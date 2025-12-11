newspaper
ΗΠΑ: Εκτέλεση θανατοποινίτη στο Τενεσί – Η τρίτη από την αρχή του έτους
Κόσμος 11 Δεκεμβρίου 2025 | 23:10

ΗΠΑ: Εκτέλεση θανατοποινίτη στο Τενεσί – Η τρίτη από την αρχή του έτους

Ο Χάρολντ Νίκολς, που εκτελέστηκε στο Τενεσί, καταδικάστηκε στην εσχάτη των ποινών για τον βιασμό και τη δολοφονία της 20χρονης φοιτήτριας Κάρεν Πούλι το 1988

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ένας 64χρονος Αμερικανός, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τον βιασμό και τη δολοφονία μιας γυναίκας πριν από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, εκτελέστηκε σήμερα στο Τενεσί των ΗΠΑ.

Η θανατική ποινή έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες.

Ο Χάρολντ Νίκολς καταδικάστηκε στην εσχάτη των ποινών για τον βιασμό και τη δολοφονία της 20χρονης φοιτήτριας Κάρεν Πούλι το 1988.

Είχε επίσης κριθεί ένοχος για βιασμό ή απόπειρα βιασμού 12 γυναικών σε μια περίοδο τριών μηνών.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Με χορήγηση θανατηφόρου ένεσης η εκτέλεση στο Τενεσί

Η εκτέλεση του Νίκολς – με χορήγηση θανατηφόρου ένεσης – ήταν η τρίτη στο Τενεσί από την αρχή του έτους.

Τα ξημερώματα Πέμπτης (ώρα Ελλάδας) είχε γίνει γνωστό ότι ο Μαρκ Τζέραλντς, 58 ετών, εκτελέστηκε στη Φλόριντα καθώς είχε κριθεί ένοχος για τον φόνο μητέρας, η οποία βρέθηκε από τον γιο της, οκτώ ετών, ξυλοκοπημένη και μαχαιρωμένη μέχρι θανάτου.

Σε όλη τη χώρα έχουν γίνει φέτος 46 εκτελέσεις θανατοποινιτών στις ΗΠΑ: 38 με θανατηφόρες ενέσεις, πέντε με εισπνοή αζώτου και τρεις από εκτελεστικό απόσπασμα (όλες στη Νότια Καρολίνα).

Η θανατική ποινή έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Σε άλλες τρεις (Καλιφόρνια, Όρεγκον και Πενσιλβάνια) εφαρμόζεται μορατόριουμ στην επιβολή της, κατ’ εντολή των κυβερνητών τους.

Economy
Πιερρακάκης: Οι 5+1 προκλήσεις του νέου προέδρου του Eurogroup

Πιερρακάκης: Οι 5+1 προκλήσεις του νέου προέδρου του Eurogroup

Business
AKTOR: Υπερκάλυψη κατά 3,15 φορές – Η απόδοση

AKTOR: Υπερκάλυψη κατά 3,15 φορές – Η απόδοση

inWellness
inTown
Ουκρανία: Το «γαϊτανάκι» συνεχίζεται – Τι προβλέπει το αναθεωρημένο σχέδιο Τραμπ
Οδυνηρές παραχωρήσεις 11.12.25

Το «γαϊτανάκι» συνεχίζεται - Τι προβλέπει το αναθεωρημένο σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ΗΠΑ πιέζουν την Ουκρανία να δημιουργήσει μια «ελεύθερη οικονομική ζώνη» στο Ντονμπάς - Τι προβλέπει το «νέο» σχέδιο Τραμπ, σύμφωνα με ουκρανικό μέσο

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Το τέλος της Iστορίας του Φουκουγιάμα και η μοίρα της Ουκρανίας
Αφέλεια; 11.12.25

Το τέλος της Iστορίας του Φουκουγιάμα και η μοίρα της Ουκρανίας

Συνεπήρε την Ουκρανία η αφελής αισιοδοξία του Φράνσις Φουκουγιάμα της δεκαετίας του 1990 ή μήπως έλειπε από την κλασική παιδεία των μετασοβιετικών Ουκρανών ηγετών ο Θουκυδίδης.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Καταστροφικές πλημμύρες» απειλούν την Ουάσινγκτον – Ρεκόρ στο ύψος των υδάτων ποταμών [βίντεο]
Υπερχειλίσεις / πλημμύρες 11.12.25

«Καταστροφικές πλημμύρες» απειλούν την Ουάσινγκτον - Ρεκόρ στο ύψος των υδάτων ποταμών

Περίπου 100.000 κάτοικοι της Ουάσινγκτον μπορεί να λάβουν εντολή εκκένωσης καθώς η στάθμη των υδάτων σε ποτάμια σε 7 μεγάλες πόλεις έχει φτάσει ήδη σε ύψος-ρεκόρ.

Σύνταξη
Την ώρα που οι ΗΠΑ πιέζουν τη Βενεζουέλα, Πούτιν και Λουκασένκο δείχνουν τη συμπαράστασή τους στον Μαδούρο
Επαφές με νόημα 11.12.25

Την ώρα που οι ΗΠΑ πιέζουν τη Βενεζουέλα, Πούτιν και Λουκασένκο δείχνουν τη συμπαράστασή τους στον Μαδούρο

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε συνομιλία με τον Νικολάς Μαδούρο, ενώ ο Αλεξάντερ Λουκασένκο συναντήθηκε ξανά με τον απεσταλμένο του

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Γυναίκα έκλεψε ταχύπλοο στη Βενετία και γκρέμισε μαρμάρινη κουπαστή 850 ετών σε γέφυρα [βίντεο]
Γέφυρα του Ριάλτο 11.12.25

Γυναίκα έκλεψε ταχύπλοο στη Βενετία και γκρέμισε μαρμάρινη κουπαστή 850 ετών σε γέφυρα

Μια νεαρή, έκλεψε ένα ταχύπλοο στην Βενετία φορτωμένο με εμπορεύματα, όμως «έδεσε» γκρεμίζοντας την κουπαστή στην πρόσφατα ανακαινισμένη μαρμάρινη γέφυρα Ριάλτο ηλικίας οκτώμιση αιώνων

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γάζα: Ξεψύχησε μωρό σε πλημμυρισμένη σκηνή – Το Ισραήλ σκότωσε γυναίκα και τραυμάτισε άλλους στην Τζαμπάλια
Δραματικές συνθήκες 11.12.25

Ξεψύχησε μωρό σε πλημμυρισμένη σκηνή στη Γάζα - Το Ισραήλ σκότωσε γυναίκα και τραυμάτισε άλλους στην Τζαμπάλια

Την ώρα που η κακοκαιρία Byron πλήττει τη Γάζα, το Ισραήλ συνεχίζει να παραβιάζει την εκεχειρία, πραγματοποιώντας φονικές επιθέσεις

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ πιέζουν για «ελεύθερη οικονομική ζώνη» στο Ντονμπάς – «Θα χρειαστούν εκλογές ή δημοψήφισμα»
Νέα δήλωση 11.12.25

Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ πιέζουν για «ελεύθερη οικονομική ζώνη» στο Ντονμπάς - «Θα χρειαστούν εκλογές ή δημοψήφισμα»

Οι ΗΠΑ είχαν προτείνει στην Ουκρανία να παραδώσει στη Ρωσία τα τμήματα του Ντονμπάς που εξακολουθεί να ελέγχει - Τι αναφέρει η «συμβιβαστική πρόταση», όπως τη χαρακτήρισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ανοίγει ο ασκός του Αιόλου στις ΗΠΑ – Λίστα με εχθρούς του έθνους καταρτίζει το FBI
«Μακαρθισμός ξανά» 11.12.25

Ανοίγει ο ασκός του Αιόλου στις ΗΠΑ – Λίστα με εχθρούς του έθνους καταρτίζει το FBI

Έγγραφο που αποκαλύφθηκε στις ΗΠΑ δείχνει πως η αμερικανική δημοκρατία μπαίνει ξανά στο στόχαστρο του FBI θυμίζοντας εποχές που η διαφωνία ήταν αδίκημα

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Στρασβούργο: Ο 11χρονος από την Ουκρανία που έκανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λυγίσει
Κόσμος 11.12.25

Στρασβούργο: Ο 11χρονος από την Ουκρανία που έκανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λυγίσει

Τα λόγια του 11χρονου, κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης ντοκιμαντέρ για τα παιδιά στην Ουκρανία λύγισαν τον μεταφραστή, καθώς και πολλούς από το κοινό που τον άκουγαν

Σύνταξη
Οργή Αλμπανέζε για Γάζα: «Τιμωρούν εμένα και στρώνουν κόκκινο χαλί σε εγκληματίες»
Δαυίδ Vs Γολιάθ 11.12.25

Οργή Αλμπανέζε για Γάζα: «Τιμωρούν εμένα και στρώνουν κόκκινο χαλί σε εγκληματίες»

Η νομικός που έγινε σύμβολο της παγκόσμιας νομικής αντίστασης στα ισραηλινά εγκλήματα στη Γάζα, Φραντσέσκα Αλμπανέζε, μιλάει για το ειρηνευτικό σχέδιο «φάρσα» για τη Γάζα, καθώς και για το τι την κρατάει όρθια παρά τις διώξεις εναντίον της.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βρετανία: Τα νοσοκομεία αντιμετωπίζουν ένα από τα «χειρότερα σενάρια» από υπεργρίπη, προειδοποιούν οι γιατροί
Κόσμος 11.12.25

Σαρώνει η «σούπερ γρίπη» τα βρετανικά νοσοκομεία - Αύξηση κατά 55% των νοσηλειών σε μια βδομάδα

Η Εθνική Υπηρεσία Υγείας της Αγγλίας (NHS England) ανακοίνωσε ότι ένας μέσος όρος 2.660 ασθενών νοσηλεύονταν με γρίπη την περασμένη εβδομάδα, που είναι το υψηλότερο επίπεδο γι’ αυτήν την περίοδο του χρόνου,

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι συμφωνίες του Μινσκ στοιχειώνουν το Κίεβο – Τι θα απαντήσει στο σχέδιο «αλά Κορέα» του Τραμπ
Κόσμος 11.12.25

Το σχέδιο «Κορέα» των ΗΠΑ στην Ουκρανία - Οι συμφωνίες του Μινσκ στοιχειώνουν το Κίεβο

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο για μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στην Ουκρανία που οι ΗΠΑ εμπνεύστηκαν από την Κορέα - Ο κρίσιμος ρόλος του Ντονμπάς για το Κίεβο και το προηγούμενο του Μινσκ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Η συνεργασία των Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Μάρτιν Σκορσέζε θέλει τον «δικηγόρο του διαβόλου» της
Δεκαετίες 11.12.25

Η συνεργασία των Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Μάρτιν Σκορσέζε θέλει τον «δικηγόρο του διαβόλου» της

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και ο Μάρτιν Σκορσέζε έχουν συνεργαστεί σε έξι ταινίες μεγάλου μήκους, ενώ παράλληλα ετοιμάζουν το «What Happens at Night». Το μυστικό της επιτυχίας τους; Η εμπιστοσύνη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Warner Bros: Η πολιτική θα μπορούσε να καθορίσει τη μάχη Netflix εναντίον Paramount
Διεθνής Οικονομία 11.12.25

Warner Bros: Η πολιτική θα μπορούσε να καθορίσει τη μάχη Netflix εναντίον Paramount

Οι ανησυχίες για την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία και οι δεσμοί με την κυβέρνηση Τραμπ περιπλέκουν την εικόνα για το ποιος μπορεί τελικά να κατέχει την Warner Bros

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Λουτσέσκου: «Παλέψαμε και σηκωθήκαμε ξανά – Πολύ σημαντικός ο βαθμός»
Ποδόσφαιρο 11.12.25

Λουτσέσκου: «Παλέψαμε και σηκωθήκαμε ξανά – Πολύ σημαντικός ο βαθμός»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε μετά το ματς... θρίλερ του ΠΑΟΚ στη Βουλγαρία απέναντι στη Λουντογκόρετς (3-3), τονίζοντας ότι έτσι όπως εξελίχθηκε ο βαθμός είναι πολύ σημαντικός για την ομάδα του.

Σύνταξη
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Επίκειται ανατροπή της απαγόρευσης κινητήρων εσωτερικής καύσης
Μάνφρεντ Βέμπερ 11.12.25

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Επίκειται ανατροπή της απαγόρευσης κινητήρων εσωτερικής καύσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να κάνει πίσω στην απαγόρευση των κινητήρων εσωτερικής καύσης σύμφωνα με τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος προς τέρψιν των αυτοκινητοβιομηχανιών

Σύνταξη
Η περιουσία της Σόφι Κινσέλα: Πώς η «βασίλισσα της ρομαντικής κομεντί» έχτισε μια αυτοκρατορία εκατομμυρίων
Ψωνίζω, άρα υπάρχω 11.12.25

Η περιουσία της Σόφι Κινσέλα: Πώς η «βασίλισσα της ρομαντικής κομεντί» έχτισε μια αυτοκρατορία εκατομμυρίων

Η Σόφι Κινσέλα, η συγγραφέας που έκανε εκατομμύρια αναγνώστες να αγαπήσουν τη ρομαντική κομεντί, αφήνει στα πέντε παιδιά της μια περιουσία άνω των 22 εκατ. λιρών

Σύνταξη
Μπλόκα: To «σπάσιμο» της ενιαίας ατζέντας διαλόγου και το «ούτε βήμα πίσω» των αγροτών
Κρίσιμα 24ωρα 11.12.25

To «σπάσιμο» της ενιαίας ατζέντας διαλόγου με τους αγρότες και το «ούτε βήμα πίσω» των μπλόκων

Ελιγμός της κυβέρνησης για ανοιχτό διάλογο με μία μόνο αντιπροσωπεία από όλα τα μπλόκα και ενιαία ατζέντα μετά τη συνάντηση με εκπροσώπους των αγροτών της Κρήτης. «Απόβαση» στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης από τους αγροκτηνοτρόφους την Παρασκευή. Κρίσιμη σύσκεψη στο μπλόκο της Νίκαιας το Σάββατο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
LIVE: Ραπίντ Βιέννης – Ομόνοια
Conference League 11.12.25

LIVE: Ραπίντ Βιέννης – Ομόνοια

LIVE: Ραπίντ Βιέννης – Ομόνοια. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ραπίντ Βιέννης – Ομόνοια για την 5η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Σύνταξη
LIVE: Bασιλεία – Άστον Βίλα
Europa League 11.12.25

LIVE: Bασιλεία – Άστον Βίλα

LIVE: Bασιλεία – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Bασιλεία – Άστον Βίλα για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ 3-3: Ζωντανός για πρόκριση με γκολ του Μύθου στο 90′! (vid)
Ποδόσφαιρο 11.12.25

Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ 3-3: Ζωντανός για πρόκριση με γκολ του Μύθου στο 90′! (vid)

Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 1-2 στο 48΄, όμως βρέθηκε να κυνηγάει στο σκορ στο 77' (3-2) απέναντι στη Λουντογκόρετς. Εν τέλει όμως με γκολ του Μύθου στο 90ο λεπτό απέσπασε πολύτιμη ισοπαλία 3-3 στη μάχη της πρόκρισης στο Europa League.

Σύνταξη
Πέρασε από το Ζάγκρεμπ η Μπέτις (1-3), τρίποντο κορυφής για τη Μίντιλαντ (1-0) – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία του Europa League
Europa League 11.12.25

Πέρασε από το Ζάγκρεμπ η Μπέτις (1-3), τρίποντο κορυφής για τη Μίντιλαντ (1-0) – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία του Europa League

Η Μπέτις πέρασε εύκολα από το Ζάγκρεμπ (3-1), ενώ την ίδια ώρα η Μίντιλαντ νίκησε και την Γκενκ με 1-0 και συνεχίζει στην κορυφή – Όλα τα αποτελέσματα και η βαθμολογία στο Europa League, σε ποια θέση βρίσκεται ο ΠΑΟΚ.

Σύνταξη
LIVE: Σέλτικ – Ρόμα
Europa League 11.12.25

LIVE: Σέλτικ – Ρόμα

LIVE: Σέλτικ – Ρόμα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Σέλτικ – Ρόμα για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
Κατέρρευσε το όραμα της «Πόλης του Αθλητισμού» στη Μαδρίτη
Ποδόσφαιρο 11.12.25

Κατέρρευσε το όραμα της «Πόλης του Αθλητισμού» στη Μαδρίτη

Το Ανώτατο Δικαστήριο ακυρώνει το μεγαλεπήβολο σχέδιο της Ατλέτικο και του Δήμου λόγω σοβαρών παρατυπιών στη διαδικασία - σε αβεβαιότητα το μέλλον της ανάπλασης γύρω από το Metropolitano.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
LIVE: Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν
Europa League 11.12.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν

LIVE: Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
LIVE: Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 11.12.25

LIVE: Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός

LIVE: Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός για τη 15η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
