεσίγραφο Τραμπ σε Ζελένσκι για το ειρηνευτικό σχέδιο

Οι ΗΠΑ θέτουν νέο τελεσίγραφο στην Ουκρανία με καταληκτική ημερομηνία τις 25 Δεκεμβρίου για να απαντήσει στην πρόταση ΗΠΑ - Ρωσίας των 28 σημείων. Χριστουγεννιάτικος εφιάλτης για τον Ζελένσκι.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΕΕ: Η Σύνοδος Κορυφής για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, θα συνεχιστεί μέχρι να υπάρξει συμφωνία
Αντόνιο Κόστα 09.12.25

ΕΕ: Η Σύνοδος Κορυφής για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, θα συνεχιστεί μέχρι να υπάρξει συμφωνία

Η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ για τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται σε ευρωπαϊκές τράπεζες, θα ξεκινήσει στις 18 Δεκεμβρίου και θα συνεχιστεί μέχρι να υπάρξει συμφωνία

Σύνταξη
Έχουν περάσει 38 χρόνια από την έναρξη της Πρώτης Ιντιφάντα και οι Παλαιστίνιοι ακόμα αγωνίζονται
«Εξέγερση των πετρών» 09.12.25

Έχουν περάσει 38 χρόνια από την έναρξη της Πρώτης Ιντιφάντα και οι Παλαιστίνιοι ακόμα αγωνίζονται

Σήμερα συμπληρώνονται 38 χρόνια από την έναρξη της Πρώτης Ιντιφάντα, που σηματοδοτεί τον αγώνα ενός λαού που αγωνίζεται για την ύπαρξή του

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
To σκάνδαλο Μογκερίνι «κατάπιε» την ευρωπαϊκή συμφωνία κατά της διαφθοράς
Ναρκοθετημένη διαπραγμάτευση 09.12.25

To σκάνδαλο Μογκερίνι «κατάπιε» την ευρωπαϊκή συμφωνία κατά της διαφθοράς

Η Κομισιόν, το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ, κατέληξαν σε συμφωνία για τον πρώτο πανευρωπαϊκό νόμο κατά της διαφθοράς. Όμως το τελικό κείμενο κρίνεται κατώτερο των περιστάσεων.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το Ισραήλ παραμένει για τρίτη χρονιά η χώρα που δολοφόνησε περισσότερους δημοσιογράφους
RSF 09.12.25

Το Ισραήλ παραμένει για τρίτη χρονιά η χώρα που δολοφόνησε περισσότερους δημοσιογράφους

Το Ισραήλ σκότωσε περισσότερους δημοσιογράφους το 2025 από οποιαδήποτε άλλη χώρα, σύμφωνα με έκθεση της οργάνωσης «Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα» (RSF)

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τενερίφη: Ακόμα 4 τουρίστες νεκροί στην Ισπανία εξαιτίας γιγάντιων κυμάτων
Τενερίφη 10.12.25

Ακόμα 4 τουρίστες νεκροί στην Ισπανία εξαιτίας γιγάντιων κυμάτων

Δυστυχώς, οι τουρίστες στην Ισπανία δεν δείχνουν τον απαιτούμενο σεβασμό στα κύματα του Ατλαντικού που μαστιγώνουν τις ακτές, παρά τις προειδοποιήσεις με αποτέλεσμα να υπάρχουν ακόμα 4 νεκροί.

Σύνταξη
Σουδάν: Συνετρίβη μεταγωγικό αεροσκάφος – Δεν υπάρχουν επιζώντες
«Τεχνική βλάβη» 10.12.25

Δεν υπάρχουν επιζώντες στη συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους στο Σουδάν

Δεν υπάρχουν επιζώντες από τη συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους των ενόπλων δυνάμεων του Σουδάν, ενώ προσπαθούσε να προσγειωθεί σε στρατιωτική βάση στην πόλη Πορτ Σουδάν, στην Ερυθρά θάλασσα.

Σύνταξη
Η πρόεδρος της χώρας καταγγέλλει «εκλογικό» και ψηφιακό «πραξικόπημα» στην Ονδούρα
Νοθεία και προβλήματα 10.12.25

Η πρόεδρος της χώρας καταγγέλλει «εκλογικό» και ψηφιακό «πραξικόπημα» στην Ονδούρα

Παρότι οι εκλογές στην Ονδούρα κύλισαν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα εντός της χώρας, η απελθούσα πρόεδρος Ξιομάρα Κάστρο καταγγέλλει ψηφιακό και εκλογικό πραξικόπημα

Σύνταξη
Ευρωκοινοβούλιο: Το άρθρο 86 και τα εμπόδια στην απονομή δικαιοσύνης – Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Δικαίου έναντι διατάξεων
Εκδήλωση Φαραντούρη 10.12.25

Το άρθρο 86 και τα εμπόδια στην απονομή δικαιοσύνης - Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Δικαίου έναντι διατάξεων

Στο Ευρωκοινοβούλιο μεταφέρθηκε η συζήτηση για τα εμπόδια στην απονομή δικαιοσύνης και το άρθρο 86 του ελληνικού Συντάγματος. Φαραντούρης, Καρυστιανού και Ράμμος τοποθετήθηκαν σχετικά.

Σύνταξη
Αεροπλάνο προσγειώνεται πάνω σε αυτοκίνητο και όλοι επιβιώνουν με γρατζουνιές! [βίντεο]
Τρομακτικό 10.12.25

Απίστευτο σκηνικό στις ΗΠΑ: Αεροπλάνο προσγειώθηκε σε εν κινήσει ΙΧ

Την Δευτέρα το βράδυ μια 57χρονη οδηγός μπορεί να πει πως «έπεσε ο ουρανός στο κεφάλι της», όταν ένα αεροπλάνο προσγειώθηκε πάνω στο αυτοκίνητό της και την γλίτωσαν όλοι!

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ- Μαρσέιγ 2-3: Γλίτωσαν στο τέλος οι φιλοξενούμενοι, νίκη με εκτελεστή τον Γκρίνγουντ (vid)
Champions League 10.12.25

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ- Μαρσέιγ 2-3: Γλίτωσαν στο τέλος οι φιλοξενούμενοι, νίκη με εκτελεστή τον Γκρίνγουντ (vid)

Μπορεί η Ουνιόν να προηγήθηκε στο 5’, όμως η Μαρσέιγ είχε σε μεγάλη μέρα τον Γκρίνγουντ που πέτυχε δυο γκολ. Οι Γάλλοι πάνε δυνατά για την πρόκριση. Δυο γκολ της Ουνιόν, μετά το 2-3, ακυρώθηκαν για οφσάιντ

Βάιος Μπαλάφας
PSV Αϊντχόφεν – Ατλέτικο Μαδρίτης 2-3: Αντέδρασε, νίκησε και «βλέπει» οχτάδα (vid)
Champions League 10.12.25

PSV Αϊντχόφεν – Ατλέτικο Μαδρίτης 2-3: Αντέδρασε, νίκησε και «βλέπει» οχτάδα (vid)

Η Ατλέτικο Μαδρίτης αν και βρέθηκε από νωρίς πίσω στο σκορ κόντρα στην Αϊντχόφεν, στην Ολλανδία, για την έκτη αγωνιστική του UCL, αντέδρασε, πήρε το ματς με 3-2 και πλέον «βλέπει» για τα καλά μια θέση στην οχτάδα.

Δημήτρης Θεοδωρόπουλος
Χολαργός: Συνελήφθησαν οι δύο δράστες της επίθεσης με μαχαίρι στον 14χρονο
Ελλάδα 09.12.25

Συνελήφθησαν οι δύο δράστες της επίθεσης με μαχαίρι σε 14χρονο στον Χολαργό

Σε βάρος τους είχε σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοχρησία και οπλοκατοχή - Ο ένας εμφανίστηκε αυτοβούλως στην Αστυνομία και ο άλλος εντοπίστηκε σε ξενοδοχείο

Σύνταξη
Ο Δένδιας ζήτησε συγγνώμη από τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων – Τα «καρφιά» στον Μητσοτάκη
Χριστουγεννιάτικο δέντρο 09.12.25

Ο Δένδιας ζήτησε συγγνώμη από τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων – Τα «καρφιά» στον Μητσοτάκη

Ο Νίκος Δένδιας εξέφρασε τη λύπη του γιατί το πρόγραμμα της Βουλής δεν επέτρεψε να ψηφιστεί το ν/σ με τις αυξήσεις για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων πριν τα Χριστούγγενα.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Ολική επαναφορά Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο – Ένας στους πέντε πολίτες δηλώνουν δυνητικοί ψηφοφόροι
Δημοσκόπηση 09.12.25

Ολική επαναφορά Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο - Ένας στους πέντε πολίτες δηλώνουν δυνητικοί ψηφοφόροι

Τι καταγράφει η πρώτη δημοσκόπηση για τον Αλέξη Τσίπρα, μετά την παρουσίαση της «Ιθάκης» στο «Παλλάς». Οι διαθέσεις της κοινής γνώμης απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό και το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου πολιτικού φορέα.

Σύνταξη
Τζέρεμι Ο. Χάρις: Ελεύθερος χωρίς κατηγορίες στην Ιαπωνία ο ηθοποιός του Emily In Paris μετά την υπόθεση MDMA
Fizz 09.12.25

Τζέρεμι Ο. Χάρις: Ελεύθερος χωρίς κατηγορίες στην Ιαπωνία ο ηθοποιός του Emily In Paris μετά την υπόθεση MDMA

Ο γνωστός θεατρικός συγγραφέας και ηθοποιός Τζέρεμι Ο. Χάρις αφέθηκε ελεύθερος μετά από τρεις εβδομάδες κράτησης στην Ιαπωνία, χωρίς να του ασκηθούν διώξεις

Σύνταξη
Agrotica: Η ΔΕΘ μεταφέρει την κλαδική έκθεση – Κινητοποιήσεις και αποχώρηση εταιρειών αλλάζει τον σχεδιασμό
Agro-in 09.12.25

Η ΔΕΘ μεταφέρει τον Μάρτιο την Agrotica - Κινητοποιήσεις και αποχώρηση εταιρειών αλλάζει τον σχεδιασμό

H διεξαγωγή της 31ης Διεθνούς Έκθεσης Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού & Εφοδίων «Agrotica» μετατίθεται χρονικά για να διασφαλιστεί το κύρος της. Η κορυφαία κλαδική έκθεση βρίσκεται μπροστά σε ένα «τσουνάμι» απόσυρσης μεγάλων εταιρειών σε ένδειξη συμπαράστασης στις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Σύνταξη
