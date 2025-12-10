Πενηνταοκτάχρονος καταδικασμένος στην εσχάτη των ποινών για τον φόνο τριαντατριάχρονης μητέρας το 1989 εκτελέστηκε χθες Τρίτη στη Φλόριντα, στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ (στη φωτογραφία από Florida Department of Corrections/wusf.org, επάνω, ο εκτελεσθείς Μαρκ Τζέραλντς).

Η Πέτιμποουν είχε βρεθεί από τον γιο της, οκτώ ετών, ξυλοκοπημένη και μαχαιρωμένη μέχρι θανάτου μέσα στο σπίτι της

Η εκτέλεση, που έγινε με θανατηφόρο ενέσιμο διάλυμα, ήταν η 45η της χρονιάς στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων 18 στη συγκεκριμένη πολιτεία. Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό από το 2010, όταν είχαν γίνει 46.

Είναι ωστόσο προγραμματισμένες άλλες τρεις ως το τέλος του 2025.

Ο Μαρκ Τζέραλντς είχε κριθεί ένοχος στη δίκη για τον φόνο μητέρας. Η Τρέσα Πέτιμποουν είχε βρεθεί από τον γιο της, οκτώ ετών, όταν επέστρεψε από το σχολείο, ξυλοκοπημένη και μαχαιρωμένη μέχρι θανάτου μέσα στο σπίτι της.

Στη μεγάλη πλειονότητά τους, οι εκτελέσεις στις ΗΠΑ φέτος έγιναν με θανατηφόρα ενέσιμα διαλύματα — 37 μέχρι στιγμής το 2025.

Εναλλακτικές… εκτελέσεις

Aλλες πέντε έγιναν με πρόκληση ασφυξίας διά της εισπνοής αζώτου, μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στον κόσμο στην Αλαμπάμα το 2024 και χαρακτηρίζεται από ειδικούς του ΟΗΕ μορφή «βασανιστηρίου».

Τρεις έγιναν από εκτελεστικά αποσπάσματα στη Νότια Καρολίνα, μέθοδο που είχε να χρησιμοποιηθεί στη χώρα από το 2010.

Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Σε άλλες τρεις —Καλιφόρνια, Ορεγκον, Πενσιλβάνια— εφαρμόζεται μορατόριουμ δυνάμει αποφάσεων των κυβερνητών τους.

