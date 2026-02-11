Συγκλονισμένος είναι ο Καναδάς από το περιστατικό με τις μαζικές δολοφονίες σε σχολείο και σε ένα γειτονικό σπίτι στην απομακρυσμένη κοινότητα Tumbler Ridge στα δυτικά της χώρας. Τα θύματα είναι εννέα, επτά από το σχολείο και δύο από το γειτονικό σπίτι με τις αρχές να αναφέρουν ότι είναι αρκετά πιθανό τα δύο περιστατικά σχετίζονται. Ο φερόμενος δράστης εντοπίστηκε επίσης νεκρός στο σχολείο, με τις αρχές να λένε ότι αυτοκτόνησε.

Οι τραυματίες είναι 27, εκ των οποίων οι δύο σε κρίσιμη κατάσταση.

Μέχρι στιγμής η αστυνομία δεν έχει δώσει πληροφορίες για τις ταυτότητες των θυμάτων, ούτε για τις ηλικίες τους. «Δεν κλειδώνουμε τις πόρτες μας εδώ», είπε δημοτικός σύμβουλος της μικρής πόλης. «Γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας, και αυτό σημαίνει ότι γνωρίζουμε και τα θύματα. Θα είναι φίλοι μας ή παιδιά φίλων μας», πρόσθεσε και σημείωσε ότι η κοινότητα θεωρείται ασφαλής ενώ διαθέτει τρία αστυνομικά οχήματα.

Ο Darian Quist, μαθητής του γυμνασίου που έγινε η επίθεση, περιέγραψε στο CBC Radio West τα όσα συνέβησαν. Ο ίδιος έφτασε στην τάξη στις 13:30 τοπική ώρα, όταν χτύπησε ένας συναγερμός στους διαδρόμους με οδηγίες να κλείσουν οι πόρτες καθώς το σχολείο κηρύχθηκε σε καθεστώς lockdown.

Οι πόρτες έκλεισαν λίγο πριν αυτός και οι συμμαθητές του συνειδητοποιήσουν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Ο Quist και οι συμμαθητές του πήραν θρανία και έφραξαν τις πόρτες για πάνω από δύο ώρες μέχρι να φτάσει η αστυνομία για να τους συνοδεύσει έξω από το σχολείο.

Τι γνωρίζουμε για τον φερόμενο δράστη

Οι αρχές λένε ότι γνωρίζουν την ταυτότητα του υπόπτου, αλλά δεν έχουν ακόμη δημοσιεύσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο Διοικητής της Βόρειας Περιφέρειας της RCMP, Κεν Φλόιντ, επιβεβαίωσε ότι ο ύποπτος που βρέθηκε νεκρός στο σχολείο είναι το ίδιο άτομο που περιέγραψε η αστυνομία σε ειδοποίηση που έστειλε στα τηλέφωνα των κατοίκων της περιοχής για κίνδυνο από ένοπλο άτομο. Η ειδοποίηση περιέγραφε μια «γυναίκα με φόρεμα και καστανά μαλλιά».

Ο ύποπτος βρέθηκε νεκρός αφού φαίνεται πως είχε αυτοκτονήσει, αλλά η αστυνομία λέει ότι δεν γνωρίζει ακόμη τη σύνδεσή του με το σχολείο.

Επίσημη επιβεβαίωση για το φύλο ή την ταυτότητα του υπόπτου δεν υπάρχει ακόμα.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνι, ανακοίνωσε ότι ακυρώνει την προγραμματισμένη επίσκεψή του στην Ευρώπη για να συμμετάσχει στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια. «Οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους» ανέφερε ο ίδιος σε μήνυμά του.

Στο σχολείο φοιτούν μαθητές από 12 έως 18 ετών

Η πόλη Tumbler Ridge ανήκει στην επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας και βρίσκεται στους πρόποδες των Βραχώδων Ορέων.

Στην ιστοσελίδα της περιφέρειας της Βρετανικής Κολομβίας το γυμνάσιο που έγινε η επίθεση περιγράφεται ως δημόσιο σχολείο με 160 εγγεγραμμένους μαθητές σε όλες τις τάξεις με τις ηλικίες τους να κυμαίνονται από 12 έως 18 ετών.

Συναγερμός για lockdown σήμανε και στο δημοτικό σχολείο της πόλης κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Τα δύο σχολεία θα παραμείνουν κλειστά για το υπόλοιπο της εβδομάδας.

Οι μαζικές δολοφονίες είναι σπάνιες στον Καναδά, όμως αυτή είναι η δεύτερη στη Βρετανική Κολομβία μέσα σε χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους: τον Απρίλιο του 2025, ένδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Βανκούβερ όταν άνδρας έριξε όχημα πάνω στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για φιλιππινέζικη πολιτιστική εκδήλωση.

Τι ισχύει με την οπλοκατοχή στον Καναδά

Στον Καναδά, οι νόμοι για την οπλοκατοχή καθορίζονται από την εθνική κυβέρνηση και το πλαίσιο είναι αρκετά αυστηρότερο από τις περισσότερες πολιτείες των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον νόμο περί πυροβόλων όπλων της χώρας, τα όπλα πρέπει να φυλάσσονται κλειδωμένα και να είναι άδεια. Όποιος επιθυμεί να αγοράσει πυροβόλο όπλο υπόκειται επίσης σε εκτεταμένους ελέγχους ιστορικού.

Ωστόσο, υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι σε όλη τη χώρα που κατέχουν όπλα – ιδιαίτερα σε αγροτικές περιοχές.

Στο παρελθόν, το υπουργείο Δικαιοσύνης του Καναδά έχει αναφέρει ότι η Βρετανική Κολομβία – όπου βρίσκεται το γυμνάσιο Tumbler Ridge – καταγράφει την υψηλότερη κατοχή όπλων από ό,τι αλλού στη χώρα.