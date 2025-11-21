newspaper
Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025
20.11.2025 | 12:49
Τραγωδία στην Εύβοια - Νεκρός άνδρας από φωτιά σε χωράφι
Φλόριντα: Νέα εκτέλεση θανατοποινίτη – Είχε καταδικαστεί για τον βιασμό και φόνο γυναίκας
Κόσμος 21 Νοεμβρίου 2025 | 03:00

Φλόριντα: Νέα εκτέλεση θανατοποινίτη – Είχε καταδικαστεί για τον βιασμό και φόνο γυναίκας

Η 44η μέσα στη χρονιά εκτέλεση θανατοποινίτη στις ΗΠΑ έλαβε χώρα στη Φλόριντα, με τη θανάτωση άνδρα 63 ετών, ο οποίος το 1988 είχε βιάσει και σκοτώσει τη διευθύντρια του μίνι μάρκετ όπου εργαζόταν.

Ανδρας ο οποίος είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών για τον βιασμό και τον φόνο γυναίκας το 1988 εκτελέστηκε χθες Πέμπτη στη Φλόριντα, στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ.

Ο Ρίτσαρντ Ράντολφ είχε καταδικαστεί για τον βιασμό και τον φόνο το 1988 της διευθύντριας του μίνι μάρκετ όπου εργαζόταν

Η εκτέλεση, με θανατηφόρο ενέσιμο διάλυμα, ήταν η 44η της χρονιάς στις ΗΠΑ, από τις οποίες 17 έγιναν μόνο στη Φλόριντα. Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό θανατώσεων από το 2010, όταν είχαν καταγραφεί 46. Εντός 2025 έχουν προγραμματιστεί άλλες τρεις εκτελέσεις.

Ο Ρίτσαρντ Ράντολφ, 63 ετών (φωτογραφία, επάνω, από το Χ), είχε καταδικαστεί για τον βιασμό και τον φόνο το 1988 της Μίνι Ρουθ Μακόλουμ, διευθύντριας του μίνι μάρκετ όπου εργαζόταν.

Ο πρώην στρατιωτικός, με πρόβλημα εθισμού, καταδικάστηκε σε θάνατο με οκτώ ψήφους έναντι τεσσάρων, καθώς η Φλόριντα είναι μια από τις λιγοστές πολιτείες όπου η θανατική ποινή μπορεί να επιβάλλεται ακόμη και χωρίς ομοφωνία του σώματος ενόρκων.

Τρόποι εκτέλεσης

Στη μεγάλη πλειονότητά τους, οι εκτελέσεις στις ΗΠΑ φέτος έγιναν με θανατηφόρα ενέσιμα διαλύματα — 36 μέχρι στιγμής το 2025.

Αλλες πέντε έγιναν με πρόκληση ασφυξίας διά της εισπνοής αζώτου, μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στον κόσμο στην Αλαμπάμα το 2024 και χαρακτηρίζεται από ειδικούς του ΟΗΕ μορφή «βασανιστηρίου».

Τρεις έγιναν από εκτελεστικά αποσπάσματα στη Νότια Καρολίνα, μέθοδος που είχε να χρησιμοποιηθεί στη χώρα από το 2010.

Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Σε άλλες τρεις – Καλιφόρνια, Ορεγκον, Πενσιλβάνια – εφαρμόζεται μορατόριουμ στην εφαρμογή της, δυνάμει αποφάσεων των κυβερνητών τους.

Πηγή: ΑΠΕ

Ευρωζώνη: Μπορεί να επιστρέψει ο κίνδυνος της στασιμότητας;

Ευρωζώνη: Μπορεί να επιστρέψει ο κίνδυνος της στασιμότητας;

Ουκρανία: Το σχέδιο των ΗΠΑ προβλέπει την παραχώρηση του Ντονμπάς και το μοίρασμα Χερσώνας και Ζαπορίζια
Προσχέδιο 21.11.25

ΗΠΑ προς Ουκρανία: Δώστε Ντονμπάς, μοιραστείτε Χερσώνα και Ζαπορίζια

Εκτός της παραχώρησης του Ντονμπάς, Ρωσία και Ουκρανία θα μοιραστούν άλλες δυο περιφέρειες, τη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια, σύμφωνα με τις προβλέψεις του σχεδίου των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύνταξη
Γαλλία: Ο προϋπολογισμός αναμένεται να καταψηφιστεί στην πρώτη ψηφοφορία – Εξετάζουν ειδικό νόμο για το 2026
Σε τεντωμένο σχοινί 21.11.25

Γαλλία: Ο προϋπολογισμός αναμένεται να καταψηφιστεί στην πρώτη ψηφοφορία – Εξετάζουν ειδικό νόμο για το 2026

Ο προϋπολογισμός στη Γαλλία αναμένεται να καταψηφιστεί στην ψηφοφορία που αναμένεται να γίνει έως την Κυριακή. Η κυβέρνηση αναζητεί λύση σε περίπτωση αδιεξόδου στο τέλος του χρόνου με ειδική νομοθεσία

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
COP30: Πυρκαγιά σε περίπτερο του συνεδριακού κέντρου όπου γίνονται οι συνομιλίες για το κλίμα
Βραχυκύκλωμα 20.11.25

COP30: Πυρκαγιά σε περίπτερο του συνεδριακού κέντρου όπου γίνονται οι συνομιλίες για το κλίμα

Συναγερμός προκλήθηκε στο συνεδριακό κέντρο όπου πραγματοποιείται η COP30, στη Βραζιλία, καθώς ξέσπασε πυρκαγιά σε περίπτερο. Μία πτέρυγα εκκενώθηκε για προληπτικούς λόγους.

Σύνταξη
Λίβανος: «Συνελήφθη ο μεγαλύτερος βαρόνος ναρκωτικών της χώρας», λέει ο στρατός
Ο Νουχ Ζαϊτέρ 20.11.25

«Συνελήφθη ο μεγαλύτερος βαρόνος ναρκωτικών της χώρας», λέει ο στρατός του Λιβάνου

Ο βαρόνος των ναρκωτικών «συνελήφθη κατά τη διάρκεια επιχείρησης του στρατού κοντά στο Μπάαλμπεκ, στην κοιλάδα Μπεκάα» στα σύνορα με τη Συρία, ανέφερε η στρατιωτική πηγή

Σύνταξη
H παράνοια κυριεύει την Ντάουνιγκ Στριτ – Συνωμοσίες και φανταστικά πραξικοπήματα
Κατά φαντασία... 20.11.25

H παράνοια κυριεύει την Ντάουνιγκ Στριτ – Συνωμοσίες και φανταστικά πραξικοπήματα

Εδώ και 100 χρόνια Βρετανοί πρωθυπουργοί βασανίζονται από συνωμοσιολογίες, αλλά με τον σημερινό ένοικο της Ντάουνιγκ Στριτ συμβαίνει κάτι ακόμα χειρότερο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Γαλλία: Ο Αρχηγός ενόπλων δυνάμεων προειδοποιεί για πόλεμο – «Πρέπει να αποδεχθούμε την απώλεια παιδιών μας»
Πολεμοκαπηλία; 20.11.25

Γαλλία: Ο Αρχηγός ενόπλων δυνάμεων προειδοποιεί για πόλεμο – «Πρέπει να αποδεχθούμε την απώλεια παιδιών μας»

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Γαλλία ομιλία του Αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, που κάλεσε τους Γάλλους να είναι έτοιμοι για πόλεμο. Σύγκρουση έως το 2030 προβλέπει έκθεση του στρατού.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ευρωπαϊκές αντιδράσεις στο σχέδιο Τραμπ-Πούτιν – Διαψεύδει την ύπαρξή του το Κρεμλίνο
Πιέσεις 20.11.25

Ουκρανία: Ευρωπαϊκές αντιδράσεις στο σχέδιο Τραμπ-Πούτιν – Διαψεύδει την ύπαρξή του το Κρεμλίνο

Την πλήρη αντίθεσή τους με το σχέδιο για την ειρήνη στην Ουκρανία εκφράζουν Γαλλία και Βρετανία, σημειώνοντας ότι πρέπει να γίνει σεβαστή η κυριαρχία της. Διαψεύδει το Κρεμλίνο διαβουλεύσεις με ΗΠΑ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μοιραία επιλογή Ζελένσκι ανάμεσα σε δύο φίλους: κράτησε τον διεφθαρμένο, έδιωξε τον ειρηνιστή και τώρα το πληρώνει
Δεν τον άκουσε... 20.11.25

Μοιραία επιλογή Ζελένσκι ανάμεσα σε δύο φίλους: κράτησε τον διεφθαρμένο, έδιωξε τον ειρηνιστή και τώρα το πληρώνει

Τον έναν τον κυνήγησαν οι νεοναζί επειδή σκεφτόταν όλους τους Ουκρανούς, τον άλλον τον κυνηγάνε σήμερα οι αρχές για την εμπλοκή του στο μεγαλύτερο σκάνδαλο που συγκλόνισε την Ουκρανία.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βραζιλία: Από την έπαυλή του στις φυλακές που τρέμει ο Μπολσονάρου – «Θα ήταν απαίσιο» να τον πάνε εκεί…»
Βραζιλία 20.11.25

Από την έπαυλή του στις φυλακές που τρέμει ο Μπολσονάρου - «Θα ήταν απαίσιο» να τον μεταφέρουν εκεί...»

«Γιατί να δώσουμε σε αυτούς τους βρωμιάρηδες μια καλή ζωή;» συλλογίστηκε κάποτε ο Μπολσονάρου για τους κρατούμενους της φυλακής που -ίσως- θα τον μεταφέρουν

Σύνταξη
Παγκόσμια ανάπτυξη: Τα πλουσιότερα κράτη του κόσμου κάνουν πίσω – Δαπάνες για την άμυνα, περικοπές στη βοήθεια
Νέα μελέτη 20.11.25

Παγκόσμια ανάπτυξη: Τα πλουσιότερα κράτη του κόσμου κάνουν πίσω - Δαπάνες για την άμυνα, περικοπές στη βοήθεια

Η παγκόσμια ανάπτυξη επιβραδύνεται - Πολλές ανεπτυγμένες οικονομίες έχουν μειώσει τη χρηματοδότηση για βοήθεια φτωχότερων χωρών για χάρη των αμυντικών δαπανών - Αποκαλυπτική μελέτη

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
