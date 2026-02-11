Καναδάς: Ερωτήματα για το μακελειό στο σχολείο του Ταμπλ Ριτζ – Οι πρώτες πληροφορίες για τον δράστη

Σε σοκ βρίσκεται η κοινότητα του Ταμπλ Ριτζ, στον Καναδά, μετά την ένοπλη επίθεση σε σχολείο. Δέκα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ο δράστης, έχουν σκοτωθεί και 27 έχουν τραυματιστεί. Δύο από τους τραυματίες των πυροβολισμών νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Παρά το γεγονός ότι οι αρχές επισήμως δεν έχουν δώσει το όνομα ή στοιχεία του δράστη, ο τοπικός δημοσιογράφος, Τρεντ Ερνστ, μίλησε για έναν τρανς έφηβο. Τα πρώτα δύο θύματά του είναι δύο γείτονες του δράστη, μια γυναίκα και το παιδί της. Τα υπόλοιπα θύματα είναι άνθρωποι στο τοπικό γυμνάσιο –ακόμη δεν έχουν δοθεί ονόματα και ηλικίες-, καθώς και ο ίδιος ο δράστης, που αυτοκτόνησε.

Το σοκ στην κοινότητα είναι ακόμη μεγαλύτερο, καθώς κάτοικοι αναφέρουν ότι το Ταμπλ Ριτζ ήταν πάντα ειρηνικό. «Δεν κλειδώνουμε τις πόρτες μας τη νύχτα», δήλωσε κάτοικος στο δίκτυο CBS. «Τώρα όλα άλλαξαν. Για πάντα». Το Ταμπλ Ριτζ είναι μια κωμόπολη 2.400 κατοίκων και βρίσκεται 1.000 χλμ. βορειανατολικά του Βανκούβερ.

Σκότωσε πρώτα τους γείτονές του

Μιλώντας σε διάφορα ΜΜΕ, ο Τρεντ Ερνστ, δήλωσε ότι δεν περίμενε ποτέ ότι η δουλειά του ως δημοσιογράφου στο Ταμπλ Ριτζ θα περιελάμβανε μια ένοπλη επίθεση, και μάλιστα αυτού του μεγέθους. «Δεν το περίμενα αυτό», είπε. «Δεν υπέγραψα για αυτό».

Μίλησε για τον δράστη, το οποίο περιέγραψε ως τρανς, επικαλούμενος τις πληροφορίες που λαμβάνει από μέλη της κοινότητας και από τους γείτονές του.

Trans-Female in Tumbler Ridge, BC kiIIs 2 family members at home then kiIIs 7 and injures about 25 more at Tumbler Ridge Secondary School before taking his own life. pic.twitter.com/zTKHNPMqqG — PeriDeus (@PeriDeus) February 11, 2026



Αργότερο, το δίκτυο Juno News ανακοίνωσε ότι ο δράστης λεγόταν Τζέσι Στρανγκ. Το όνομά του επιβεβαίωσε ο θείος τους, Ράσελ Στραγνκ, ο οποίος μίλησε στο δίκτυο και είπε ότι ο Τζέσι ήταν τρανς. Επίσης ότι εκείνος ήταν υπεύθυνος για τους πυροβολισμούς.

«Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε δημόσια την ταυτότητά του αυτή τη στιγμή», δήλωσε στο CNN η λοχίας Κρις Κλαρκ, ανώτερη υπεύθυνη επικοινωνίας με τα ΜΜΕ της Βασιλικής Καναδικής Έφιππης Αστυνομίας. Πρόσθεσε ότι θα υπάρξουν ενημερώσεις μόλις γίνουν διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες.

Κάρνεϊ: Θα σταθούμε στο πλευρό σας

Εμφανώς συγκινημένος, ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στα μέλη της οικογένειας και στα θύματα των πυροβολισμών. Δήλωσε ότι για τις επόμενες επτά ημέρες όλες οι σημαίες στα κτίρια της ομοσπονδιακής κυβέρνησης σε όλη τη χώρα θα κυματίζουν μεσίστιες.

«Είναι προφανώς μια πολύ δύσκολη μέρα για το έθνος. Σήμερα το πρωί γονείς, παππούδες και γιαγιάδες, αδελφές, αδελφοί στο Τάμπλερ Ριτζ θα ξυπνήσουν χωρίς κάποιον που αγαπούν», είπε ο Κάρνεϊ. «Το έθνος θρηνεί μαζί σας. Ο Καναδάς είναι δίπλα σας».

The PM was choked up talking about the shooting in Tumbler Ridge, BC “The nation mourns with you, Canada stands by you” Carney thanks world leaders, including the King, for their condolences and says flags on government buildings will be at half-mast for a week #cdnpolj pic.twitter.com/XWeuYe9wpc — Mackenzie Gray (@Gray_Mackenzie) February 11, 2026

Τι ξέρουμε για την επίθεση

Οι αρχές του Καναδά παραμένουν πολύ προσεκτικές στις πληροφορίες που δίνουν για το περιστατικό, που είναι ίσως το χειρότερο στην ιστορία της χώρας.

Η αστυνομία δήλωσε ότι δύο άτομα βρέθηκαν νεκρά σε μια κατοικία και άλλα έξι άτομα βρέθηκαν νεκρά μέσα στο γυμνάσιο του Ταμπλ Ριτζ. Ένα ακόμη άτομο πέθανε την ώρα της διακομιδής του στο νοσοκομείο.

Η Βασιλική Καναδική Έφιππη Αστυνομία (RCMP) ανακοίνωσε επίσης ότι 27 άτομα βρέθηκαν επίσης τραυματισμένα. Δύο εκ των οποίων φέρουν «σοβαρά ή απειλητικά για τη ζωή τους τραύματα».

Ο διευθυντής της RCMP, Κεν Φλόιντ, δήλωσε ότι η αστυνομία «δεν είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να κατανοήσει τα γιατί. Δεν γνωρίζει τι μπορεί να έχει προκαλέσει αυτή την τραγωδία».

Ωστόσο αρνήθηκε να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τον δράστη, ο οποίος βρέθηκε νεκρός φορώντας ένα μπλε φόρεμα.

🚨🇨🇦NINE DEAD AND TWENTY FIVE INJURED IN MASS SHOOTING AT SCHOOL IN TUMBLER RIDGE, CANADA – Local reports describe shooter as «Person in a dress»

– Police describe assailant as «Gunperson» We all know what this means pic.twitter.com/zQBfTAsUor — Basil the Great (@BasilTheGreat) February 11, 2026



Η αστυνομία, είπε ο Φλόιντ, «εργάζεται επίσης για να προσδιορίσει» πόσα από τα θύματα ήταν παιδιά. Επίσης, «ακολουθεί όλα τα διαθέσιμα στοιχεία» για να προσδιορίσει με ποιον τρόπο συνδέονταν τα θύματα με τον δράστη.

«Νομίζω ότι θα δυσκολευτούμε να προσδιορίσουμε το “γιατί”», είπε ο διευθυντής της Αστυνομίας. «Αλλά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να προσδιορίσουμε τι συνέβη εκείνη την ημέρα και τι οδήγησε σε αυτό το τραγικό γεγονός», πρόσθεσε.

Οι πιο αιματηρές πρόσφατες επιθέσεις στον Καναδά

Η ένοπλη επίθεση της Τρίτης στον Καναδά είναι η χειρότερη σε σχολείο εδώ και δεκαετίες.

Η τελευταία ένοπλη επίθεση σε σχολείο αυτής της κλίμακας στη χώρα ήταν το 1989. Τότε, ένας ένοπλος δολοφόνησε 14 γυναίκες στην École Polytechnique στο Μόντρεαλ.

Τον Δεκέμβριο του 2022, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ένοπλη επίθεση σε πολυκατοικία σε προάστιο του Τορόντο. Ο ένοπλος έπεσε νεκρός όταν αστυνομικός τον πυροβόλησε κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Το 2020, ένας ένοπλος σκότωσε 22 άτομα κατά τη διάρκεια ένοπλης επίθεσης στη Νέα Σκωτία. Για να συλληφθεί ακολούθησε 12ωρο ανθρωποκυνηγητό. Μετά το περιστατικό, ο τότε πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα ενίσχυε τους νόμους περί όπλων.

Το 2017, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ένοπλη επίθεση σε τζαμί στην πόλη του Κεμπέκ. Σύμφωνα με μάρτυρες, τουλάχιστον δύο ένοπλοι πυροβόλησαν αδιακρίτως εναντίον πλήθους πιστών.

Το 2016, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από πυροβολισμούς σε σχολείο σε μια μικρή πόλη στη βόρεια επαρχία Σασκάτσουαν του Καναδά.

Υπάρχουν και θανατηφόρα περιστατικά που δεν σχετίζονται με πυροβόλα όπλα.

Τον περασμένο Απρίλιο, ένας άνδρας οδήγησε το αυτοκίνητό του πάνω σε πλήθος σε ένα φεστιβάλ δρόμου στο Βανκούβερ, σκοτώνοντας τουλάχιστον 11 άτομα. Εκείνη την εποχή, η αστυνομία την χαρακτήρισε «την πιο σκοτεινή μέρα» στην ιστορία της πόλης, με τους νεκρούς να είναι ηλικίας μεταξύ πέντε και 65 ετών.