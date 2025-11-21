Ανδρας ο οποίος είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών για τον βιασμό και τον φόνο γυναίκας το 1988 εκτελέστηκε χθες Πέμπτη στη Φλόριντα, στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ.

Ο Ρίτσαρντ Ράντολφ είχε καταδικαστεί για τον βιασμό και τον φόνο το 1988 της διευθύντριας του μίνι μάρκετ όπου εργαζόταν

Η εκτέλεση, με θανατηφόρο ενέσιμο διάλυμα, ήταν η 44η της χρονιάς στις ΗΠΑ, από τις οποίες 17 έγιναν μόνο στη Φλόριντα. Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό θανατώσεων από το 2010, όταν είχαν καταγραφεί 46. Εντός 2025 έχουν προγραμματιστεί άλλες τρεις εκτελέσεις.

Ο Ρίτσαρντ Ράντολφ, 63 ετών (φωτογραφία, επάνω, από το Χ), είχε καταδικαστεί για τον βιασμό και τον φόνο το 1988 της Μίνι Ρουθ Μακόλουμ, διευθύντριας του μίνι μάρκετ όπου εργαζόταν.

Ο πρώην στρατιωτικός, με πρόβλημα εθισμού, καταδικάστηκε σε θάνατο με οκτώ ψήφους έναντι τεσσάρων, καθώς η Φλόριντα είναι μια από τις λιγοστές πολιτείες όπου η θανατική ποινή μπορεί να επιβάλλεται ακόμη και χωρίς ομοφωνία του σώματος ενόρκων.

Τρόποι εκτέλεσης

Στη μεγάλη πλειονότητά τους, οι εκτελέσεις στις ΗΠΑ φέτος έγιναν με θανατηφόρα ενέσιμα διαλύματα — 36 μέχρι στιγμής το 2025.

Αλλες πέντε έγιναν με πρόκληση ασφυξίας διά της εισπνοής αζώτου, μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στον κόσμο στην Αλαμπάμα το 2024 και χαρακτηρίζεται από ειδικούς του ΟΗΕ μορφή «βασανιστηρίου».

Τρεις έγιναν από εκτελεστικά αποσπάσματα στη Νότια Καρολίνα, μέθοδος που είχε να χρησιμοποιηθεί στη χώρα από το 2010.

Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Σε άλλες τρεις – Καλιφόρνια, Ορεγκον, Πενσιλβάνια – εφαρμόζεται μορατόριουμ στην εφαρμογή της, δυνάμει αποφάσεων των κυβερνητών τους.

