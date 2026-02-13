Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας ακόμη τραυματίστηκε σε επίθεση με πυροβόλο όπλο που σημειώθηκε χθες Πέμπτη το βράδυ (τοπική ώρα) σε κοιτώνα του πολιτειακού πανεπιστημίου της Νότιας Καρολίνας, ένα ίδρυμα στο οποίο φοιτούν κυρίως Αφροαμερικανοί.

Περίπου στις 21:15 (τοπική ώρα) υπήρξαν αναφορές για πυροβολισμούς σε δωμάτιο του κοιτώνα Hugine Suites, ανέφερε η διεύθυνση του πανεπιστημίου σε ανάρτησή της στο Facebook, σημειώνοντας ότι στην πανεπιστημιούπολη επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας, η οποία διήρκεσε πολλές ώρες.

Προς το παρόν δεν είναι γνωστές άλλες λεπτομέρειες, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί αν ο δράστης της επίθεσης παραμένει ασύλληπτος.

🚨BREAKING: 🇺🇸 South Carolina State University campus on lockdown following a shooting at the Hugine Suites student residential complex. 2 people dead, 1 wounded. Victim identities not yet confirmed, no information on suspect. Source: Live 5 News pic.twitter.com/4fy2cDE3km — Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 13, 2026

«Στελέχη της διεύθυνσης του πανεπιστημίου δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει τις ταυτότητες των θυμάτων ούτε την κατάσταση της υγείας του τραυματία», πρόσθετε η ανάρτηση.

Το HBCU ακύρωσε όλα τα μαθήματα για την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου και η πανεπιστημιούπολη παραμένει σε καθεστώς περιορισμένης πρόσβασης.

Ο Πρόεδρος Alexander Conyers τόνισε προηγουμένως ότι η ασφάλεια των φοιτητών και των επισκεπτών αποτελεί «κορυφαία προτεραιότητα» του ιδρύματος. Είναι ένα συναίσθημα που επαναλαμβάνεται καθώς οι υπηρεσίες συμβουλευτικής κινητοποιούνται και πάλι για ένα τραυματισμένο φοιτητικό σώμα.

Δεύτερη τραγωδία μέσα σε 5 μήνες

Είναι η δεύτερη φορά φέτος που συμβαίνει ένα θανατηφόρο περιστατικό στο συγκρότημα Hugine Suites. Στις 4 Οκτωβρίου 2025, κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την επιστροφή των αποφοίτων του πανεπιστημίου , δύο πυροβολισμοί άφησαν νεκρή την 19χρονη Jaliyah Butler.

Μετά τα γεγονότα του Οκτωβρίου 2025, το HBCU Gameday ανέφερε ότι η ηγεσία του πανεπιστημίου είχε δεσμευτεί να ενισχύσει την ασφάλεια της πανεπιστημιούπολης. Τα σχέδια προέβλεπαν την εφαρμογή ελεγχόμενων σημείων εισόδου και αυξημένη επιτήρηση. Παρά τα μέτρα αυτά, η επαναλαμβανόμενη βία κοντά στις φοιτητικές εστίες δεν έχει κοπάσει.