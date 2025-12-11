ΗΠΑ: Εκτέλεση θανατοποινίτη στο Τενεσί – Η τρίτη από την αρχή του έτους
Ο Χάρολντ Νίκολς, που εκτελέστηκε στο Τενεσί, καταδικάστηκε στην εσχάτη των ποινών για τον βιασμό και τη δολοφονία της 20χρονης φοιτήτριας Κάρεν Πούλι το 1988
- Αποκλείστηκε οριστικά το ενδεχόμενο δολοφονίας του Μιχάλη Καλογήρου
- Το ChatGPT κατηγορείται ότι ενθάρρυνε έναν ψυχικά ασθενή να σκοτώσει τη μητέρα του
- «Δικαίωμα σιωπής» και για την «κουμπαριά» - «Φραπές» σκέτος και «φραπές» με ζάχαρη
- Γυναίκα έκλεψε ταχύπλοο στη Βενετία και γκρέμισε μαρμάρινη κουπαστή 850 ετών σε γέφυρα
Ένας 64χρονος Αμερικανός, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τον βιασμό και τη δολοφονία μιας γυναίκας πριν από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, εκτελέστηκε σήμερα στο Τενεσί των ΗΠΑ.
Η θανατική ποινή έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες.
Ο Χάρολντ Νίκολς καταδικάστηκε στην εσχάτη των ποινών για τον βιασμό και τη δολοφονία της 20χρονης φοιτήτριας Κάρεν Πούλι το 1988.
Είχε επίσης κριθεί ένοχος για βιασμό ή απόπειρα βιασμού 12 γυναικών σε μια περίοδο τριών μηνών.
Δείτε σχετική ανάρτηση:
Serial rapist who murdered student set to be executed in Tennessee https://t.co/aqr8UIf2j3 pic.twitter.com/7PcWJMVHst
— The Independent (@Independent) December 11, 2025
Με χορήγηση θανατηφόρου ένεσης η εκτέλεση στο Τενεσί
Η εκτέλεση του Νίκολς – με χορήγηση θανατηφόρου ένεσης – ήταν η τρίτη στο Τενεσί από την αρχή του έτους.
Τα ξημερώματα Πέμπτης (ώρα Ελλάδας) είχε γίνει γνωστό ότι ο Μαρκ Τζέραλντς, 58 ετών, εκτελέστηκε στη Φλόριντα καθώς είχε κριθεί ένοχος για τον φόνο μητέρας, η οποία βρέθηκε από τον γιο της, οκτώ ετών, ξυλοκοπημένη και μαχαιρωμένη μέχρι θανάτου.
Σε όλη τη χώρα έχουν γίνει φέτος 46 εκτελέσεις θανατοποινιτών στις ΗΠΑ: 38 με θανατηφόρες ενέσεις, πέντε με εισπνοή αζώτου και τρεις από εκτελεστικό απόσπασμα (όλες στη Νότια Καρολίνα).
Η θανατική ποινή έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Σε άλλες τρεις (Καλιφόρνια, Όρεγκον και Πενσιλβάνια) εφαρμόζεται μορατόριουμ στην επιβολή της, κατ’ εντολή των κυβερνητών τους.
- OpenAI: O Μίκυ Μάους πάει… ChatGPT – Η επένδυση της Disney στις νέες τεχνολογίες
- Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός 96-89: Όταν ξύπνησε ήταν πλέον αργά…
- Οι 5+1 προκλήσεις του νέου προέδρου του Eurogroup Κυριάκου Πιερρακάκη
- Η συνεργασία των Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Μάρτιν Σκορσέζε θέλει τον «δικηγόρο του διαβόλου» της
- ΗΠΑ: Εκτέλεση θανατοποινίτη στο Τενεσί – Η τρίτη από την αρχή του έτους
- Νίκολιτς: «Ξέρω ότι η νίκη αυτή είναι σημαντική για την ΑΕΚ – Κυριαρχήσαμε»
- Warner Bros: Η πολιτική θα μπορούσε να καθορίσει τη μάχη Netflix εναντίον Paramount
- Ουκρανία: Το «γαϊτανάκι» συνεχίζεται – Τι προβλέπει το αναθεωρημένο σχέδιο Τραμπ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις